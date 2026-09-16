Nová ordinace poskytne preventivní i léčebnou péči. Lékaři v ní budou ordinovat čtyři dny v týdnu - konkrétně v pondělí, středu, čtvrtek a pátek. Ordinační dobu přitom rozdělí na čas pro nemocné a na preventivní prohlídky. Vedení nemocnice navíc podle zájmu pacientů počítá s možností rozšířit provoz na všech pět pracovních dnů.
Pokud rodiče s malými pacienty řeší akutní stav mimo ordinační dobu nové ordinace, mohou zamířit do dětské všeobecné ambulance. Ta funguje každý pracovní den od 7.30 do 14.30, a to bez nutnosti předchozího objednání.
Chceme, aby lidé měli potřebnou péči co nejblíže svému bydlišti a nemuseli za praktickým lékařem zbytečně dojíždět.
Martin Kuklahejtman Kraje Vysočina
O registrované děti se v ordinaci bude starat tým lékařů, kteří jinak působí na dětském a novorozeneckém lůžkovém oddělení či v odborných ambulancích. Hlavní lékařkou a garantkou péče je Martina Dobrovolná, dále budou v ordinaci působit lékařky Silvia Švandová, Kamila Dvořáčková a primář dětského oddělení Matouš Záleský.
„Zapojení více lékařů umožní zajistit péči také během dovolených nebo jiné nepřítomnosti některého z nich. Rodiče tak nebudou muset se svými dětmi dojíždět za zastupujícím lékařem mimo nemocnici,“ upřesnil radní Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Jiří Běhounek.
Plusem je napojení přímo na nemocnici
Výhodou nové ordinace je také přímé napojení na zázemí krajské nemocnice a její široké možnosti diagnostiky a navazující péče. „Je tu široká škála možností doplňujících vyšetření a péče v rámci zázemí nemocnice. Klademe důraz na moderní medicínský přístup a garantujeme vysokou odbornou erudici a velké zkušenosti našich lékařů,“ uvedl primář Matouš Záleský.
Rodiče mohou využít také úzkou spolupráci s lůžkovým oddělením a odbornými ambulancemi, včetně možnosti konzultace stavu dítěte. Ambulance bude spolupracovat také s laktační poradnou.
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Vysočina zřídí dětské ambulance v nemocnicích, první otevře v Pelhřimově
„Dostupnost zdravotní péče pro děti, dorost i dospělé je pro Kraj Vysočina dlouhodobě důležitým tématem. Chceme, aby lidé měli potřebnou péči co nejblíže svému bydlišti a nemuseli za praktickým lékařem zbytečně dojíždět. Otevření další ordinace přímo v krajské nemocnici je proto konkrétním krokem, který pomůže posílit dostupnost péče v regionu,“ pravil hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla.
Ordinace praktických lékařů pro děti a dorost fungují v krajských nemocnicích na Vysočině od roku 2023 rovněž v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě.