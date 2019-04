Velká očkovací akce kvůli spalničkám, k lékaři musí hasiči i policisté

Zatímco v některých krajích republiky je počet lidí, kteří od začátku roku onemocněli touto infekční nemocí, v řádu desítek případů, Vysočině se širší výskyt této nemoci docela úspěšně vyhýbá.



Hygienici na Vysočině evidovali od začátku roku zatím jeden případ na Pelhřimovsku. „V loňském roce v našem kraji spalničkami onemocnělo celkem sedm lidí,“ porovnává statistiku krajská epidemioložka Alena Dvořáková.

Přitom v sousedním Pardubickém kraji letos ke konci března evidovali již 53 nemocných.

Ze statistik Státního zdravotního ústavu vyplývá, že nejčastější věkovou skupinou, která se s nemocí potýká, jsou lidé ve věku pětatřiceti až 44 let. Jsou už ale zaznamenané případy u mladších i starších lidí, než je zmíněná kategorie. A to třeba až do 54 let. „U těchto věkových kategorií dochází k poklesu protilátek a k takzvanému vyvanutí imunity,“ vysvětlila Dvořáková.

Především zdravotníci a další složky integrovaného záchranného systému jsou považováni za zvláště ohroženou skupinu. „Už před rokem jsem dala nemocnicím v kraji, záchranářům i praktickým lékařům doporučení, aby si nechali zkontrolovat hladiny protilátek a dali se znovu naočkovat. Před časem se na mě s radou, jak postupovat, obrátila například stomatologická komora,“ poznamenala Alena Dvořáková.

Zaměstnanci nemocnic se nechávají přeočkovat, někteří odmítají

Například v novoměstské nemocnici aktuálně pokračuje druhá etapa zjišťování protilátek proti spalničkám. „Vloni to bylo na pracovištích urgentního příjmu, kožního oddělení a interny. Nyní, po poradě s hygienou, budeme zjišťovat protilátky na odděleních intenzivní péče, dále na pracovištích rentgenů a u řidičů sanitek,“ uvedla mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková s tím, že je zatím přeočkováno sedmnáct lidí.

Spalničky na Vysočině Loni bylo v kraji sedm případů spalniček. Letos zatím jeden. Příznaky: Vysoce infekční virové onemocnění. Nejčastěji tato choroba postihuje děti ve věku 4 až 5 let, onemocnět mohou i dospělí. Virus se přenáší kapénkovou infekcí. Inkubační doba je 7 až 21 dnů, infekční je ale už i 2 až 4 dny před výskytem vyrážky a ještě 4 dny po jejím ústupu. Mezi příznaky spalniček patří horečka až 40 °C, rýma, kašel a zánět spojivek, v dutině ústní se objevují bělavé tečky se zarudlým okolím. Čtvrtý den při horečce se postupně vysévá vyrážka. Pacient musí být sedm dní v izolaci. Léčba je pouze symptomatická - tišení příznaků. Po nemoci se získává dlouhodobá imunita. Ochranou je očkování. Zdroj: Státní zdravotní ústav

V jihlavské nemocnici se sérologickému vyšetření protilátek podrobilo již 180 zaměstnanců narozených v letech 1969 až 1985, kteří v minulosti toto onemocnění neprodělali. A pracují kromě urgentního příjmu na kožním, infekčním, interním a dětském oddělení. Dále to byli sanitáři a personál sloužící na pohotovosti. Odběry i vakcinaci hradila u těchto skupin lidí nemocnice.

„Zhruba osmdesát procent zaměstnanců projevilo zájem, zaznamenali jsme i několik samoplátců mimo rizikovou skupinu. Celkem bylo naočkováno 66 zaměstnanců, deset odmítlo vakcinaci, tři odmítli odběr sérologie,“ řekla mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

V havlíčkobrodské nemocnici udělali asi 300 odběrů na zjištění hladiny protilátek proti spalničkám. „Z toho je asi 93 s nízkou hladinou, kteří by měli být přeočkováni. Zatím jsme z tohoto počtu naočkovali čtyřiapadesát zaměstnanců,“ sdělila mluvčí Petra Černo.

V pelhřimovské nemocnici testovali celkem třiačtyřicet zaměstnanců, z toho čtrnáct jich bylo přeočkováno z důvodu nízké hladiny protilátek. V třebíčské nemocnici se vyšetření podrobila devadesátka zaměstnanců a 39 z nich projevilo zájem o očkování.

Hasiči a policisté mají vyšetření protilátek povinné

Screening na vyšetření protilátek proti spalničkám zanedlouho podstoupí také profesionální hasiči a policisté.

Generální ředitelství hasičského záchranného sboru rozhodlo o plošném screeningu hladiny protilátek proti spalničkám u svých zaměstnanců ve služebním poměru.

„Screeningu budou podrobeni všichni příslušníci kromě těch, kteří výpisem ze zdravotní dokumentace doloží, že v minulosti prodělali toto onemocnění, anebo byli proti spalničkám v posledních deseti letech očkováni. Příslušníci postupně docházejí ke svým služebním lékařům na vyšetření a po obdržení výsledků budou případně očkováni,“ uvedla mluvčí vysočinských hasičů Petra Musilová.



Minulý měsíc muselo pětasedmdesát hasičů z Pardubického kraje do karantény kvůli tomu, že se na školení setkali s nakaženým instruktorem.

Na cílené vyšetření protilátek se připravují také policisté. „Ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením ministerstva vnitra stanovujeme v první fázi ty nejvíce ohrožené skupiny policistů, kterých se případná nákaza spalničkami může týkat, napříč celou republikou. U těchto skupin bude v nejbližší době proveden screening a následně dle jeho výsledků případné očkování,“ uvedl mluvčí Policejního prezidia Jozef Bocán.

Podstoupit vyšetření hladiny protilátek proti spalničkám a očkování může i veřejnost. Ta o to ale podle Dvořákové zatím příliš velký zájem nejeví. Například v jihlavském očkovacím centru Avenier očkovali od začátku roku proti spalničkám pouze ve dvou až třech případech.

Podle odborníků návrat spalniček souvisí se stále klesající proočkovaností populace. Vinu na tom podle některých mají i rodiče, kteří odmítají své děti očkovat.