Harusův kopec, cesty i zákoutí. Vysočinská krajina zdobí chodby nemocnice

Lesem, kolem skal či malebnou vesnicí se mohou procházet pacienti, jejich doprovod i zdravotníci v novoměstské nemocnici. Na stěny dětského oddělení se totiž přestěhovala krajina Žďárských vrchů.
Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu...

Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu v různých obdobích roku. | foto: Archiv Nemocnice Nové Město na Moravě

Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu...
Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu...
Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu...
Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu...
Malby zobrazují místa i aktivity, jež tuto chráněnou oblast a okolí Nového Města na Moravě vystihují.

„Regionální výjevy představují například Harusův kopec, tradiční roubenky, Tři kříže, skalní útvar Čtyři palice, romantická zákoutí, lesní cesty, ale třeba i zasněžené louky, které jsou v zimě lyžařským rájem,“ přiblížila novou výzdobu mluvčí novoměstské nemocnice Helena Zelená Křížová.

Veselé pestrobarevné obrázky, jež ukazují přírodu v různých fázích roku, jsou namalovány na tapetách. Za jejich výtvarným a koncepčním zpracováním stojí brněnský výtvarník, grafik a ilustrátor Vojtěch Čižmář.

„Chodbami v lůžkové části prochází čtvero ročních období v panoramatu novoměstské krajiny. V přírodě jsou k vidění zvířátka, sportovci, střechy domů, májová romantika, ticho a klid lesa a další prvky,“ přiblížil své dílo Čižmář.

Výtěžek z cyklojízdy

Náklady na výzdobu uhradila nemocnice díky daru, který oddělení obdrželo coby výtěžek z tradiční charitativní cyklojízdy Na kole dětem Žďárskými vrchy. Tu už od roku 2015 organizuje žďárský handicapovaný závodník Aleš Wasserbauer.

Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu v různých obdobích roku.
Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu v různých obdobích roku.
Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu v různých obdobích roku.
Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu v různých obdobích roku.
I novoměstská nemocnice totiž patřila ke zdravotnickým zařízením, která během léčby sportovci pomohla.

„Řekl jsem si tehdy, že až se vyléčím, pomohu lidem, kteří to potřebují. A také oplatím pomoc těm, kteří zase pomohli mně. Proto jsem začal s projektem Na kole dětem Žďárskými vrchy,“ vysvětlil Aleš Wasserbauer zrod charitativní akce i myšlenku vrátit pomoc právě novoměstské nemocnici.

„S doktorem Chalupským jsme se na začátku spolupráce shodli, že se za darované peníze postupně dovybaví a zútulní pokojíčky pro děti, aby se při pobytu v nemocnici cítily co nejlépe,“ vzpomněl cyklista.

Finanční dary ale nakonec pokryly také náklady na novou výzdobu dětského oddělení.

Harusův kopec, cesty i zákoutí. Vysočinská krajina zdobí chodby nemocnice

Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu v různých obdobích roku.

Lesem, kolem skal či malebnou vesnicí se mohou procházet pacienti, jejich doprovod i zdravotníci v novoměstské nemocnici. Na stěny dětského oddělení se totiž přestěhovala krajina Žďárských vrchů.

