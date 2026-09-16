Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vysočina otevírá ambulance pediatrů v nemocnicích. Přidává se i Nové Město

Jan Salichov
  8:39
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Nemocnice Nové Město na Moravě od října rozšiřuje své dětské a novorozenecké oddělení o novou ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost. Přijímat k registraci bude děti všech věkových kategorií a má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Zájemci o registraci mohou své děti hlásit už v průběhu září.

Nová ordinace poskytne preventivní i léčebnou péči. Lékaři v ní budou ordinovat čtyři dny v týdnu - konkrétně v pondělí, středu, čtvrtek a pátek. Ordinační dobu přitom rozdělí na čas pro nemocné a na preventivní prohlídky. Vedení nemocnice navíc podle zájmu pacientů počítá s možností rozšířit provoz na všech pět pracovních dnů.

Pokud rodiče s malými pacienty řeší akutní stav mimo ordinační dobu nové ordinace, mohou zamířit do dětské všeobecné ambulance. Ta funguje každý pracovní den od 7.30 do 14.30, a to bez nutnosti předchozího objednání.

Chceme, aby lidé měli potřebnou péči co nejblíže svému bydlišti a nemuseli za praktickým lékařem zbytečně dojíždět.

Martin Kuklahejtman Kraje Vysočina

O registrované děti se v ordinaci bude starat tým lékařů, kteří jinak působí na dětském a novorozeneckém lůžkovém oddělení či v odborných ambulancích. Hlavní lékařkou a garantkou péče je Martina Dobrovolná, dále budou v ordinaci působit lékařky Silvia Švandová, Kamila Dvořáčková a primář dětského oddělení Matouš Záleský.

„Zapojení více lékařů umožní zajistit péči také během dovolených nebo jiné nepřítomnosti některého z nich. Rodiče tak nebudou muset se svými dětmi dojíždět za zastupujícím lékařem mimo nemocnici,“ upřesnil radní Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Jiří Běhounek.

Plusem je napojení přímo na nemocnici

Výhodou nové ordinace je také přímé napojení na zázemí krajské nemocnice a její široké možnosti diagnostiky a navazující péče. „Je tu široká škála možností doplňujících vyšetření a péče v rámci zázemí nemocnice. Klademe důraz na moderní medicínský přístup a garantujeme vysokou odbornou erudici a velké zkušenosti našich lékařů,“ uvedl primář Matouš Záleský.

Rodiče mohou využít také úzkou spolupráci s lůžkovým oddělením a odbornými ambulancemi, včetně možnosti konzultace stavu dítěte. Ambulance bude spolupracovat také s laktační poradnou.

Vysočina zřídí dětské ambulance v nemocnicích, první otevře v Pelhřimově

„Dostupnost zdravotní péče pro děti, dorost i dospělé je pro Kraj Vysočina dlouhodobě důležitým tématem. Chceme, aby lidé měli potřebnou péči co nejblíže svému bydlišti a nemuseli za praktickým lékařem zbytečně dojíždět. Otevření další ordinace přímo v krajské nemocnici je proto konkrétním krokem, který pomůže posílit dostupnost péče v regionu,“ pravil hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla.

Ordinace praktických lékařů pro děti a dorost fungují v krajských nemocnicích na Vysočině od roku 2023 rovněž v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Lesní bar vybrali zloději už poněkolikáté, policie pátrá po muži v tričku Škwor

V souvislosti s vykradeným lesním barem u Bystřice nad Pernštejnem policie...

Kolikrát se už lesní bar u Rovného na Žďársku ocitl bez zboží, peněz a často i v dezolátním stavu, už jeho provozovatelé ani nepočítají. Poprvé ho zloděj vykradl a poničil v roce 2023, další ataky...

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

ilustrační snímek

Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...

Jako ohořelé tělo bez hlavy. Houbař se pochlubil snímkem a vyvolal poprask

Houbař nedaleko Havlíčkova Brodu našel v lese cosi, co připomínalo torzo...

Na svou páteční výpravu do lesa zjevně dlouho nezapomene houbař z Havlíčkobrodska. U Českého Dvora objevil něco, co připomínalo torzo ohořelého lidského těla. Se svým „úlovkem“ se pochlubil na...

Filmaři obsadili opuštěné lomy v Lipnici. Natáčejí tam finále úspěšné trilogie

Hlavní hvězdy trilogie Princezna zakletá v čase 3 pohromadě přímo u jednoho z...

Romantické opuštěné kamenolomy a především podmanivé sochařské reliéfy v jejich přírodních skalních stěnách z díla Radomíra Dvořáka opět přilákaly filmaře do Lipnice nad Sázavou. Filmaři natáčeli o...

Pomoc zchátralému zámku nabízí francouzský potomek, současného majitele nenadchla

Premium
Zámek v Brtnici na Jihlavsku

Jak zachránit chátrající brtnický zámek před zkázou? Nabídka na spolupráci na jeho obnově s majitelem zámku Olegem Rybnikářem kupodivu nepřišla z Česka, ale z Francie. Tam žije pětačtyřicetiletý...

