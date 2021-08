Pelhřimovská nemocnice otevře urgentní příjem, obslouží až sedm pacientů

Pracoviště je podle vedoucí lékařky urgentního příjmu Lenky Součkové Sedlákové velkým benefitem pro pacienty i chod nemocnice. „Přináší s sebou dostatek lůžek, větší a vyhovující prostory, lepší monitoring pacientů vedený na centrální monitor a především se změní celá jeho koncepce,“ vysvětluje.

Emergency se stane jednotným předávacím místem pro všechny pacienty, kteří budou do nemocnice transportováni záchrannou službou. „Posádka už nemusí přemýšlet, zda se jedná o diagnózu pro chirurgickou ambulanci, jednotku intenzivní péče, nebo interní obor,“ sdělila lékařka.

Pracoviště bude moci najednou obsloužit, monitorovat a dozorovat až sedm pacientů. „To je oproti současnému stavu obrovská změna a velký pokrok v urgentní medicíně pelhřimovské nemocnice,“ uvedl její ředitel Michal Kozár.

Změny jsou patrné i v rámci venkovních stavebních úprav. Příjezd posádek záchranné služby a předávání pacientů se budou dít pod venkovním zastřešením.

Stěhuje se i pohotovost

Do nového pracoviště se prvním zářijovým dnem přestěhuje také lékařská služba první pomoci pro dospělé pacienty. Fungovat bude ve všední dny od 17 do 20 hodin a o víkendech a svátcích od 8 do 20 hodin.

„Tato služba je určena pro pacienty s akutním problémem, který nevyžaduje odvoz zdravotnickou záchrannou službou. Například s bolestí břicha, s angínou, nebo třeba se zánětem žil, pokud by již nevydrželi do druhého dne, kdy by mohli navštívit svého praktika,“ poznamenala mluvčí nemocnice Alexandra Knapová s tím, že zde budou sloužit předně lékaři tamní nemocnice.

Investorem stavby urgentního příjmu je krajské hejtmanství. Náklady činí necelých 16 milionů korun. Zdravotnická technika vyšla přibližně na 14 milionů korun.