Nejvyšší soud potvrdil podmínku v kauze tragického pádu mostu ve Vilémově

Ve Vilémově na Havlíčkobrodsku se zřítil most. (4. září 2014) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Verdikt soudu potvrdila ČTK jeho mluvčí Gabriela Tomíčková. Hejkal v minulosti jednou s dovoláním uspěl, NS tehdy na jeho podnět zrušil také rozsudek nad Milanem Macurou, Jurajem Noskem a Františkem Lízalem. Poté však všichni znovu dostali podmíněné tresty.

Napodruhé už NS Hejkala odmítl. Nyní by se teoreticky mohl obrátit ještě se stížností na Ústavní soud.

Téměř devadesát let starý klenutý most přes říčku Hostačovku v roce 2014 podstupoval rekonstrukci, která byla součástí modernizace silnice druhé třídy mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Kraj Vysočina zakázku za více než 200 milionů korun zadal konsorciu stavebních firem M-Silnice a Strabag. Most opravovala jako subdodavatel společnost Bögl & Krýsl.

Před Okresním soudem v Havlíčkově Brodě původně čelilo obžalobě deset lidí, proces měl složitý vývoj. Jako první byli pravomocně odsouzeni stavbyvedoucí Josef Spour a Roman Bednařík. Dostali dva roky vězení s podmíněným odkladem na tři roky a také zákazy činnosti.

Podle rozsudku, který v minulosti obstál i před NS, se dopustili obecného ohrožení z nedbalosti.

Později byli odsouzeni ještě Hejkal, Macura, Nosko a Lízal, vyslechli si trest 1,5 roku vězení s podmíněným odkladem na dva roky. Na stavbě působili v různých rolích, jako dozor či stavbyvedoucí. Podle verdiktu se dopustili obecného ohrožení z nedbalosti.

5. září 2014

Hejkal poté podal úspěšné dovolání, na jehož základě NS rozhodl také ve prospěch Macury, Noska a Lízala. Odvolací soud v Pardubicích ale znovu uložil stejné podmíněné tresty.

Podle předsedy senátu Aleše Holíka obžalovaní podcenili riziko vyplývající z odtěžení zeminy u paty mostu, jejich postup byl v rozporu s projektovou dokumentací. Odtěžování bylo možné zahájit, ale jen v menší míře a klenba měla být podepřena.

Na základě pokynů nejvyšší instance doplnil odvolací soud odůvodnění. „NS nám dal závazný právní názor, že doplnění je za určitých podmínek možné, proto jsme náš původně zrušený rozsudek nahradili novým, kdy se v popisu skutku doplnilo, že pochybení stavbyvedoucích a technického dozoru vedlo k pádu mostu, usmrcení čtyř a zranění dalších dvou dělníků a ohrožení dalšího člověka. To vše byl následek, který způsobili, a proto bylo znovu rozhodnuto o jejich vině a uložení trestu,“ řekl v březnu Holík.