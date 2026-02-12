Nemocnici Pelhřimov načas povede bývalý ředitel. Lékaři slíbili stažení výpovědí, říká

Autor: ,
  13:55
Nemocnici v Pelhřimově, jejíž ředitel Radim Hošek rezignoval, povede její bývalý ředitel a nynější starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Rozhodli o tom radní Kraje Vysočina. Ve funkci bude dočasně do podzimu. Jeho hlavním úkolem je zklidnit situaci a přimět lékaře, kteří podali výpovědi, k jejich stažení.

Starosta Jindřichova Hradce a budoucí dočasný ředitel nemocnice v Pelhřimově Michal Kozár. | foto: Archiv MAFRA

Ředitel Hošek ve středu kvůli personálním problémům nemocnice rezignoval. Rezignaci podal také jeho náměstek, kterým je krajský radní pro zdravotnictví Jiří Běhounek (SOCDEM). Odejdou k 22. únoru.

Michal Kozár odstartuje své působení následující den. Ve funkci má být do konce října.

„Pan Kozár je krizovým manažerem, který pelhřimovskou nemocnici už vedl. Z debat s lékaři jsem dospěl k názoru, že v něho mají důvěru,“ uvedl po jednání rady kraje hejtman Martin Kukla. Situaci v nemocnici se tím daří stabilizovat, doplnil.

Vedení Nemocnice Pelhřimov se rozpadá, končí ředitel i náměstek Běhounek

V krizi se nemocnice ocitla poté, co dali výpovědi tři lékaři chirurgického oddělení a 11 z 22 lékařů interny. Jako důvod uvedli dlouhodobé personální problémy nemocnice, které dopadají i na jejich možnost kvalitně o pacienty pečovat. Nemocnice v lednu oznámila, že bude muset od března omezit plánované operace.

Podle Kukly lékaři přislíbili, že v případě řešení situace vezmou své výpovědi zpět. „Ne všichni, někteří si již našli budoucí práci. Ale minimálně deset lékařů by své výpovědi mělo stáhnout. Kraj splnil, co slíbil,“ konstatoval Kukla. K dnešní 10. hodině tak ještě nikdo neučinil, potvrdila pro ČTK mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.

Vstup do výběrového řízení Kozár nezvažuje

Kozár, který je za hnutí ANO starostou Jindřichova Hradce, v pelhřimovské nemocnici pracoval 11 let, v letech 2020 až 2022 byl jejím ředitelem. Znovu do ní nastoupí 23. února. „Mým cílem je vytvořit budoucí podmínky pro to, aby nemocnice mohla dál pokračovat. Bude potom na zřizovateli, aby hledal trvalou náhradu, protože moje působení bude dočasné,“ řekl Kozár, který bude v nemocnici na poloviční úvazek. I nadále zůstane starostou Jindřichova Hradce.

Z pelhřimovské nemocnice odcházím dobrovolně, Vlček jen žvaní, říká Běhounek

O tom, že by se později hlásil do výběrového řízení na ředitele nemocnice, kvůli svým závazkům vůči Jindřichovu Hradci i hnutí ANO Kozár neuvažuje. „K domluvě s lékaři došlo a teď bude potřeba využít čas k tomu, abychom i trochu opravili mediální obraz nemocnice s ohledem na to, že ty týmy tam jsou - ano, krize na chirurgickém oddělení přetrvává - ale že ta nemocnice má svůj potenciál a má smysl tam přijít pracovat,“ dodal Kozár.

Podle hejtmana byl Michal Kozár jediným adeptem na post dočasného ředitele. Kraj nikoho jiného neoslovoval. „Hráli jsme o čas, bylo třeba to řešit okamžitě. Lékaři jeho jméno opakovaně zmiňovali, znají ho z dřívějšího působení, v pana Kozára mají důvěru. Proto jsme oslovili pouze jeho,“ vysvětlil Martin Kukla.

