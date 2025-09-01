Pelhřimovská nemocnice uspěla v testu stravování, chválou nešetří ani pacienti

Autor:
  6:08
Nemocnice v Pelhřimově se pochlubila výsledkem testování Krajské hygienické stanice (KHS), které bylo zaměřeno na stravování. Hygienici kontrolovali, nakolik kvalitní jídla pacienti s dietou dostávají. Pelhřimovský špitál patří z tohoto pohledu dlouhodobě mezi republikovou špičku.
Fotogalerie4

Podle výsledků kontroly Krajské hygienické správy dostávají pacienti v pelhřimovské nemocnici kvalitní a zdravé jídlo. A podle reakcí většiny strávníků je navíc i chutné. | foto: Nemocnice Pelhřimov

„Patříme mezi nejlépe hodnocené nemocnice v rámci celorepublikové kontroly kvality jídel. Kontrola se uskutečnila letos v březnu a zahrnovala detailní laboratorní rozbory hmotnosti, energetické hodnoty a složení jednotlivých pokrmů,“ stálo v uveřejněné zprávě.

Kontrolní úkony se zaměřily na diabetickou dietu, přičemž výsledky ukázaly, že pelhřimovská nemocnice si dlouhodobě drží vysoký standard. Sledovány byly hodnoty obsahu soli, sacharidů, tuků, bílkovin i vlákniny.

Kuchyni pelhřimovské nemocnice čeká obří modernizace, udělají ji za provozu

„Výsledek nás potěšil. Samozřejmě sledujeme všechny výživové parametry a snažíme se je dlouhodobě udržovat v doporučených hodnotách. Víme, že vyšší obsah soli souvisí s tím, že pacientům poskytujeme také nakupované potraviny, například pečivo nebo trvanlivé výrobky,“ uvedla vedoucí stravovacího provozu Lenka Kamírová.

„Na druhou stranu laboratorní výsledky ukázaly pozitivní bilanci u tuků - a to je důležitý signál, že směřujeme správným směrem,“ dodala vedoucí.

Nejvymazlenější a nejchutnější jídlo

Je pravda, že po zveřejnění zprávy na facebookovém profilu Nemocnice Pelhřimov se pod příspěvkem začaly objevovat reakce bývalých či současných pacientů a převážná většina měla pozitivní obsah.

„S 1,5letou dcerou jsem za poslední 3/4 rok zažila 6 hospitalizací v různých nemocnicích. A musím říct, že v Pelhřimově bylo jídlo nejvymazlenější a nejchutnější,“ uvedla například Petra Vantomme.

Budova, kde se strava pro pacienty nemocnice připravuje, se nachází v areálu nemocnice. Byla postavena v 90. letech. Denně se v ní uvaří na 1 100 pokrmů od snídaní po večeře. Současné prostory ani jejich uspořádání už ovšem nevyhovuje. Obměnit je třeba i veškeré vybavení.
Budova, kde se strava pro pacienty nemocnice připravuje, se nachází v areálu nemocnice. Byla postavena v 90. letech. Denně se v ní uvaří na 1 100 pokrmů od snídaní po večeře. Současné prostory ani jejich uspořádání už ovšem nevyhovuje. Obměnit je třeba i veškeré vybavení.
Budova, kde se strava pro pacienty nemocnice připravuje, se nachází v areálu nemocnice. Byla postavena v 90. letech. Denně se v ní uvaří na 1 100 pokrmů od snídaní po večeře. Současné prostory ani jejich uspořádání už ovšem nevyhovuje. Obměnit je třeba i veškeré vybavení.
Budova, kde se strava pro pacienty nemocnice připravuje, se nachází v areálu nemocnice. Byla postavena v 90. letech. Denně se v ní uvaří na 1 100 pokrmů od snídaní po večeře. Současné prostory ani jejich uspořádání už ovšem nevyhovuje. Obměnit je třeba i veškeré vybavení.
4 fotografie

Podobnou zkušenost má paní Vilma Krejců: „V červenci jsem byla v Pelhřimově na interním oddělení a moc mi jídla chutnala, chválím a děkuji,“ zanechala svůj vzkaz.

