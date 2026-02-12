Ředitel Hošek ve středu kvůli personálním problémům nemocnice rezignoval. Rezignaci podal také jeho náměstek, kterým je krajský radní pro zdravotnictví Jiří Běhounek (SOCDEM). Odejdou k 22. únoru.
Michal Kozár odstartuje své působení následující den. Ve funkci má být do konce října.
„Pan Kozár je krizovým manažerem, který pelhřimovskou nemocnici už vedl. Z debat s lékaři jsem dospěl k názoru, že v něho mají důvěru,“ uvedl po jednání rady kraje hejtman Martin Kukla. Situaci v nemocnici se tím daří stabilizovat, doplnil.
V krizi se nemocnice ocitla poté, co dali výpovědi tři lékaři chirurgického oddělení a 11 z 22 lékařů interny. Jako důvod uvedli dlouhodobé personální problémy nemocnice, které dopadají i na jejich možnost kvalitně o pacienty pečovat. Nemocnice v lednu oznámila, že bude muset od března omezit plánované operace.
Podle Kukly lékaři přislíbili, že v případě řešení situace vezmou své výpovědi zpět. „Ne všichni, někteří si již našli budoucí práci. Ale minimálně deset lékařů by své výpovědi mělo stáhnout. Kraj splnil, co slíbil,“ konstatoval Kukla. K dnešní 10. hodině tak ještě nikdo neučinil, potvrdila pro ČTK mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.
Vstup do výběrového řízení Kozár nezvažuje
Kozár, který je za hnutí ANO starostou Jindřichova Hradce, v pelhřimovské nemocnici pracoval 11 let, v letech 2020 až 2022 byl jejím ředitelem. Znovu do ní nastoupí 23. února. „Mým cílem je vytvořit budoucí podmínky pro to, aby nemocnice mohla dál pokračovat. Bude potom na zřizovateli, aby hledal trvalou náhradu, protože moje působení bude dočasné,“ řekl Kozár, který bude v nemocnici na poloviční úvazek. I nadále zůstane starostou Jindřichova Hradce.
O tom, že by se později hlásil do výběrového řízení na ředitele nemocnice, kvůli svým závazkům vůči Jindřichovu Hradci i hnutí ANO Kozár neuvažuje. „K domluvě s lékaři došlo a teď bude potřeba využít čas k tomu, abychom i trochu opravili mediální obraz nemocnice s ohledem na to, že ty týmy tam jsou - ano, krize na chirurgickém oddělení přetrvává - ale že ta nemocnice má svůj potenciál a má smysl tam přijít pracovat,“ dodal Kozár.
Podle hejtmana byl Michal Kozár jediným adeptem na post dočasného ředitele. Kraj nikoho jiného neoslovoval. „Hráli jsme o čas, bylo třeba to řešit okamžitě. Lékaři jeho jméno opakovaně zmiňovali, znají ho z dřívějšího působení, v pana Kozára mají důvěru. Proto jsme oslovili pouze jeho,“ vysvětlil Martin Kukla.
Pelhřimovská nemocnice je jednou z pěti zřizovaných Krajem Vysočina. Má přibližně 700 zaměstnanců, 112 z nich jsou lékaři. Ročně se starají asi o 11 600 hospitalizovaných. Krajské nemocnice jsou na Vysočině také v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Třebíči a Novém Městě na Moravě na Žďársku.