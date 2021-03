Nemocnice na Vysočině jsou plné z 90 procent, očekávají nejhorší týden

Unavení a vyčerpaní z dlouhodobé zátěže jsou podle mluvčí novoměstské nemocnice Tamary Peckové zdravotníci, kteří pečují na covidových lůžkách o nemocné s koronavirem. „Je to vyčerpávající fyzicky i psychicky. Těžké je i to, že se v nemocnicích ve vážném stavu objevují stále mladší ročníky,“ líčí mluvčí.

Právě tento týden by měl být podle predikce epidemiologů nejtěžší pro zdravotnická zařízení. A jak říká náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD), tato prognóza se naplňuje.

„Situace je opravdu hodně komplikovaná. Při podobném počtu lidí na standardních lůžkách jako v lednu je mnohem více těch, kteří potřebují intenzivní péči nebo umělou plicní ventilaci,“ vysvětluje Novotný a předkládá čísla.



Například 10. ledna měly krajské nemocnice 318 pacientů na standardních lůžkách a 37 lidí na JIP a 32 na umělé plicní ventilaci (UPV). Obsazenost intenzivních lůžek byla na 60 procent.

Nyní k 11. březnu měly nemocnice 324 obsazených standardních lůžek covidovými pacienty, ale na JIP bylo již 50 lidí a na UPV 41 pacientů. Obsazenost je tedy 90 procent.

O povolání ambulantních lékařů neuvažují

Plná lůžka s umělou plicní ventilací jsou v nemocnicích v Jihlavě, Havlíčkově Brodě a v Novém Městě na Moravě. Jednotky intenzivní péče jsou obsazené v Jihlavě a v Novém Městě na Moravě.



„Rezervu máme v nemocnicích v Pelhřimově, Třebíči a Havlíčkově Brodě. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ zdůrazňuje Novotný.

Věří, že tento týden by mohl být zlomový. „Komunikoval jsem s ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislavem Duškem. Myslíme si, že tohle by mohla být špice, která by mohla postupně polevovat,“ dodává Novotný.

I přes současnou situaci kraj neuvažuje o povolání ambulantních specialistů do nemocnic.

„K tomuto kroku bychom sáhli v případě té nejhorší situace, která by z hlediska personálního mohla nastat. V tuto chvíli je povolávat nebudeme. Spíše bychom je využili při pomoci v očkovacích centrech,“ vysvětluje.

Ve hře není ani vyhlášení stavu hromadného postižení osob. „Tento stav by nám nedával mnoho možností navíc nad rámec toho, co máme nyní,“ dodal náměstek hejtmana.