Pelhřimovská nemocnice je jednou z pěti zřizovaných Krajem Vysočina. Má přibližně 700 zaměstnanců, 112 z nich jsou lékaři. Ročně se starají asi o 11 600 hospitalizovaných. Krajské nemocnice jsou na Vysočině také v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Třebíči a Novém Městě na Moravě na Žďársku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Prior je vředem, náměstí by však mohl oživit. Změnit ho musí pouze vlastník

Obchodní dům Prior na jihlavském Masarykově náměstí

Přesto, že v zadání architektonické soutěže na revitalizaci Masarykova náměstí tento bod nebyl, osm let starý vítězný návrh ho nakonec obsahuje. Miroslav Cikán a Radek Novotný z ateliéru MCA ve...

Z pelhřimovské nemocnice odcházím dobrovolně, Vlček jen žvaní, říká Běhounek

Premium
Jiří Běhounek, SOCDEM.

Situace v pelhřimovské nemocnici vře. Poté, co ohlásil rezignaci ředitel Radim Hošek, končí ve funkci náměstka i krajský radní, bývalý hejtman a poslanec Jiří Běhounek. V rozhovoru pro iDNES.cz ostře...

Do tunelu pro potok už mohou chodci i cyklisté, zpřístupnily ho rošty nad vodou

Nový průchod slouží u hlavního vlakového nádraží v Jihlavě. Vznikl díky roštům...

Dříve tím tunelem u hlavního vlakového nádraží v Jihlavě tekl jen Drážní potok pod rušnou Havlíčkovou ulicí. Nově je otevřen i chodcům a cyklistům díky roštům položeným nad vodním tokem. A že už do...

Vím, že to není populární, ale Rusáci mi na olympiádě chybí, říká Jiří Holík

Premium
Bývalý vynikající útočník Dukly Jihlava a reprezentace Jiří Holík sleduje...

Olympiáda není svátkem pouze pro sportovce, ale také pro všechny sportovní fanoušky. Na tři únorové týdny strávené sledováním přenosů z Milána a Cortiny d’Ampezzo se v těchto dnech těší také...

Češi v Davis Cupu proti Švédům vedou 2:0, Lehečka i debutant Svrčina dominovali

Jiří Lehečka slaví zisk bodu v daviscupové kvalifikaci proti Švédsku.

Čeští tenisté skvěle zahájili působení v letošním ročníku Davis Cupu, po úvodním dni 1. kola kvalifikace vedou nad Švédskem 2:0. První bod jim v Jihlavě zařídil Jiří Lehečka výhrou 6:3 a 6:4 nad 576....

Nemocnici Pelhřimov načas povede bývalý ředitel. Lékaři slíbili stažení výpovědí, říká

Starosta Jindřichova Hradce a budoucí dočasný ředitel nemocnice v Pelhřimově...

Nemocnici v Pelhřimově, jejíž ředitel Radim Hošek rezignoval, povede její bývalý ředitel a nynější starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Rozhodli o tom radní Kraje Vysočina. Ve funkci bude...

12. února 2026  13:55

Zlomené ruce i nohy, tělo samá podlitina. Týrání batolete otřáslo kriminalisty

Ilustrační snímek

Teprve osmiměsíční miminko se stalo obětí násilnických choutek dvacetiletého muže. Ten holčičku své družky, s níž žil na ubytovně v Třebíči, podle kriminalistů opakovaně bil, třásl s ní a týral ji....

12. února 2026  12:31

Oloupili fanoušky soupeře, hrozí jim 10 let. Nebudeme to tolerovat, vzkazuje policie

Jihlavští fans uloupili svým slávistickým protějškům fanouškovské vybavení....

Žádné domluvené ani spontánní bitky či krádeže vlajek, šál nebo dresů nestrpíme, důrazně varuje policie sportovní fanoušky po nedávném incidentu v Jihlavě. Sedm příznivců místního klubu po zápase s...

12. února 2026  12:06

Stavitelé elektrárny řeší, kde ubytují tisíce dělníků, kteří dostaví Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany.

