Nemocnice má novou soupravu na vyšetření krku, nosu a uši, která nestudí

Dvacet let starou vyšetřovací soupravu na otorinolaryngologickém (ORL) oddělení pelhřimovské nemocnice vyměnili za novou. A to díky milionové finanční podpoře města Pelhřimov. Součástí nového vyšetřovacího systému je i kamera a mikroskop. A co ocení zejména děti, souprava je nestudí.