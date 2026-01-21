Nemocnice Pelhřimov od března omezí operace, výpověď dalo hned několik lékařů

  12:54
Nemocnice Pelhřimov musí kvůli chybějícímu personálu na chirurgickém oddělení od března omezit plánované operace. Podle ředitele nemocnice Radima Hoška zůstane zachována akutní péče a onkologické operace. Pelhřimovskou nemocnici zřizuje Kraj Vysočina. V nemocnici dalo výpověď několik lékařů.

Nemocnice Pelhřimov | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Vedení nemocnice situaci dlouhodobě řeší a k zajištění péče potřebuje lékaře. Jednáme na všech možných úrovních, ale pokud k 28. únoru podalo několik lékařů výpověď, je fér veřejnost na možné problematické provozování chirurgického oddělení upozornit,“ sdělil krajský radní pro zdravotnictví Jiří Běhounek (SOCDEM).

Podle Hoška nebylo rozhodnutí omezit plánované výkony jednoduché. „Ale považujeme ho za zodpovědné řešení s ohledem na pacienty i kolegyně a kolegy naší nemocnice. Současně intenzivně pracujeme na posílení chirurgického týmu lékařů. Vedle plošných náborových kampaní jednáme také o výpomoci externích odborníků, aby bylo možné stabilizovat provoz oddělení. Jakmile se to podaří, obnovíme operativu v plném rozsahu,“ uvedl Hošek.

Inzeráty už nestačí. Mladé lékaře nemocnice úspěšně lákají na kempy mediků

V nemocnici pracuje 112 lékařů. „Na chirurgickém oddělení máme téměř deset úvazků, výpověď dali tři lékaři. Vzhledem k tomu, že jsme malá nemocnice s poměrně malým kolektivem lékařů, už tři výpovědi jsou na provozu znát,“ řekla mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.

Pelhřimovská nemocnice je jednou z pěti, které zřizuje Kraj Vysočina. Zaměstnává přes 700 lidí. Podle zveřejněných výročních zpráv měla nemocnice ročně asi 11 600 hospitalizovaných a její lékaři udělali okolo 3 700 operací.

„Velké poděkování patří stávajícím lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům, kteří i v této náročné situaci odvádějí maximum práce a často vypomáhají nad rámec svých povinností,“ dodal ředitel Hošek.

Krajské nemocnice jsou na Vysočině také v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Třebíči a Novém Městě na Moravě na Žďársku.