Vysočina otevírá ambulance pediatrů v nemocnicích. Přidává se i Nové Město

ilustrační snímek

Nemocnice Nové Město na Moravě od října rozšiřuje své dětské a novorozenecké oddělení o novou ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost. Přijímat k registraci bude děti všech věkových kategorií...

16. září 2026  8:39

Lesní bar vybrali zloději už poněkolikáté, policie pátrá po muži v tričku Škwor

V souvislosti s vykradeným lesním barem u Bystřice nad Pernštejnem policie...

Kolikrát se už lesní bar u Rovného na Žďársku ocitl bez zboží, peněz a často i v dezolátním stavu, už jeho provozovatelé ani nepočítají. Poprvé ho zloděj vykradl a poničil v roce 2023, další ataky...

15. září 2026  16:39

Povalené náhrobky, ulámané kříže, zašlé písmo. Starý hřbitov se dočká obnovy

Některé náhrobky na brodském hřbitově svatého Vojtěcha se nacházejí v tristním...

Hřbitov svatého Vojtěcha v Havlíčkově Brodě je kulturní památkou. Stejně tak kostel stojící uprostřed a některé z náhrobků. Jenže právě mnohé z nich jsou v tristním stavu. Jsou pobořené, mají ulámané...

15. září 2026  15:28

Slavníč na Vysočině bude opět bez voleb. Starostové tu mají těžký osud

Ve Slavníči se i kvůli sporům nesešel dostatečný počet kandidátek do podzimních...

Na Vysočině je celkem 704 obcí. Ve všech z nich se v říjnu uskuteční komunální volby. Až na jedinou výjimku. Ve Slavníči na Havlíčkobrodsku se volby konat nebudou. Kvůli sporům se už podruhé nesešel...

15. září 2026

Nemocnice modernizovala sály jednodenní chirurgie, lékařům usnadní práci

Nemocnice v Jihlavě nechala modernizovat operační sály na oddělení chirurgie....

Po 23 letech se operační sály jednodenní chirurgie v Nemocnici Jihlava dočkaly rozsáhlé rekonstrukce. Proměnou prošly čtyři sály včetně bronchoskopického. Práce zahrnovaly také technické a provozní...

15. září 2026  12:04

Brod pořádá pro děti komentované jízdy MHD. Zájem výrazně předčil očekávání

Autobus městské hromadné dopravy v Havlíčkově Brodě

Nevšední atrakci pro své školy připravil Havlíčkův Brod. Od pondělka pro jejich žáky pořádá komentované jízdy městskou hromadnou dopravou. Technické služby, jež MHD provozují, kvůli tomu zřídily...

15. září 2026  8:34

Obchvat Třebíče získal souhlas. Bude znovu smeten ze stolu, slibuje odpůrce

Představení podoby budoucího obchvatu města v Třebíči

Kraj Vysočina v pondělí vydal souhlasné stanovisko EIA pro záměr stavby obchvatu Třebíče. Stanovisko bylo zveřejněno na portálu Cenia. Dokument hodnotí vlivy na životní prostředí. Souhlasné...

14. září 2026  16:57

Pomoc zchátralému zámku nabízí francouzský potomek, současného majitele nenadchla

Premium
Zámek v Brtnici na Jihlavsku

Jak zachránit chátrající brtnický zámek před zkázou? Nabídka na spolupráci na jeho obnově s majitelem zámku Olegem Rybnikářem kupodivu nepřišla z Česka, ale z Francie. Tam žije pětačtyřicetiletý...

14. září 2026  14:10

Nikl klečel před Benešem, s Jihlavou chce hrát nahoře. A čeká pozvání na bratwurst

Marek Nikl diriguje jihlavské fotbalisty.

Hororová minulá sezona skončila šťastnou administrativní záchranou fotbalistů Jihlavy ve druhé lize a do nového ročníku vstoupila Vysočina jako vyměněná. Po osmi kolech se řadí do širší špičky, od...

14. září 2026  11:17

Stát prozatím vzdává průzkum ložiska uranu u Brzkova, obce si oddechly

Důl v Brzkově byl vyhlouben na konci osmdesátých let minulého století....

Těžba uranové rudy v Česku v dohledné době obnovena nebude. Ministerstvo životního prostředí zastavilo letité řízení, v němž se státní podnik Diamo pokoušel rozšířit chráněné ložiskové území u...

14. září 2026  11:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Po vzoru Vratislavi. Do Jihlavy mají turisty lákat bronzové sošky

V polské Vratislavi jsou v ulicích desítky bronzových trpaslíků. Zdejší...

Krajské město Vysočiny plánuje netradiční vylepšení veřejného prostoru. V ulicích Jihlavy by se v budoucnu mělo objevit zhruba dvanáct či více bronzových figurek ježků, které mají podpořit turistický...

14. září 2026  8:48

Křik života dokázal vyladit v chorál. Otokar Březina se stal ikonou proti své vůli

Premium
Velmistr slova, český básník Otokar Březina (1868 - 1929).

V neděli je tomu přesně 158 let, kdy se v Počátkách na Pelhřimovsku narodil Václav Ignác Jebavý, budoucí ctěný básník Otokar Březina. Samotář, učitel, mystik, pro nějž byl Bůh Tajemstvím, přirozený...

13. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet