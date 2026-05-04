Nemocnice zprovoznila další krytou úschovnu kol a vyhlásila cyklovýzvu

Autor:
  8:52
Nemocnice v Novém Městě na Moravě myslí na cyklisty. Nechala vybudovat další zastřešenou úschovna kol, jež pojme dvacet bicyklů. Přibyla poblíž oddělení ARO a v areálu nemocnice je již druhou. Podpořit nemotoristickou formu dojíždění do práce chce zdravotnické zařízení i zvláštní výzvou pro své zaměstnance.
Fotogalerie4

Nová úschovna kol je částečně zastřešena samotnou budovou. Nachází se u oddělení ARO. Zaměstnanci, kteří ji využívají, dostali k brance klíč. | foto: Nemocnice Nové Město na Moravě

„Zájemci, kteří jezdí do práce na kole, dostanou klíč od branky. Mohou si tak v úschovně svůj dopravní prostředek bezpečně uzamknout,“ přiblížil fungování nové úschovny kol technický náměstek nemocnice Jiří Drdla.

Jedná se o již druhou „kolárnu“, která v nemocničním komplexu vznikla; první se nachází u interního pavilonu. Kromě těchto dvou úschoven bicyklů je v areálu umístěno také několik nezastřešených stojanů.

Iktové centrum novoměstské nemocnice získalo ocenění, je opět diamantové

„Stojany na kola mohou samozřejmě využívat i návštěvníci nemocnice. Najdou je u centrální sterilizace, u oddělení onkologie nebo u dětského oddělení,“ vyjmenoval jednotlivá stanoviště Jiří Drdla.

Vznik nového přístřešku inspiroval zdravotníky také k nové sportovní výzvě. „Chtěl bych poděkovat za vstřícnost k nám ‚nemotoristům‘. Rádi bychom navíc dali najevo, že to myslíme s ‚nefosilním pohybem‘ vážně. Vyhlásili jsme proto pro naše oddělení květnovou výzvu,“ přiblížil nápad Dušan Mach, primář novoměstského oddělení ARO.

Nová úschovna kol je částečně zastřešena samotnou budovou. Nachází se u oddělení ARO. Zaměstnanci, kteří ji využívají, dostali k brance klíč.
Nemocnice v Novém Městě na Moravě už jednu úschovnu na kola měla. Nachází se u interního pavilonu.
Nová úschovna kol je částečně zastřešena samotnou budovou. Nachází se u oddělení ARO. Zaměstnanci, kteří ji využívají, dostali k brance klíč.
Nemocnice v Novém Městě na Moravě už jednu úschovnu na kola měla. Nachází se u interního pavilonu.
4 fotografie

Účastníci podle něj plánují letos v květnu ujet na kole - všichni dohromady - deset tisíc kilometrů. Započítávat bude ale možné rovněž vzdálenosti, které zdravotníci na bicyklu našlapou ve volném čase, nejenom na cestě do práce a z práce.

„Budeme rádi, když se k naší výzvě připojí i další zájemci. Ať už zaměstnanci nemocnice, nebo i návštěvníci, kterým jejich zdravotní stav jízdu na kole umožňuje,“ dodal primář.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lípa odmítá obchvat přes své území, najala právníky. Brod o trase nediskutuje

Nedotčená krajina u Grodlova mlýna. Město tudy chce vést obchvat, obec Lípa to...

Zásadní je, aby se obchvat Havlíčkova Brodu nedostal do zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Pro tento cíl chce Lípa učinit cokoliv. Prohlásil to její starosta Jiří Kunc. Vést silnici přes své...

Hrdý majitel Dukly po baráži: Chtěl bych, aby nás vzali do extraligy

Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...

Na krku klubovou šálu, na tváři úsměv, v duši mír. Slavomír Pavlíček ukončil svoji první sezonu v Dukle jako většinový majitel stále prvoligového klubu, po ztracené baráži v Litvínově z něj přesto...

Brod zachrání dlouho opomenutou zříceninu. Je dosud zahalená řadou tajemství

Na zřícenině hradu Ronovec spolek Osgord pořádá několikrát do roka brigády....

Město Havlíčkův Brod se bude více starat o hrad Ronovec. Ten se sice nachází u Břevnice, mimo katastrální území Brodu, je však jeho majetkem a s historií města je úzce spjatý. Na záchranné práce...

Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit

Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Útočník...

Už 44 let, 70 zápasů v sezoně. Kapitán jihlavských hokejistů Tomáš Čachotský je nezničitelný, ale taková nálož dostala i jeho. Po baráži, kterou po sobotním krachu 0:5 v Litvínově ztratila jeho Dukla...

Reichel: Pro mě je Litvínov srdcovka, věci se změní. Spadnout, top hokej tu končí

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o...

Vibrující litvínovský zimák skandoval jeho přezdívku, když ke konci extraligové baráže s Jihlavou padal hokejovým chemikům kámen ze srdce. A možná pak dojatí fanoušci Roberta Reichela i plácali po...

Nemocnice zprovoznila další krytou úschovnu kol a vyhlásila cyklovýzvu

Nová úschovna kol je částečně zastřešena samotnou budovou. Nachází se u...

Nemocnice v Novém Městě na Moravě myslí na cyklisty. Nechala vybudovat další zastřešenou úschovna kol, jež pojme dvacet bicyklů. Přibyla poblíž oddělení ARO a v areálu nemocnice je již druhou....

4. května 2026  8:52

Brod investuje miliony do sportovišť. Na Rozkoši i v Poděbabech vyrostou hřiště

Zastaralé hřiště v Čechovce čeká proměna. Současnou nevzhlednou asfaltovou...

Radnice v Havlíčkově Brodě důsledně dbá na dostatek pohybu a tělesných aktivit svých obyvatel. Letos zahájí hned čtyři projekty na rekonstrukci a modernizaci menších hřišť a sportovišť. Obnoveno bude...

3. května 2026  9:13

Představil se Karel. První humanoidní robot na Vysočině ukázal, jak umí chodit

Humanoidní robot Karel byl hlavní hvězdou pátečního dne otevřených dveří ve...

Zatím působí zmateně, neohrabaně, zranitelně. Umí chodit, dokonce i do boku, zastavit se a přitom nespadnout, začíná pohybovat rukama. První humanoidní robot, kterého mohla vidět Vysočina, se...

2. května 2026  16:02

Koupaliště v Novém Městě mění tvář. Dělníci staví mola a upravují přístup do vody

Delší pobytové molo umožní plavcům vstup či skok přímo do větší hloubky, nebo...

Nenápadný rybník na okraji Nového Města na Moravě má příznačný název Koupaliště. A zvlášť v letních měsících činí čest svému jménu a bývá obklopen rekreanty. Ti budou mít letos k dispozici novou...

2. května 2026  9:04

Aréna na roztrhání, lístky bleskově mizí. Otevření haly způsobilo v Jihlavě boom

Po tenistech při únorovém Davis Cupu a basketbalistech při březnové kvalifikaci...

V náročných testech obstála, pochvalu si vysloužila i od generálního manažera hokejové reprezentace Jiřího Šlégra. O novou Horáckou arénu v Jihlavě je zájem, není problém ji okamžitě vyprodat. Podle...

1. května 2026  9:12

Třebíčan jde pěšky na hokej do Švýcarska. Cestou chce jíst kebab a pomoci nemocné

Na své pouti chce cestovatel pomoci vybrat peníze pro vážně nemocnou Viktorku z...

V zimě zvládl sedmadvacetiletý Nico Moro dojít z Třebíče až na olympiádu do Milána. Pěšky tak zdolal 924 kilometrů za 31 dní. Doma se však příliš neohřál. Neuplynuly ani tři měsíce a mladík už má...

30. dubna 2026  14:04

Boj o větrníky na Vysočině vrcholí. Veřejné projednání zón bude v Praze

Projektem Větrného parku Vysočina se více než dva roky zabývá jihlavská...

Veřejné projednání vymezování akceleračních oblastí pro výstavbu větrných elektráren v oblasti Kraje Vysočina se uskuteční v pátek 15. května od deseti hodin ve společenském sále Radiopaláce na...

30. dubna 2026  11:04

Petružálek o harmonii s Reichelem: Říkali jsme věci na rovinu, to dnes už mizí

Robert Reichel na střídačce Litvínova.

Žádné šeptání za zády, ale všechno pěkně hlasitě a do očí. Za litvínovským probuzením, které hokejové chemiky ochránilo před fatálním pádem z extraligy, stál i způsob komunikace nových koučů Roberta...

30. dubna 2026  9:27

Lípa odmítá obchvat přes své území, najala právníky. Brod o trase nediskutuje

Nedotčená krajina u Grodlova mlýna. Město tudy chce vést obchvat, obec Lípa to...

Zásadní je, aby se obchvat Havlíčkova Brodu nedostal do zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Pro tento cíl chce Lípa učinit cokoliv. Prohlásil to její starosta Jiří Kunc. Vést silnici přes své...

30. dubna 2026  8:58

Slavná sklárna byla před zánikem, teď skanzen začíná sezonu s prestižní cenou

Premium
Skláři několikrát do roka ukáží takzvanou živou výrobu. Návštěvníkům předvedou,...

Je to nejautentičtější historická sklárna ve střední Evropě, říká se o ní. Huť Jakub v Tasicích je výjimečná. Leží na samé výspě Vysočiny, jen pár metrů od Středočeského kraje, v místech, kde není...

29. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

K poslednímu rozloučení na rozšířeném hřbitově poslouží i šestimetrový kříž

Na hřbitově v Pelhřimově přibyla při jeho rozšiřování kromě kolumbárií i...

Tunový bronzový kříž a kašnu s ornamenty minotaurovského labyrintu nainstalovali pracovníci umělecké slévárny Waller-Matějíček spolu s jeřábníky architekty na nově budovanou část pelhřimovského...

29. dubna 2026  16:40

Hlava: Nechci urazit, ale rozdíl mezi první ligou a extraligou je. Míří do Kladna?

Jihlavský brankář Adam Beran zasahuje před Nicolasem Hlavou z Litvínova.

Vyprodaný stadion vyvolával jeho jméno, on si pak udělal na památku fotku s bratry Kašovými. Vítězná baráž s Jihlavou byla tečkou za čtyřletou štací hokejového útočníka Nicolase Hlavy v Litvínově,...

29. dubna 2026  9:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.