Z kurýrovy dodávky vypadaly stovky balíků. Před příjezdem policie zmizely

Ke kuriózní situaci došlo v minulém týdnu na Vysočině. Z auta přepravní firmy vypadaly na kruhovém objezdu u Jihlavy stovky balíků. Než policisté na místo přijeli, zásilky zmizely. Zřejmě je sebrali svědci. Zachránit se podařil jen zlomek zásilek. O události informoval odesílatel, policie zprávu potvrdila.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Uplynulou středu operační důstojník vyslal deset minut po sedmé hodině večer hlídku prověřit oznámení na dálniční přivaděč. Na silnici I/38 se měly nacházet na kruhovém objezdu vysypané krabice na komunikaci,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Po příjezdu hlídky na místo už ale na silnici žádné krabice nebyly. Hlídka se proto telefonicky spojila s oznamovatelem, který se nacházel poblíž.

„Muž hlídce uvedl, že se na místě nacházelo několik větších balíků, ale vzhledem ke své vlastní bezpečnosti a vlivem hustého provozu a snížené viditelnosti mohl naložit pouze jeden balík, který ležel uprostřed komunikace, a poté zastavil na bezpečném místě, kde událost nahlásil na linku 158,“ popsala Čírtková.

Balík muž policistům předal. Byl uzavřen zipem, uvnitř se nacházelo nespecifikované množství dalších balíčků. Na štítku bylo také jméno odesílatele, jednalo se o firmu se sídlem na Havlíčkobrodsku.

Ježíšek jel moc rychle, lidé byli ještě rychlejší

Její zástupci o dva dny později událost popsali na facebookovém profilu firmy. Zpráva s titulkem „Ježíšek jel moc rychle, lidi byli ještě rychlejší“ doplněná o fotografii vygenerovanou umělou inteligencí si rychle získala velkou pozornost. Lajkovaly, komentovaly a sdílely ji stovky lidí.

„Náš přepravce naložil 1 313 zásilek. Po nakládce ale špatně zajistil boční dveře dodávky a z auta mu po cestě postupně vypadlo 481 balíků. Policie zachránila 67 kusů. Zbytek? Lidi si je prostě odnesli,“ komentovala firma.

„Ano, opravdu. Ne nehoda. Ne vítr. Normální lidská chamtivost. Bereme to s nadhledem, i když to bolelo. Je to realita logistiky, kterou běžně nevidíte - a kterou si žádný e-shop nepřeje zažít,“ dodali představitelé firmy.

Kdo balíky sebral, policie už zjišťovat nebude. „Další šetření ve věci policisté neprováděli,“ konstatovala Dana Čírtková. „Jaký osud potkal zbývající na silnici popadané balíky, se lze pouze domnívat,“ podotkla.

Zásilky firma slibuje zabalit a odeslat znovu. „Dveře si příště kurýr zajisté dvakrát zkontroluje,“ poznamenala společně s poděkováním poctivým zákazníkům a přáním klidných a hezkých Vánoc. Výši škody a zda ji po doručovatelské firmě vymáhá, e-shop nesdělil.

E-shop, který o zásilky přišel, prodává nejrůznější drobné elektronické komponenty, ale i úzce specializované zboží pro profesionály i laboratoře. Mezi prodávaným sortimentem jsou i měřicí přístroje či robotické a fotovoltaické součástky.

