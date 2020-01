Pět hodin po operaci domů, jihlavská nemocnice zavádí jednodenní chirurgii

„Budeme dělat hlavně artroskopie kolena, ale posléze i jiné artroskopické zákroky. Výhledově rovněž drobnější operace, které se dají dělat v lokální a celkové anestezii,“ vysvětluje jihlavský ortoped Zdeněk Faltus, který soukromou společnost zastupuje.

Týdně by v rámci jednodenní chirurgie chtěli v nemocnici provést až dvanáct artroskopií. Podle odhadu doktora Faltuse by zde ročně mohlo podstoupit zákrok až 600 pacientů. Měli by to být lidé nejen z Vysočiny, ale například i z části Jihočeského kraje, třeba ze Slavonicka a Dačicka.

Novinku mohou v první fázi využívat pacienti Všeobecné zdravotní pojišťovny, se kterou má soukromé zdravotnické zařízení již uzavřenou smlouvu. Další pojišťovny, které zákroky budou proplácet, mají následovat v nejbližší době.

„Jsme s nimi ve fázi kompletace smluv. Jediná z velkých zdravotních pojišťoven, která o to neprojevila zájem, je pojišťovna ministerstva vnitra,“ uvedl Faltus.

Soukromé zdravotnické zařízení bude pro jednodenní chirurgii využívat operační sál jihlavské nemocnice a takzvaný dospávací pokoj s osmi lůžky. Samo pak sál vybavilo zcela novou a podle slov Faltuse nejmodernější artroskopickou věží. Soukromá firma bude mít i vlastní personál.

„Soukromé zařízení bude sál využívat zhruba dva dny v týdnu, z nichž jeden je sobota. Spolupráce nebude mít vliv na provoz nemocnice, prostory v daný čas nevyužíváme. Pro nemocnici, vedle příjmu z pronájmu, to znamená uvolnění kapacity pro složitější případy,“ řekl ředitel Nemocnice Jihlava Lukáš Velev.

Podle náměstka hejtmana pro zdravotnictví Vladimíra Novotného je to zároveň poprvé, co se takto využívá volná kapacita, kterou nemocnice má.



Jak zdůraznil ředitel Velev, nemocnice by spoluprací se soukromým subjektem neměla přicházet o žádné výkony. „Složité artroskopie, například rekonstrukce zkřížených vazů, nadále budeme dělat. Naopak si slibujeme, že z celého kraje sem dostaneme velice šikovné artroskopisty a pro naše lékaře z ortopedie to zase bude příležitost učit se tu něčemu novému. Vidím v této spolupráci spíše benefit,“ poznamenal ředitel.

Jak se vedení nemocnice i ortoped Zdeněk Faltus shodli, jednodenní chirurgie je celosvětový trend, který je výhodný pro pacienty i zdravotnická zařízení.

„Nemocnice se svou lůžkovou kapacitou by se měla využívat pro složitější a náročnější případy, které vyžadují dlouhodobější hospitalizaci,“ domnívá se ředitel Velev.

Samotná jihlavská nemocnice v rámci jednodenní chirurgie provádí především drobnější gynekologické zákroky nebo například operace karpálního tunelu. Ty budou i nadále zachovány.

Novince v menších nemocnicích zatím pojišťovny příliš nepřejí

Přestože se mluví o tom, že jednodenní chirurgie je budoucnost, podle Novotného je pro nemocnice velmi obtížné nasmlouvání těchto výkonů z hlediska úhrad zdravotních služeb.

„Do této doby to bylo velmi komplikované. Poslední dobou se to lepší, ale oproti fakultním nemocnicím je to pro ty menší nemocnice stále problém. I toto v minulosti bránilo většímu rozvoji jednodenní chirurgie u nás,“ dodal náměstek hejtmana.

Pacient, který využije tuto službu, může jít už pět hodin po výkonu domů. V praxi to bude vypadat tak, že ráno přijde připraven na operaci, provede se výkon a poté bude čtyři až pět hodin na takzvaném dospávacím pokoji pod dohledem sester a lékaře.

Po zkontrolování stavu anesteziologem pak může jít domů. Doléčí se v domácím prostředí a ambulantní cestou.