Stejně jako Eva Maďarová Smejkalová, která napsala: „Ležíme tu týden a jsme moc spokojeni jak s jídlem, tak i s personálem.“

Mezi vesměs pochvalnými referencemi se ale občas přece jen našlo i pár nespokojených strávníků. Jako třeba Gabriela Randová Koumarová: „Tak za mě teda bohužel jídla bez chuti a nápadu. A to už několik let, kdy jsem tam jako celiak pobývala. Ještě, že jsem měla zásoby své anebo rodina dovezla.“

Monitorují se čtyři nemocnice v kraji

Každopádně i podle vysočinské KHS převažují v případě pelhřimovské nemocnice a jejího stravování pozitiva. „Zjištěné výsledky kontroly provedené krajskými hygieniky ukazují, že pelhřimovská nemocnice přistupuje k zajištění hodnotné léčebné stravy svých pacientů zodpovědně,“ stálo v hodnocení Blanky Kozubkové a Petra Soustružníka z oddělení hygieny výživy KHS kraje Vysočina.

Podle nich si stanice na letošní rok stanovila jako krajský úkol monitoring výživové hodnoty celodenní stravy celkem ve čtyřech zdravotnických lůžkových zařízeních. Na kontrolu se tak pracovníci KHS vypravili nejen do Pelhřimova, ale navštívili také nemocnici v Havlíčkově Brodě, Třebíči a v Novém Městě na Moravě.

Jídlo kdykoliv a na co je chuť. Maminkám porodnice otevřela samoobslužný bufet

„Cílem bylo porovnat zjištěné laboratorní hodnoty hlavních ukazatelů nutriční hodnoty stravy s referenčními hodnotami přijatými zdravotnickým zařízením, a to v interních předpisech nebo v programu pro tvorbu diet.“

Celokrajské vyhodnocení úplně všech výsledků zatím ještě zveřejněno nebylo, každopádně už nyní je zřejmé, že pro všechny jmenované nemocnice je stravování pacientů důležitou součástí poskytované péče.

„A cílem našeho úkolu je zase poskytnout zdravotnickému zařízení informaci o vztahu mezi realitou a předpokladem. Naopak není jeho náplní dělat mezi jednotlivými nemocnicemi závodní žebříčky,“ uvedla mluvčí KHS kraje Vysočina Jana Böhmová.

Jihlava přijde na řadu později a zvlášť

V každém případě - na první po hled chybí ve výčtu kontrolova ných zdravotnických zařízení Ne mocnice Jihlava. Z jakého důvodu?

„Úkol byl tentokrát orientován na nemocnice mimo krajské město. Nemocnice v Jihlavě jakožto největší nemocnice na Vysočině bude prověřena v následujících letech s využitím aktuálních zkušeností z ostatních nemocnic v kraji,“ předložila důvod Böhmová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Policisté se připletli k požáru kamionu, šokované řidičce překazili šílený plán

Dramatický průběh měl úterní podvečerní návrat policistů z Moravskoslezského kraje ze služební cesty v Praze. Na 80 kilometru dálnice D1 u Koberovic zasahovali u požáru kamionu, který se rozšířil i...

Patnáctiletého cyklistu srazily na polní cestě dráty vysokého napětí, nebyly označené

Okolnostmi nevšední nehody se od pátečního večera zabývají policisté na Vysočině. Patnáctiletý chlapec při jízdě na kole po polní cestě narazil do drátů vysokého napětí. Ty nebyly pod proudem, ale...

Bernard přestavěl ruinu a v centru Humpolce postavil byty pro zaměstnance

Rodinný pivovar Bernard v Humpolci už není jen producentem piva. Pustil se i do činnosti, která by se dala označit za developerskou. Pro své zaměstnance v centru města z dosavadní ruiny vytvořil šest...

Vilu šlechtitelů brambor zruinovali nepřizpůsobiví. Oprava je v nedohlednu

Kdysi to bývala výstavní vila, v níž bylo velmi slušné bydlení. Dnes je to ruina, ke které aby se člověk bál přiblížit. Dům v Keřkově, místní části Přibyslavi, doplatil na rozpad zemědělského...

Řidič po nehodě u Humpolce nechal auto na dálnici a utekl. Nenašel ho ani psovod

Nevšední vyústění měla dopravní nehoda, k níž došlo dnes ráno na dálnici D1 u Humpolce. Osobní automobil narazil do zadní části nákladního vozu a jeho řidič od nehody utekl. Ačkoliv po něm pátral i...

