Z pelhřimovské interny odchází 11 lékařů. Péče není ohrožena, ujistila nemocnice

Autor: ,
  10:12aktualizováno  10:26
V Nemocnici Pelhřimov podalo v pondělí výpověď 11 lékařů interního oddělení. Informovala o tom Česká televize, vedení nemocnice tento jejich krok potvrdilo. Už dřív v nemocnici podali výpověď i někteří lékaři chirurgického oddělení, nemocnice kvůli tomu od března omezí plánované operace.

Nemocnice v Pelhřimově | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Nemocnice Pelhřimov dnes 2. února 2026 obdržela výpovědi 11 lékařů z interního oddělení. Vedení nemocnice se vzniklou situací intenzivně zabývá. Pan ředitel (Radim Hošek) bude s každým z nich jednat a povedeme konstruktivní dialog,“ informovala mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.

Poskytování zdravotní péče pacientům podle ní v tuto chvíli není ohroženo. „Provoz nemocnice je zajištěn,“ ujistila.

Nemocnice Pelhřimov od března omezí operace, výpověď dalo hned několik lékařů

Výpovědní lhůta je dvouměsíční. Jako důvod k podání výpovědi lékaři uvedli dlouhodobé personální problémy nemocnice, které dopadají i na jejich možnost kvalitně o pacienty pečovat.

„Důvodem podání výpovědí lékařů interního oddělení je snaha na tyto dlouhodobé problémy upozornit. Pokud má zájem zřizovatel, kterým je Kraj Vysočina, zachovat fungování Nemocnice Pelhřimov v rozsahu běžné okresní nemocnice, bylo by nutné analyzovat příčiny personálních problémů a řešit je,“ uvedli lékaři ve svém vyjádření.

Pelhřimovská nemocnice je jednou z pěti, kterou zřizuje Kraj Vysočina. Krajský radní pro zdravotnictví Jiří Běhounek (SOCDEM) řekl, že informace o dalších výpovědích jsou pro něj novinkou. „Dnes je móda dát (vědět) dřív médiím než vedení nemocnice či zřizovateli,“ odpověděl.

V nemocnici pracuje 112 lékařů, ročně se starají asi o 11 600 hospitalizovaných. Z chirurgického oddělení dali výpověď k 28. únoru tři lékaři, uvedla už dřív mluvčí nemocnice Knapová.

Krajské nemocnice jsou na Vysočině také v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Třebíči a Novém Městě na Moravě na Žďársku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě 2026: program, výsledky, kde sledovat

Lucie Charvátová běží stíhací závod žen v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu i letos míří do Nového Města na Moravě. Ve Vysočina Areně, která je pověstná skvělou atmosférou, uvidí fanoušci od 22. do 25. ledna šest posledních ostrých soubojů před...

Zvenku to jde, ale vnitřek dosloužil. Žďárský zimák čeká oprava za stovky milionů

Žďárský zimák pochází ze 70. let minulého století. Budova potřebuje zateplení,...

Ve staveniště se brzy změní interiér zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Kluziště je už na hraně své životnosti, dnešním normám nevyhovují ani mantinely. Proměna celého zimáku tak odstartuje právě...

Voborníková čtrnáctá, Plecháčová ve třetí desítce. Závěr masáku ovládla Simonová

Tereza Voborníková na trati závodu s hromadným stratem v Novém Městě na Moravě

Zastávka biatlonového Světového poháru v Novém Městě na Moravě je minulostí. Program uzavřel hromadný závod žen na 12,5 kilometru, ve kterém Tereza Voborníková finišovala se třemi střeleckými chybami...

Filmaři točí komedii s Prachařem a Ramba na zámku v Lukách. Ten se prodává

Zámek v Lukách nad Jihlavou.

Přední čeští a slovenští herci Tereza Ramba, Zuzana Mauréry, Jakub Prachař či Petr Štěpánek točí novou komedii na zámku v Lukách nad Jihlavou. Památka, která bývá otevřená jen výjimečně, je v...

Jihlava rozšíří ulici, nechá kvůli tomu vykácet alej šedesátiletých jasanů

Stromořadí jasanů z jihlavské ulice 17. listopadu do konce března podle plánů...

Alej dvaadvaceti šedesátiletých jasanů v jihlavské ulici 17. listopadu do jara zmizí. Silnice bude rozšířená. Ale jen o čtvrt metru na každé straně. Hodnota stromů je půldruhého milionu korun. Město...

Z pelhřimovské interny odchází 11 lékařů. Péče není ohrožena, ujistila nemocnice

V Pelhřimově bude pomalu končit stavba nového pavilonu. Sloužit bude hlavně pro...

V Nemocnici Pelhřimov podalo v pondělí výpověď 11 lékařů interního oddělení. Informovala o tom Česká televize, vedení nemocnice tento jejich krok potvrdilo. Už dřív v nemocnici podali výpověď i...

2. února 2026  10:12

Posunutá vozovka a nová řada stromů. Proměna náměstí v Jihlavě začne na podzim

Nová podoba jihlavského Masarykova náměstí podle vítězného návrhu pražského MCA...

