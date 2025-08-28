Chirurgům při operacích štítné žlázy pomáhá nový neuromonitor, přijel z USA

Především při náročných operacích štítné žlázy, ale i při mnohých dalších zákrocích využijí lékaři nemocnice v Novém Městě na Moravě nový moderní neuromonitor. Přístroj, který doputoval až z amerického Minneapolisu, byl po zaškolení personálu ihned zařazen do plného sálového provozu chirurgického oddělení.
Moderní neuromonitor doputoval do novoměstské nemocnice ze zámoří. | foto: Nemocnice Nové Město na Moravě

„Už jsme jej také úspěšně použili u operací prvních pacientů,“ podotkla mluvčí novoměstské nemocnice Helena Zelená Křížová.

Neuromonitor je totiž velkou pomocí právě pro operatéry - díky němu se lékař mnohem lépe orientuje při práci v těsné blízkosti důležitých nervů. Využití tak najde především při zákrocích v oblasti štítné žlázy, ale například také při výkonech na svěračovém aparátu konečníku.

Moderní neuromonitor doputoval do novoměstské nemocnice ze zámoří.

„Operace štítné žlázy je chirurgický výkon, který je často obestřen obavami. Ty jsou dány anatomickým uložením tohoto orgánu v místě důležitých nervových struktur,“ vysvětlil novoměstský chirurg Pavel Jenerál.

Ani takto sofistikovaný přístroj sice podle něj riziko poškození nervových struktur nemůže zcela vyloučit, a nedokáže tak chirurga ani zbavit odpovědnosti, stává se ale pro operatéra velice zdatným pomocníkem. „Umožňuje mu získat přehled o anatomickém uložení a funkci nervu,“ objasnil Pavel Jenerál.

Nový neuromonitor s označením NIM Vital pořídila novoměstská nemocnice za 604 tisíc korun.

