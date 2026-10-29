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Autobus na Jihlavsku narazil do nákladního auta, deset lidí se zranilo

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  13:45

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Ve Stonařově na Jihlavsku narazil autobus do kamionu. (29. října 2026) | foto: Policie ČR

Krátce po půl desáté dopoledne dnes ve Stonařově na Jihlavsku havaroval autobus, který narazil do kamionu. Při nehodě se zranilo deset cestujících, čtyři z nich museli na ošetření do nemocnice. Dechové zkoušky byly u obou řidičů negativní.

Podrobnosti připravujeme....

Při nehodě autobusu se ve Stonařově zranilo deset cestujících. (29. října 2026)
Při nehodě autobusu se ve Stonařově zranilo deset cestujících. (29. října 2026)
Při nehodě autobusu se ve Stonařově zranilo deset cestujících. (29. října 2026)
Ve Stonařově na Jihlavsku narazil autobus do kamionu. (29. října 2026)
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