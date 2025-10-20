Stará transfuzní stanice těžko zvládá nápor dárců, čeká ji velká proměna

Autor:
  8:22
Původní transfuzní stanice v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě má už své nejlepší roky za sebou. V budově z 50. let minulého století dobrovolní dárci absolvují tisíce odběrů ročně. Roste i počet dalších vyšetření. A na takové vytížení již stávající oddělení nestačí. Budovu tak čeká zásadní rekonstrukce.

„Přestože transfuzní stanice později prošla opravou a rozšířením - konkrétně v letech 1997 až 2004 při rekonstrukci a výstavbě chirurgického pavilonu, je tato budova už zastaralá a nedisponuje dostatečnou kapacitou,“ přiblížila současný stav Helena Zelená Křížová, mluvčí novoměstské nemocnice.

Kraj Vysočina coby zřizovatel zdravotnického zařízení proto přistoupí k její rozsáhlé opravě, modernizaci a také k přístavbě. Úpravy by měly vyjít na přibližně 80 milionů korun.

Novoměstská hematologie a transfúzní stanice už dnešním potřebám a vytížení nepostačuje. V plánu je proto rozsáhlá rekonstrukce a přístavba.
Rekonstrukce hematologicko-transfúzního oddělení novoměstské nemocnice má vyjít na přibližně 80 milionů korun. Takto by podle vizualizace mělo ve výsledku vypadat.
Novoměstská hematologie a transfúzní stanice už dnešním potřebám a vytížení nepostačuje. V plánu je proto rozsáhlá rekonstrukce a přístavba.
Původní budova novoměstské transfúzní stanice pochází z 50. let minulého století (snímek je z roku 1973).
10 fotografií

„Do konce letošního roku chceme vysoutěžit projektanta a v následujících dvou letech by měla probíhat samotná rekonstrukce. Finální cenu se však dozvíme až s výběrem dodavatele prací,“ upřesnil hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla.

Po dobu stavebních činností budou transfuzní stanice i hematologie přemístěny do náhradních prostor – tam, kde dnes funguje dialýza.

Změní se dispozice, zvětší se i půdorys budovy

A jaké úpravy tedy hematologicko-transfuzní oddělení v dohledné době čekají?

„Dojde ke změně dispozičního řešení a zvětší se také půdorys celého pavilonu. Budou rozšířeny prostory pro zpracování krve a vznikne tam i zcela nový sál pro dárce krve,“ načrtl hlavní změny Jiří Drdla, technický náměstek Nemocnice Nové Město na Moravě.

V nové nemocniční ambulanci před operací pacienty prohlédne anesteziolog

Stavba podle investora dále zahrne například rozšíření čekáren nebo modernizaci samotných odběrových míst. Vzniknou i samostatné bezbariérové vstupy pro pacienty a pro dárce krve, a také personál bude používat vlastní vstup se schodištěm. Dva malé obslužné výtahy pak propojí výrobní a laboratorní prostory. A další výtah by měl sloužit pro objemnější transporty materiálu.

„Dispozičně půjde o rozšíření skladovacích prostor, prostor pro vlastní hematologické laboratoře a také administrativního zázemí,“ shrnul významnou investici Otto Vopěnka, náměstek hejtmana zodpovědný za krajský majetek.

Pacienti se mohou těšit na vyšší komfort

Po dokončení rekonstrukce a přístavby se budou v podzemním podlaží pavilonu nacházet již zmíněné větší sklady, plus šatny a technické prostory. První podlaží pak bude sloužit hematologické ambulanci, jako čekárna a pro evidenci dárců krve. Obsadit jej má i předodběrová laboratoř, vyšetřovna a odběrový sál.

„Dále tam bude sídlit výroba, sklad na vaky a vestavěný mrazicí box,“ doplnila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. A nakonec druhé patro využije personál, dvě hematologické laboratoře, pracovny laboratoře, imunologie a další sklad.

Potřebu proměny celého novoměstského pracoviště potvrdil také Jiří Běhounek, krajský radní pro oblast zdravotnictví. „Oddělení hematologie a transfuzní stanice zajišťují péči o pacienty z celého regionu, počet vyšetření a darování krve stále roste. Rekonstrukce tak přinese kvalitnější zázemí a efektivnější provoz,“ konstatoval Běhounek.

Krve není nikdy dost. Její dárci stárnou, mladí k odběrům ve velkém nechodí

Zásadní je podle jeho slov také komfort pro pacienty, který se díky novým dispozicím a vybavení výrazně zvýší.

Novoměstská nemocnice má ve své evidenci kolem čtyř a půl tisíce dobrovolných dárců krve, přičemž mezi ty skutečně „skalní“ jich patří zhruba necelá polovina z tohoto počtu. Jedná se ale o spolehlivou a disciplinovanou dárcovskou základnu - v případě potřeby konkrétní krevní skupiny jsou dobrovolníci po kontaktování připraveni pomoci.

„I přes poměrně stálou dárcovskou základnu i nadále uvítáme další prvodárce,“ podotkla Helena Zelená Křížová s tím, že je ale vždy nutné předchozí telefonické objednání.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Treehousy na Vysočině: můžete zde bydlet jako ptáci v korunách stromů

Šest metrů nad zemí se vznášejí dva apartmány, které propojují subtilní ocelovou konstrukci s dominancí dřeva a velkoformátovými okny. Specifický koncept bydlení představoval pro všechny zúčastněné...