Celkem 41 pozemků a 46 objektů zatím nabídli jejich vlastníci na Vysočině a jižní Moravě pro ubytování pracovníků, kteří budou v dalších deseti letech budovat Jadernou elektrárnu Dukovany 2. Na...

12. února 2026  8:53

Z pelhřimovské nemocnice odcházím dobrovolně, Vlček jen žvaní, říká Běhounek

Premium
Jiří Běhounek, SOCDEM.

Situace v pelhřimovské nemocnici vře. Poté, co ohlásil rezignaci ředitel Radim Hošek, končí ve funkci náměstka i krajský radní, bývalý hejtman a poslanec Jiří Běhounek. V rozhovoru pro iDNES.cz ostře...

11. února 2026

Vedení Nemocnice Pelhřimov se rozpadá, končí ředitel i náměstek Běhounek

Ve středu rezignoval ředitel Nemocnice Pelhřimov Radim Hošek (vpravo) a odchod...

Napětí v Nemocnici Pelhřimov vyvrcholilo. Ve středu rezignoval její ředitel Radim Hošek a odchod z funkce oznámil i jeho náměstek a někdejší hejtman kraje Jiří Běhounek (nez. za SOCDEM). Ten zároveň...

11. února 2026  12:15,  aktualizováno  13:32

Od hádky na škole k obratu čtvrt miliardy. Podnikatel roku dělá kosmetiku pro chlapy

Z rebelie k úspěšnému byznysu. Tomáš Čech porotce oslovil svou autenticitou i...

„Chlapi se potí, smrdí a berou to tak,“ říká s odzbrojující upřímností Tomáš Čech. Právě tato přímočarost a sázka na absolutní autenticitu vynesly zakladateli třebíčské značky Angry Beards titul EY...

11. února 2026  9:54

Náměstí v Přibyslavi čeká nákladná oprava, budují kvůli ní nové parkoviště

Vítězný návrh na proměnu přibyslavského Bechyňova náměstí od ateliéru Gogolák +...

Přibyslav zahájila přípravy na kompletní rekonstrukci Bechyňova náměstí. S vítězem architektonické soutěže, ateliérem Gogolák + Grasse, podepsala radnice smlouvu. Přípravné práce mají trvat dva roky...

11. února 2026  8:22

Sníh v zoo si některé druhy užívají, pro exotické žirafy je nebezpečný led

Králové hor ve svém živlu. Irbisové (levharti sněžní) mají díky husté srsti a...

Pro návštěvníky zoologických zahrad se může jevit zima jako relativně „mrtvé období“. Jenže pořád je dost druhů, které chlad doslova milují. A takové má pochopitelně ve svém repertoáru také jihlavská...

10. února 2026  15:26

Firmy se spojily a opět pořádají Charitativní ples. Letos ve valentýnském duchu

Každý ročník plesu má jiné téma. Loni byl v rytmu rock’n’rollu, letos jej...

Již poosmé se v kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou uskuteční Charitativní ples. Oblíbená akce letos připadá na svátek svatého Valentýna, tedy na sobotu 14. února. A coby pořadatelé jsou pod ním...

10. února 2026  11:53

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Architektonický manuál Jihlavy už je v tisku, práce na něm trvala pět let

Tým spoluautorů knižní verze Jihlavského architektonického manuálu (zleva Jiří...

Příběh jihlavské architektury v souvislostech nabídne nová objemná kniha, která se pod názvem Jihlavský architektonický manuál začátkem března objeví na pultech. Tým dvou desítek autorů na knize...

10. února 2026  8:38

Přísný, ale lidský. Povolání do Dukly Jihlava se Pitner snažil zvrátit na ministerstvu

Trenéři národního týmu Československa Jaroslav Pitner (vlevo) a Vladimír Kostka...

O uplynulém víkendu, přesně v sobotu 7. února, by se býval dožil 100. narozenin jeden z nejlepších trenérů československé hokejové historie - Jaroslav Pitner. Rodák z Chorušic u Mělníka sám hokej...

9. února 2026  15:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.