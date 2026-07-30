„Sanitní vůz jel od zásahu, vracel se s pacientem do jihlavské nemocnice. Jel s výstražným zvukovým i světelným znamením,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Petr Janáček.
Ve tři čtvrtě na tři odpoledne při průjezdu Stonařovem ale cesta záchranářů skončila. Z vedlejší ulice vjel houkající sanitce do cesty řidič Škody Octavia. Sanitu střet převrátil na bok.
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Řidič riskantně předjížděl kolonu, po střetu se sanitou je pět zraněných
„Nehoda si vyžádala tři zranění,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková. Zranění utrpěli oba záchranáři i převážený pacient.
„Jednoho záchranáře jsme s lehkým zraněním převezli do jihlavské nemocnice, kde skončil i převážený pacient. Druhý záchranář byl letecky transportován se středně těžkým zraněním do nemocnice v Brně,“ prozradil Janáček s tím, že u nehody zasahovali tři posádky záchranářů včetně vrtulníku.
Zhruba hodinu musel být hlavní silniční tah 38 z Jihlavy na Znojmo uzavřen. Po půl čtvrté byl umožněn alespoň kyvadlový provoz.