Dřív papírové modely lepilo každé dítě. Dnes k tomu manželé mládež vracejí

Přesnost, trpělivost, představivost. To jsou základní vlastnosti, které by měli mít papíroví modeláři. Tento koníček byl kdysi velmi populární, a to hlavně díky časopisům ABC. Jejich přílohou totiž...

V říjnu se řidičům na Vysočině otevřou dva obchvaty, u Jihlavy a u Rytířska

Dvě významné dopravní stavby v Kraji Vysočina jsou ve finále. Pravděpodobně už 17. října bude zprovozněna poslední část obchvatu Jihlavy. A do konce října se otevře rovněž nový nedaleký obchvat osady...

Dozorce odsoudili za týrání vězeňkyně. Riskujeme životy, ale nemáme zastání, bědovali

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové se přiklonila k rozhodnutí Ústavního soudu a uznala vinnými dozorce, kteří za nevhodné chování připoutali vězeňkyni ve věznici ve Světlé nad...

Řidiče na frekventované silnici ze Žďáru do Pardubic začal hlídat nový radar

Na hlavním tahu ze Žďáru nad Sázavou na Pardubice již město spustilo úsekové měření. Radary na řidiče číhají ve žďárské místní části Stržanov. Měřicí zařízení byla sice do vesnice na frekventované...

Stará transfuzní stanice těžko zvládá nápor dárců, čeká ji velká proměna

Původní transfuzní stanice v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě má už své nejlepší roky za sebou. V budově z 50. let minulého století dobrovolní dárci absolvují tisíce odběrů ročně. Roste i...

20. října 2025  8:22

Trochu mě unavuje, jak jsou lidé schopni civět, říká zpěvačka Binková

Zpěvačka Anežka Binková s kořeny na Třebíčsku vydala v pátek 17. října své první pětipísničkové hudební album Buď, žij, miluj. Zpěvačka vešla ve známost svou úspěšnou účastí v televizní soutěži Česko...

19. října 2025  10:10

Jihlavský Beran zná jen hru v azylu: Na novou arénu jsem hrozně natěšený!

Do aktuálního ročníku Maxa ligy vstupovali jihlavští hokejisté s vědomím, že je před otevřením Horácké arény a prvním utkáním na vlastním ledě čeká minimálně třináct venkovních zápasů v řadě....

18. října 2025  10:05

Muzeum si k výročí nadělilo expozici. Ukazuje Humpolecko v 19. století

Unikátní horácký kožich či sto let staré modely venkovských chalup. To jsou některé z perel právě otevřené nové expozice v Humpolci. Tu nadělilo jako dárek návštěvníkům i samo sobě humpolecké Muzeum...

18. října 2025  9:17

Treehousy na Vysočině: můžete zde bydlet jako ptáci v korunách stromů

Šest metrů nad zemí se vznášejí dva apartmány, které propojují subtilní ocelovou konstrukci s dominancí dřeva a velkoformátovými okny. Specifický koncept bydlení představoval pro všechny zúčastněné...

18. října 2025

Farma z Vysočiny uspěla s kapří paštikou, v Británii dostala prestižní ocenění

Českého kapra, ovšem v poněkud netradiční podobě, nabízí zákazníkům Farma Poříčí z Pelhřimovska. Jejich kapří paštika nasbírala už řadu ocenění, k nimž teď přibylo další. Již podruhé farma získala...

17. října 2025  15:21

Most v Habrech se opět otevírá řidičům. O 12 dní dříve, ale s omezením

Tisíce řidičů a stovky obyvatel okolních obcí si oddychnou. O dvanáct dní dříve, než původně čekali. V sobotu ráno se pro dopravu opětovně otevře most v Habrech na silnici 38 spojující Kolín s...

17. října 2025  11:36

Přístroj odhalí riziko zlomenin, v Jihlavě však vyšetření VZP zatím neproplatí

Dokonce k úmrtí mohou zvláště u starších pacientů vést komplikace spojené se závažnými zlomeninami, například stehenního krčku. Do roka na ně zemře až třetina nemocných. Jihlavská nemocnice proto...

17. října 2025  8:09

Žďárské zázemí pro rodiny slaví jubileum, týdně ho navštíví desítky klientů

Zázemí pro přebalení, nakojení, ohřátí dětské stravy či další péči o dítě, ale také příjemné místo, kde maminky i celé rodiny najdou podporu a případně i odborné poradenství. To je Family Point,...

16. října 2025  15:22

Investice v Brodě nevídaná. Sběrný dvůr se do pěti let změní k nepoznání

Začala investice, která dosud nemá v Havlíčkově Brodě obdoby. Během čtyř let chce vedení města kompletně přestavět sběrný dvůr a areál technických služeb. Vede ho k tomu nutnost vybudovat překladiště...

16. října 2025  11:53

V říjnu se řidičům na Vysočině otevřou dva obchvaty, u Jihlavy a u Rytířska

Dvě významné dopravní stavby v Kraji Vysočina jsou ve finále. Pravděpodobně už 17. října bude zprovozněna poslední část obchvatu Jihlavy. A do konce října se otevře rovněž nový nedaleký obchvat osady...

16. října 2025  8:41

Potvrzeno. Po odchodu Hyského přebírá karvinské fotbalisty Marek Jarolím

Šéfové MFK Karviná potvrdili, že mužstvo po odchodu Martina Hyského do Plzně nově povede trenér Marek Jarolím. Ten přichází z druholigové Jihlavy.

15. října 2025  13:06,  aktualizováno  13:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.