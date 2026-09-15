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Nemocnice modernizovala sály jednodenní chirurgie, lékařům usnadní práci

Autor:
  12:04
Nemocnice v Jihlavě nechala modernizovat operační sály na oddělení chirurgie....

Nemocnice v Jihlavě nechala modernizovat operační sály na oddělení chirurgie. Včetně nového vybavení investice přišla na více než 22 milionů korun. | foto: Nemocnice Jihlava

Nemocnice v Jihlavě nechala modernizovat operační sály na oddělení chirurgie....
Nemocnice v Jihlavě nechala modernizovat operační sály na oddělení chirurgie....
Nemocnice v Jihlavě nechala modernizovat operační sály na oddělení chirurgie....
Nemocnice v Jihlavě nechala modernizovat operační sály na oddělení chirurgie....
6 fotografií
Po 23 letech se operační sály jednodenní chirurgie v Nemocnici Jihlava dočkaly rozsáhlé rekonstrukce. Proměnou prošly čtyři sály včetně bronchoskopického. Práce zahrnovaly také technické a provozní zázemí a nemocnice pořídila nové vybavení za více než 22 milionů korun bez DPH.

Součástí nových vestavěných sálů jsou například stativy s rozvody medicinálních plynů, které zároveň umožňují přehlednější umístění technického vybavení. Přibyl také systém videomanagementu pro práci s obrazem z operačních technologií, nové informační panely a ramena pro monitory.

„Rekonstrukce nám umožnila posunout operační sály jednodenní chirurgie na současnou technologickou úroveň. Nejde jen o nový vzhled prostor, ale především o kompletní modernizaci jejich technického zázemí. Nové vybavení nám usnadní práci a zároveň vytváří kvalitnější podmínky pro pacienty i zdravotní personál,“ říká vrchní sestra centrálních operačních sálů Gabriela Chylíková.

Nové pavilony, oddělení i sály. Jihlavská nemocnice plánuje obří modernizaci

Operační sály jednodenní chirurgie využívají pacienti několika oborů, především gynekologie, ortopedie, urologie a chirurgie. Pacienti přicházejí na plánované zákroky, a pokud vše proběhne bez komplikací, mohou se ještě tentýž den vrátit domů.

Jde například o artroskopie, hysteroskopie, revize dutiny děložní, ureteroskopie, odstraňování močových kamenů nebo kratší chirurgické výkony. Rekonstrukce se přitom týkala též bronchoskopického sálu, který je součástí zázemí jednodenní chirurgie.

Nemocnice v Jihlavě nechala modernizovat operační sály na oddělení chirurgie. Včetně nového vybavení investice přišla na více než 22 milionů korun.
Nemocnice v Jihlavě nechala modernizovat operační sály na oddělení chirurgie. Včetně nového vybavení investice přišla na více než 22 milionů korun.
Nemocnice v Jihlavě nechala modernizovat operační sály na oddělení chirurgie. Včetně nového vybavení investice přišla na více než 22 milionů korun.
Nemocnice v Jihlavě nechala modernizovat operační sály na oddělení chirurgie. Včetně nového vybavení investice přišla na více než 22 milionů korun.
6 fotografií

Rekonstrukce operačních sálů bude v Nemocnici Jihlava pokračovat také příští rok. Práce se přesunou o patro výš na centrální operační sály.

„Rád bych poděkoval všem, kteří se na opravách podíleli, ať už během stavebních prací, nebo při zajištění provozu a organizaci. Díky jejich nasazení a spolupráci se podařilo práce zvládnout bez zásadního omezení,“ doplňuje provozně-technický náměstek Zdeněk Krafka.

„Modernizace operačních sálů je důležitou investicí do budoucnosti nemocnice. Operační péče patří mezi oblasti, kde je kvalitní technické zázemí zásadní. Jsem rád, že se podařilo první etapu dokončit a že nové prostory už mohou sloužit zdravotníkům i pacientům,“ dodává ředitel Nemocnice Jihlava Alexander Filip.

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