Letošní podzim. To je termín zahájení revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě. Ještě před tím přijde na řadu rekonstrukce kanalizace, šachet a retenčních nádrží. Podoba náměstí bude vycházet z...

2. února 2026  8:46

Hlavní je rychlá reakce a zabezpečit dveře, učí děti ve školách lektor sebeobrany

Aby instruktor Luděk Trojánek věděl, co na agresora nejlépe zabírá, pravidelně...

Práce u policie i v armádě, boj proti terorismu, zahraniční mise. To je jen malý výčet činností, jimž se věnoval Luděk Trojánek z Jihlavy. Z těchto náročných pozic se však nakonec přesunul k úplným...

1. února 2026  10:42

Přelomová akce. Basketbalistky chtějí zaplnit halu v Jihlavě, půjde i o rekord

Česká parta v USK. Karolína Petlanová, Mariana Přibylová, Petra Malíková a Emma...

Obdobnou událost Ženská basketbalová liga nepamatuje. Vůbec poprvé se nejvyšší domácí soutěž basketbalistek vydává na tak velkou scénu. Utkání nadstavbové části mezi rivalkami z USK Praha a Žabinami...

1. února 2026  6:40

„Není to jen o náhodě a štěstí.“ Hráči měřili síly v Člověče, nezlob se!

První ročník měl účast 64 hráčů, dnes už bývá číslo zhruba dvojnásobné. (31....

Mezigeneračním soubojem vyvrcholil turnaj v Člověče, nezlob se!, který se v sobotu konal v Jívoví na Žďársku. Síly tam ve známé deskové hře změřilo celkem 124 lidí. Klání nakonec ovládla desetiletá...

31. ledna 2026  19:42

Poradce ve Slavii? Ať si každý představí, co chce. Na NHL teď Eliáš nemá čas

Premium
HC Stadion Litoměřice - Slavia Praha, Chance liga. Slávistický sportovní...

Téměř celou svoji hokejovou kariéru prožil v NHL, v současnosti ovšem působí Patrik Eliáš v Česku. V listopadu 2023 se třebíčský rodák a bývalý vynikající útočník New Jersey Devils stal součástí...

31. ledna 2026

Žďárský typograf se proslavil po světě, jeho silueta i písmo zkrášlí náměstí

Rekonstrukci budovy bývalého úřadu v horní části náměstí má Žďár dokončit do...

V centru Žďáru přibude odkaz na jednoho z nejvýznamnějších místních rodáků. Budovu bývalého úřadu na náměstí, kterou radnice pronajímá pro komerční účely, ozvláštní umělecké dílo připomínající...

31. ledna 2026  8:20

Modernizace strojoven, údržba parogenerátorů i AI. Dukovany stojí miliardy

Reaktorový sál prvního bloku dukovanské elektrárny. Kvůli údržbě je momentálně...

Jaderná elektrárna Dukovany letos provede modernizace a investice do zvýšení bezpečnosti a efektivity provozu za 4,4 miliardy korun. Cílem je, aby elektrárna mohla být v provozu 60 a více let. Sdělil...

30. ledna 2026  14:08

Nováček v týmu a více vzruchu. Odznak Vysočina se do kraje vrátil v zimě

Snímek z prvního dílu čtvrté řady seriálu Odznak Vysočina. Jeho název je Pod...

V pondělí večer mohli televizní diváci sledovat první díl nové série detektivního seriálu Odznak Vysočina. Na známé místo činu do Ledče nad Sázavou, která představuje městečko Veselá, a jejího okolí...

30. ledna 2026  8:24

Sníh komplikoval dopravu na Vysočině. Havaroval kamion s dobytkem, nepřežily čtyři krávy

U obce Jívoví sjel do příkopu kamion převážející dobytek a naklonil se. Nehodu...

V obci Jívoví na Žďársku ve čtvrtek večer havaroval kamion převážející dobytek. Ze třiceti převážených krav čtyři kusy nepřežily. Informovala o tom mluvčí policie Dana Čírtková. Na Vysočině, kde od...

29. ledna 2026  21:49,  aktualizováno  30. 1. 7:14

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Šéf vysočinské firmy na výrobu letecké techniky získal prestižní ocenění

Generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán (vlevo) převzal od ministra...

Za svoji dlouhodobou manažerskou práci, strategické vedení i za výsledky, jichž společnost PBS Velká Bíteš dosahuje, byl oceněn její generální ředitel Milan Macholán. Získal titul Osobnost roku 2025...

29. ledna 2026  15:29

Zvenku to jde, ale vnitřek dosloužil. Žďárský zimák čeká oprava za stovky milionů

Žďárský zimák pochází ze 70. let minulého století. Budova potřebuje zateplení,...

Ve staveniště se brzy změní interiér zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Kluziště je už na hraně své životnosti, dnešním normám nevyhovují ani mantinely. Proměna celého zimáku tak odstartuje právě...

29. ledna 2026  11:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.