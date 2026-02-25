Nemocnice kvůli krizi výrazně zvyšuje bonusy, noví lékaři dostanou až milion

  15:36
Nemocnice Pelhřimov, která řeší vážnou personální krizi, razantně navyšuje finanční pobídky pro nové zaměstnance. Ve snaze konkurovat velkým fakultním pracovištím a stabilizovat situaci na klíčových odděleních nabízí nově nastupujícím lékařům až jeden milion korun. Opatření schválil zřizovatel zařízení Kraj Vysočina. V posledních týdnech podalo v nemocnici výpověď 15 lékařů, z toho 12 na interně..

Nemocnice Pelhřimov | foto: Nemocnice Pelhřimov

„Základní výše náborového příspěvku pro lékaře se specializovanou způsobilostí je standardně nastavena na 500 tisíc korun,“ uvádí kraj na svých webových stránkách s tím, že u pozic, kde je akutně ohrožena dostupnost péče, však může ředitelství částku individuálně navýšit o 100 procent. Maximální bonus tak dosahuje hranice milionu korun.

Peníze nejsou určeny pouze pro lékaře. Na finanční podporu dosáhnou i sestry, radiologičtí asistenti nebo zdravotničtí technici. Čerpání bonusu je však podmíněno smlouvou, která zdravotníky zavazuje k setrvání v nemocnici po dobu tří až čtyř let při minimálním úvazku 0,6.

Kromě přímých plateb sází Pelhřimov také na pomoc s bydlením. Ve spolupráci s radnicí nabízí nemocnice novým posilám městské byty, což má usnadnit příchod zejména mladým rodinám a specialistům z jiných regionů.

Strategie má podle vedení nemocnice zabránit omezování provozu oddělení a zkrátit čekací doby pro pacienty. Podobné modely vysokých příspěvků už v kraji využívají i další nemocnice zřizované Vysočinou.

Nemocnice v Pelhřimově je v personální krizi. Výpovědi tam v posledních týdnech podalo 15 lékařů, z toho 12 na interně. Problémy vyústili v rezignaci bývalého ředitele Radima Hoška a jmenování dočasného krizového manažera Michala Kozára. V reakci na to koncem minulého týdne vzalo všech 12 lékařů interny své výpovědi zpět.









