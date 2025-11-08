Čtyři zranění při nehodě na Třebíčsku, vrtulník nesl do nemocnice dítě

  15:31
Při havárii dvou osobních aut u Martínkova na Třebíčsku se půl hodiny po sobotním poledni zranili čtyři lidé, mezi nimi tři děti. Příčinu kolize zjišťuje policie.
„Nehoda se stala na silnici I/38 na křižovatce mezi Martínkovem a Lesonicemi,“ informovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Na místě přistával vrtulník, který transportoval jedno ze zraněných dětí do nemocnice v Brně.

„Nezletilý pacient měl středně závažná poranění na horní polovině těla. Zbylé tři pacienty jsme s lehkými zraněními převezli sanitkou do nemocnice v Třebíči,“ uvedl mluvčí krajské záchranky Petr Janáček.

Silnice, která spojuje Jihlavu s Moravskými Budějovicemi, je kyvadlově průjezdná. „Okolnosti nehody policie vyšetřuje,“ doplnila mluvčí policie.

