„Základní výše náborového příspěvku pro lékaře se specializovanou způsobilostí je standardně nastavena na 500 tisíc korun,“ uvádí kraj na svých webových stránkách s tím, že u pozic, kde je akutně ohrožena dostupnost péče, však může ředitelství částku individuálně navýšit o 100 procent. Maximální bonus tak dosahuje hranice milionu korun.
Peníze nejsou určeny pouze pro lékaře. Na finanční podporu dosáhnou i sestry, radiologičtí asistenti nebo zdravotničtí technici. Čerpání bonusu je však podmíněno smlouvou, která zdravotníky zavazuje k setrvání v nemocnici po dobu tří až čtyř let při minimálním úvazku 0,6.
Kromě přímých plateb sází Pelhřimov také na pomoc s bydlením. Ve spolupráci s radnicí nabízí nemocnice novým posilám městské byty, což má usnadnit příchod zejména mladým rodinám a specialistům z jiných regionů.
Strategie má podle vedení nemocnice zabránit omezování provozu oddělení a zkrátit čekací doby pro pacienty. Podobné modely vysokých příspěvků už v kraji využívají i další nemocnice zřizované Vysočinou.
Nemocnice v Pelhřimově je v personální krizi. Výpovědi tam v posledních týdnech podalo 15 lékařů, z toho 12 na interně. Problémy vyústili v rezignaci bývalého ředitele Radima Hoška a jmenování dočasného krizového manažera Michala Kozára. V reakci na to koncem minulého týdne vzalo všech 12 lékařů interny své výpovědi zpět.