Žďár není jen Santini. Láká i na muzea, zámek či naučnou stezku kolem rybníka

Žďár nad Sázavou má většina lidí spojený s památkou UNESCO – kostelem svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, za jehož podobou stojí architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Dvacetitisícové město v...

31. srpna 2025  10:11

Vilu šlechtitelů brambor zruinovali nepřizpůsobiví. Oprava je v nedohlednu

Kdysi to bývala výstavní vila, v níž bylo velmi slušné bydlení. Dnes je to ruina, ke které aby se člověk bál přiblížit. Dům v Keřkově, místní části Přibyslavi, doplatil na rozpad zemědělského...

30. srpna 2025  14:23

Do Pelhřimova za zábavou i rekordy. Kdo hledá krematorium, odjíždí zklamán

Možná to není úplně nejnavštěvovanější město v republice, přesto o jeho existenci obyvatelé Česka dobře vědí. Pelhřimov je znám především jako město rekordů a kuriozit. Párkrát jeho název zazněl i v...

30. srpna 2025  8:53

Akademie Agrostroj. Firma založila střední školu, vsází na špičkové technologie

Prvních patnáct studentů začne 1. září výuku v nové firemní střední škole - Akademii pelhřimovského Agrostroje. Ta otevírá dva tříleté technické obory operátor - programátor průmyslových robotů a...

29. srpna 2025  16:53

Vysocká ulice ve Žďáře dostává podobu. Na jaře se však zavře její další část

V sérii dopravních omezení, jimiž je letos sužován Žďár nad Sázavou, vyhlížejí řidiči nedočkavě i dokončení rozsáhlé rekonstrukce Vysocké ulice. Od jara uzavřený hlavní tah na obec Vysoké, Tři...

29. srpna 2025  13:51

Bernard přestavěl ruinu a v centru Humpolce postavil byty pro zaměstnance

Rodinný pivovar Bernard v Humpolci už není jen producentem piva. Pustil se i do činnosti, která by se dala označit za developerskou. Pro své zaměstnance v centru města z dosavadní ruiny vytvořil šest...

29. srpna 2025  10:43

Lidé v Jihlavě protestují proti modrému Slunci. Nechtějí placené parkování

„Nechceme modré Slunce!“ To je název petice, pod kterou získali během prázdnin 450 podpisů lidé z jihlavské čtvrti, lidově nazývané Slunce. Ta je na jižním výběžku města přibližně mezi výpadovkami...

29. srpna 2025  5:32

Nejprve umělý trávník, později by areál u Medinu mohl získat i profi hřiště

Obliba fotbalu v Novém Městě na Moravě roste. Za poslední tři roky se členská základna tamního SFK Vrchovina zhruba zdvojnásobila a zájem o tento sport se zvyšuje i mezi dětmi a mládeží. Podmínky pro...

28. srpna 2025  16:28

V replice středověké pece zkusí historici tavit železo, zájemci pomohou dmýchat

Do Havlíčkova Brodu se o víkendu vrátí středověk. Od pátku do neděle se v přírodním parku Vlkovsko na severovýchodním okraji města uskuteční 10. ročník tavby skla v replice středověké sklářské pece....

28. srpna 2025  13:29

Za modrou čárou. Placené parkoviště v Jihlavě se starými střepy zarůstá

Neudržovaná zeleň postupně zabírající parkovací místa. Dlouhé měsíce neuklizené velké množství střepů pod pneumatikami aut, občas i výkaly. Tak vypadá modře orámované parkoviště blízko centra...

28. srpna 2025  10:56

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Chirurgům při operacích štítné žlázy pomáhá nový neuromonitor, přijel z USA

Především při náročných operacích štítné žlázy, ale i při mnohých dalších zákrocích využijí lékaři nemocnice v Novém Městě na Moravě nový moderní neuromonitor. Přístroj, který doputoval až z...

28. srpna 2025  6:13

Rybníky jsou cennější poklad než drahé kovy, říká autor unikátní výstavy

Jako u rybníka, nebo místy i přímo v něm, si mohou připadat návštěvníci nové výstavy Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou. Expozice nazvaná Zrcadla v krajině cílí nejen na milovníky rybaření a...

27. srpna 2025  15:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.