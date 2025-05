„Jednalo se o pacienty ve věku 16, 49, 56 a 57 let. Byly to izolované případy bez prokázané vzájemné souvislosti,“ informovala Hana Pavlasová, ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice na Vysočině.

Čísla to prozatím nejsou nijak alarmující ani v porovnání s předchozími lety. Loni se na Vysočině léčili s touto nemocí tři pacienti. V roce 2023 to bylo pět lidí. Přesto krajská epidemioložka nabádá k tomu, aby lidé důsledně a ve zvýšené míře dbali na hygienu, především mytí rukou.

Blíží se totiž léto, doba prázdnin a dovolených a s tím i přesuny lidí a cestování do rizikových oblastí. A to nejen v rámci republiky, ale i zahraničí. Zvýšený výskyt nemoci hlásí například také Maďarsko, Slovensko, ale i Irsko a Velká Británie.

Pozor na kliky, madla nebo držadla

Virová hepatitida je virový zánět jater. „Jeho původce virus VHA je velmi odolný, přežívá týdny při pokojové teplotě a dlouhodobě ve zmraženém stavu. Snadno se šíří. Nejčastější cesta přenosu nákazy je stolicí infikovaného člověka, a to buď přímo od osoby k osobě, například špinavýma rukama, nebo nepřímo, kontaminovanou vodou, potravinami a znečištěnými předměty,“ vysvětlila krajská epidemioložka Hana Pavlasová.

„Hovoříme o klikách dveří, madlech, držadlech, zkrátka o často lidmi dotýkaných místech,“ doplnila Kateřina Fabiánová, zástupkyně vedoucího epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu.

Nejvíce infekční je člověk před samotným vypuknutím onemocnění. Inkubační doba je patnáct až 50 dní. Po prodělání onemocnění následuje celoživotní imunita.

K příznakům onemocnění patří nevolnost, nechutenství, horečka, bolest kloubů, slabost a únava. Může být zvracení, průjem, bolesti břicha, tmavá moč, světlá stolice. Postupně může dojít ke žloutnutí očního bělma a kůže.

Jedinou spolehlivou ochranou je očkování

„Onemocnění bez komplikací trvá dva až čtyři týdny a rekonvalescence několik týdnů. Průběh může být i vleklý, u deseti procent pacientů je komplikovaný,“ dodala Hana Pavlasová. Zcela výjimečně dojde podle krajské epidemioložky k velmi závažnému průběhu, který vede k jaternímu selhání a smrti. Rizikové je onemocnění pro pacienty s chronickým onemocněním jater.

Nejčastěji se žloutenka šíří v dětských kolektivech, v populaci dospívajících, dále u lidí bez domova a u drogově závislých.

Jedinou spolehlivou ochranou je očkování. „O něm se doporučujeme poradit s praktickým lékařem, případně v očkovacím centru. Na úhradu vakcíny proti VHA přispívají zdravotní pojišťovny,“ upozorni la Pavlasová.

Prevencí je časté a důkladné mytí rukou mýdlem a pitnou vodou, případně ruce vydezinfikovat. „Mělo by to být vždy po použití toalety, po příchodu z veřejných míst, po návratu z nákupu nebo po jízdě hromadnou dopravou. Dále vždy před jídlem, při manipulaci s potravinami nebo hotovými pokrmy,“ řekla vedoucí protiepidemického oboru.

A přidala i další tipy. „Ovoce a zeleninu před konzumací vždy umýt pitnou vodou. Při cestách do zahraničí pít vodu jen balenou. Vyhýbat se nápojům s ledem, nemusí být totiž vyrobený z pitné vody. V exotických zemích se řídit pravidlem: nejíst to, co nejde převařit, upéct nebo oloupat.“

Izolace a dohled či karanténa kontaktů

Základním protiepidemickým opatřením je izolace nemocného a také vyhledání osob, se kterými byl pacient v kontaktu. Kontaktům se vydává takzvaný lékařský dohled, v rámci kterého jsou po dobu maximální inkubační doby (50 dní) sledováni a vyšetřováni.

„Dětem, které byly v rizikovém kontaktu, jsou omezeny akce, kde by se sdružovaly. Například plavání, tělocvik, školní družina, kroužky,“ uvedla Kamila Hodačová z Krajské hygienické stanice na Vysočině. Děti například nemohou v této době na letní tábory nebo soustředění.

Vývoj situace ohledně žloutenky bedlivě monitorují i organizátoři letních dětských táborů. „Situaci sledujeme. Tím, že je na Vysočině zatím klid, tak momentálně žádná zásadní opatření nepřijímáme. Pokud by se situace měnila, budeme jednat s hygienou, abychom postupovali co nejbezpečněji,“ řekl Vilibald Prokop, ředitel Domu dětí a mládeže v Jihlavě. Organizace letos chystá šest běhů pobytových táborů a osm běhů příměstských táborů.

„Pokud jde o tábory, je dobré, aby vždy dohlížela dospělá osoba, jestli děti hygienu rukou nešidí. Dobře umyté ruce jsou prevencí mnoha infekčních onemocnění, nejen ‚žloutenky‘. Důležitá zásada je také nepít z jedné láhve, neukusovat svačinu,“ dodala vedoucí protiepidemického odboru.