Nehoda se stala v ulici U Kuchyňky v sobotu ve čtvrt na pět odpoledne, a to v místech poblíž křižovatky s Hilbertovou ulicí.
„Osmnáctiletý řidič vozidla Renault Captur šedé barvy jel po komunikaci ulice U Kuchyňky ve směru od ulice Táborská a došlo ke střetu s chodkyní, která šla v té době po chodníku,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.
Sedmasedmdesátiletá žena utrpěla velmi těžká zranění, kterým na místě podlehla. Stav řidiče vozidla a jeho spolujedoucí si vyžádal lékařskou péči.
„Provedenou dechovou zkouškou policisté u řidiče vozidla požití alkoholu nezjistili. Negativní byl u řidiče také test na zjištění přítomnosti návykových látek,“ dodala mluvčí.
Při vyšetřování nehody a prověřování všech jejích okolností žádají policisté o spolupráci veřejnost. Prosí, aby se na linku 158 přihlásili případní svědci, kteří střet auta s chodkyní viděli.
„Dále bychom uvítali, aby se přihlásili řidiči, kteří místě projížděli a mají ve vozidle kameru, která zaznamenala průběh tragické nehody nebo situaci, která střetu vozidla s chodkyní předcházela,“ dodala Jana Kroutilová.