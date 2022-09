Nemocnice v Pelhřimově dokončuje nový pavilon, má sloužit péči o rodinu

Těsně před dokončením je stavba nového Pavilonu péče o rodinu v pelhřimovské nemocnici. Kraji Vysočina, který je investorem novostavby za 591 milionů korun, by chtěl zhotovitel, jímž je firma PKS, hotové dílo předávat v listopadu. Pacienti by se do budovy měli stěhovat v novém roce.