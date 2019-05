Batole z Vysočiny dostalo v ostravské nemocnici spalničky, očkované nebylo

„Dítě bylo na operaci v nemocnici Ostrava - Poruba, kde pravděpodobně s nemocí přišlo do kontaktu, protože Ostrava má hodně spalniček. Ale nemáme to prokázané,“ řekla ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Alena Dvořáková.



Moravskoslezský kraj patří k regionům s největší nemocností v Česku. Zatímco na Vysočině je batole letos druhým pacientem se spalničkami, v Moravskoslezském kraji už letos hygienici evidují přes 90 nakažených.

Spalničky tam v posledních dnech omezily provoz Kardiochirurgického centra ostravské fakultní nemocnice, kde onemocnělo devět pracovníků, do dneška platil zákaz návštěv a odsouvaly se plánované operace.

Jak Dvořáková upozornila, devatenáctiměsíční batole z Jihlavska proti spalničkám dosud nebylo očkováno. A to i přes to, že základní očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím se provádí obvykle do 18. měsíce po narození dítěte.

„Pokud by očkováno bylo, nemuselo se nakazit,“ podotkla Dvořáková. Podle ní bylo dítě hospitalizováno v pražské nemocnici Na Bulovce.



V loňském roce na Vysočině spalničkami onemocnělo sedm lidí, všichni v květnu. Letošní první případ byl z Pelhřimovska.

Přeočkovat se nechává personál nemocnic, hasiči i energetici

Hygienici na Vysočině doporučili nemocničnímu personálu i praktickým lékařům a zubařům, aby si nechali zkontrolovat, zda mají v těle proti spalničkám dostatek protilátek, případně se nechali přeočkovat. V pelhřimovské nemocnici prošlo kontrolou protilátek 43 zaměstnanců.

„Zatím bylo přeočkováno 14 lidí,“ řekla mluvčí nemocnice Petra Černo. Obdobné kontroly a přeočkovávání dělají i další nemocnice v kraji.

Proti spalničkám se v těchto dnech očkují i pracovníci jaderné elektrárny v Dukovanech. „Bylo osloveno asi 700 zaměstnanců, aby si nechali ověřit stav protilátek,“ řekl mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. Přeočkování podle něho bude potřebovat asi 20 procent z nich.

Zkontrolovat protilátky proti této infekční nemoci si na Vysočině rovněž nechávali hasiči i policisté. Ti to dokonce mají od svých generálních ředitelství jako povinný úkol.

Jen do 29. dubna letos v Česku spalničkami onemocnělo 479 lidí. Třetina nemocných je z Prahy. Za celý loňský rok bylo 203 nemocných.

Spalničky jsou vysoce nakažlivé. U dospělých může účinnost očkování z dětství postupně výrazně klesat.