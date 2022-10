Kraj připravuje rozšíření jihlavské nemocnice za jeden a půl miliardy

Obě novostavby by měly stát na dnes nevyužívaných pozemcích v areálu nemocnice. Pro parkovací dům je plánovaný pozemek v místě bývalého a nyní již zbouraného infekčního oddělení.

Hned za parkovacím domem by měl stát nový pavilon rehabilitace. Ten zabere část současného odstavného parkoviště. S dalšími nemocničními budovami by měly být obě nové stavby propojeny nadzemními spojovacími krčky.

„Návštěvníci, personál i pacienti by tak měli přejít mezi jednotlivými budovami suchou nohou. Vést trasy v podzemí nebylo možné kvůli zasíťování pozemků,“ vysvětlil technickoprovozní náměstek jihlavské nemocnice Alexandr Filip.

Výstavbou parkovacího domu by se značně ulevilo lidem, kteří do nemocnice dojíždějí na vyšetření nebo za svými blízkými. Parkoviště uvnitř nemocnice i přilehlé ulice v okolí zdravotnického zařízení bývají hlavně v dopoledních hodinách zaplněná.

24 vyšetřoven a na odděleních 134 lůžek

Parkovací dům je plánovaný jako čtyřpodlažní samostatný objekt, který počítá se čtyřmi stovkami parkovacích míst v pěti výškových rovinách. Čtyři z nich jsou nadzemní, jedna podzemní. Jednotlivá patra má propojit schodiště pro pěší i výtah.

Na parkovací dům bude navazovat novostavba pavilonu rehabilitace, následné a geriatrické péče. Studie počítá s tím, že by mělo jít o pětipodlažní budovu, která bude mít dvě křídla propojená pochůzkovými rampami. Přemístěny by tam měly být ambulance rehabilitačního oddělení i hemodialyzační středisko s 24 lůžky. To by mělo o pět míst víc pro dialyzované pacienty.

V novém pavilonu by dále mělo být oční oddělení včetně samostatného operačního traktu, dále rehabilitační lůžková část, geriatrická rehabilitace, návazná i paliativní péče. Studie počítá až se 134 lůžky a 24 vyšetřovnami.

Stávající budova rehabilitace by měla být zachována. „V budoucnu je počítáno s tím, že ve staré budově bude fungovat ředitelství nemocnice. Tím se uvolní současně využívané prostory, z nichž se opět stane lůžková část nemocnice,“ popsal náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný.

Projekt od prvotního návrhu až po demolici

Část přízemí budovy stávající rehabilitace by chtěla nemocnice nabídnout k pronájmu stomatologům, kteří by chtěli otevřít ambulanci, ale nemají prostory. „Diskutovány jsou i varianty, kdy by mohla dílčí část objektu sloužit jako ubytovna pro zaměstnance nemocnice,“ dodal Novotný.

Kraj Vysočina nyní hledá projektanta. Ten by pak měl mít 1,5 roku na přípravu veškerých potřebných dokumentů. Projektovat chce Kraj Vysočina metodou BIM (z anglického Building Information Modelling).

Tato metoda obsahuje kompletní data od prvotního návrhu, výstavby, správy budovy a případné rekonstrukce až po její demolici a uvedení staveniště do původního stavu. Zahrnuje tak veškeré informace získané během celého životního cyklu budovy. Má předcházet chybám v projektové dokumentaci, urychlit výstavbu a přinést finanční úspory.

„Je to metoda, která je v Evropě běžná řadu let, ale k nám se teprve dostává. Po celou dobu udržitelnosti budeme mít možnost díky ní zaznamenávat veškeré změny, které nastanou. Měla by žít s pavilonem až do jeho konce,“ řekl náměstek ředitele jihlavské nemocnice Alexandr Filip.

Na projektovou dokumentaci má kraj vyhrazených více než 50 milionů korun.

Bude dřív parkovací dům, nebo pavilon?

Projektování nových objektů bude zadáno samostatně. Podle náměstkyně hejtmana Hany Hajnové to znamená, že parkovací dům mohou v budoucnu postavit různí dodavatelé a v různém čase.

„Pokud by se parkovací dům stavěl jako první, bylo by to výhodnější z hlediska parkování v areálu nemocnice. Pro nemocnici je ale zase důležitější pavilon, protože stávající budova už je nevyhovující. Záležet bude především na financování,“ dodal Filip.

Parkovací dům by měl dle současných odhadů vyjít na třetinu z celkové částky jedné a půl miliardy. Dvě třetiny by měl stát nemocnční pavilon. Kraj počítá s tím, že v případě nového pavilonu využije ministrem zdravotnictví avizovanou výzvu IROP na projekty následné péče.

Obdobný projekt Kraj Vysočina i v Havlíčkově Brodě. Také tam má zájem vybudovat parkovací dům pro několik stovek automobilů a nový pavilon. Ten by měl stát v areálu nemocnice za hlavní budovou a zabrat by měl část parku. Stavět by se mělo v horizontu zhruba pěti let.