Vrtulník zasahoval u jedné z nehod na Jihlavsku, šlo o lehké zranění

V obci Markvartice na Jihlavsku odpoledne auto narazilo do stromu mimo komunikaci. Řidičku s lehkým zraněním transportovali záchranáři vrtulníkem do nemocnice v Jihlavě. Silnice je uzavřená a podle policie může omezení trvat do 20 hodin.

Další nehoda se stala odpoledne u Havlíčkova Brodu na silnici do Jihlavy, kde auto narazilo zezadu do autobusu. Řidič auta utrpěl lehké zranění a skončil v nemocnici. V autobuse cestovalo 52 lidí, nikdo z cestujících nebyl zraněn.

„Řidič auta nedodržel bezpečnou vzdálenost a narazil do zadní části brzdícího autobusu,“ řekla mluvčí policie Dana Čírtková.