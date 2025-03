Konečně kultura v gastru, chválí pacienti. Kantýnu už provozuje nemocnice sama

„Máme tak kontrolu nad kvalitou i nabízeným sortimentem,“ vysvětluje neobvyklý krok ředitel nemocnice Radim Hošek. „Chtěli jsme vytvořit příjemné prostředí,“ dodal.

Nová kantýna má za sebou dva měsíce trvající modernizaci. „Při obnově prostor jsme se zaměřili na to, aby prostředí působilo příjemně a zároveň splňovalo hygienické normy. Vyměnili jsme veškeré vybavení, pořídili čtyři chlazené vitríny, nový obslužný pult a další spotřebiče, kompletně jsme vyměnili osvětlení,“ vyjmenoval Petr Adam, technický náměstek pelhřimovské nemocnice.

Návštěvníci si mohou posedět i u nových stolů se židličkami. Bohatší je také nabízený sortiment. Nabídka myslí i na pacienty s určitým dietním omezením. Vyberou si zde diabetici, lidé s alergií na lepek i laktózu.

„Věříme, že si lidé nové prostředí oblíbí a že kantýna přispěje k většímu komfortu v naší nemocnici,“ poznamenal Adam.

Novinku s povděkem kvitují nejenom pacienti, ale i lidé na sociálních sítích. „Hurá! Dřív to byla fakt katastrofa,“ napsala například Mirka Pechková. „Konečně kultura v gastru. Ne to, co tam bylo předtím,“ přidal poznámku Pavel Kovář.