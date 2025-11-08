„Nehoda se stala na silnici I/38 na křižovatce mezi Martínkovem a Lesonicemi,“ informovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
Na místě přistával vrtulník, který transportoval jedno ze zraněných dětí do nemocnice v Brně.
„Nezletilý pacient měl středně závažná poranění na horní polovině těla. Zbylé tři pacienty jsme s lehkými zraněními převezli sanitkou do nemocnice v Třebíči,“ uvedl mluvčí krajské záchranky Petr Janáček.
Silnice, která spojuje Jihlavu s Moravskými Budějovicemi, je kyvadlově průjezdná. „Okolnosti nehody policie vyšetřuje,“ doplnila mluvčí policie.
