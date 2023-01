V Jihlavské nemocnici se bude operovat pomocí robota, pracovat začne v pátek

Na první pohled taková operace vypadá jako ze sci-fi filmu. Pacient leží na operačním stole a nad ním se vznášejí robotická ramena s nástroji. Ty jsou zavedeny pěti malými dvoucentimetrovými vpichy do dutiny břišní.

Operatér není v kontaktu s tělem pacienta, ale sedí opodál u speciální konzole. Tam díky kameře zavedené do dutiny břišní vidí operační pole. Pomocí ovládacích prvků se pohyb rukou lékaře přenáší přes robotický systém na nástroje v těle pacienta.

Robotické operace se v České republice dělají od roku 2005. Nyní je začne aplikovat také jihlavská nemocnice. Ta jako první z krajských zdravotnických zařízení disponuje nejmodernějším robotickým operačním systémem Da Vinci XI.

Jeho pořizovací cena byla necelých 65 milionů korun včetně DPH. Systém je podle ředitele jihlavské nemocnice Lukáše Veleva nejpokročilejším modelem na trhu.

„Čekáme ještě na dodání speciálního operačního stolu, který umožní synchronizační pohyby mezi robotem a pacientem v případě, kdy se mění poloha. U urologických operací to není třeba, ale využije se to u operací chirurgických a gynekologických,“ uvedl ředitel Velev s tím, že robotický systém bylo možné pořídit díky evropské dotaci.

Robot odoperuje až 70 pacientů ročně

První robotickou operaci chystají jihlavští urologové už na tento pátek. Za rok by takto chtěli ošetřit až sedmdesát pacientů. Urologové hodlají technologii využít především při operacích nádorů prostaty a ledvin, při rekonstrukci močovodů a vývodných močových cest.

Postupně budou systém využívat i další chirurgické obory. Od února s ním budou provádět onkogynekolické operace na gynekologii a od března se přidá také chirurgie, která metodu využije hlavně při operacích nádorů tlustého střeva.

Na rozdíl od laparoskopických operací lékaři na robotice oceňují především její preciznost.

„Robotika má větší rozsah pohybů, které jsou přesnější a jemnější. Robot umožňuje i redukci případného třesu. Dále se snižují krevní ztráty i riziko rehospitalizace. Umožňuje dělat složité operace jen z několika vpichů,“ říká primář urologického oddělení Jaroslav Ženíšek.

„Operatér má při robotice také mnohem lepší přístup k operovaným strukturám díky kloubovému systému. Výhodou je i větší zvětšení a používání většího spektra nástrojů,“ dodala primářka gynekologie Petra Herboltová.

Ředitel má s takovou operací osobní zkušenost

Výhodu nepociťují jenom lékaři, ale i pacienti, kterým se při této operaci snižuje délka rekonvalescence. Také operační rány jsou menší a tím i méně bolestivé.

„Pro pacienty je to velmi šetrná operace, s minimální krevní ztrátou. Navíc nebudou už muset jezdit za touto péčí do Brna či do Prahy,“ připomíná ředitel Lukáš Velev. On sám má s robotickou operací vlastní zkušenost.

„Pokud nejsou komplikace, je délka hospitalizace čtyři až pět dní. Já jsem už druhý den seděl s laptopem a řídil nemocnici na dálku,“ usmívá se.

Příprava k zahájení robotických operací je spojena s dlouhodobým tréninkem, který trvá dva až tři měsíce a je spojen s certifikační zkouškou v zahraničí. Nejprve lékaři trénují na simulátorech, poté při operaci zvířete. Na zavádění operativy do praxe pak dohlížejí zkušení operatéři. „My spolupracujeme s olomouckou a pražskou klinikou,“ dodal primář Ženíšek.