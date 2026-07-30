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Z jednoho pacienta rázem tři. Auto nabouralo houkající sanitku, skončila na boku

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  16:17

Po nehodě ve Stonařově zůstala sanita ležet převrácená na bok. Zranili se dva záchranáři i převážený pacient. (30. července 2026) | foto: Policie ČR

Dva zranění záchranáři i pacient, sanita na boku a oktávka na odpis. To je bilance vážné nehody, která se ve čtvrtek odpoledne stala ve Stonařově na Jihlavsku. Do cesty houkající sanitě vjel v křižovatce řidič osobního vozu. V nemocnici po střetu skončili tři lidé.

„Sanitní vůz jel od zásahu, vracel se s pacientem do jihlavské nemocnice. Jel s výstražným zvukovým i světelným znamením,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Petr Janáček.

Ve tři čtvrtě na tři odpoledne při průjezdu Stonařovem ale cesta záchranářů skončila. Z vedlejší ulice vjel houkající sanitce do cesty řidič Škody Octavia. Sanitu střet převrátil na bok.

Řidič riskantně předjížděl kolonu, po střetu se sanitou je pět zraněných

„Nehoda si vyžádala tři zranění,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková. Zranění utrpěli oba záchranáři i převážený pacient.

„Jednoho záchranáře jsme s lehkým zraněním převezli do jihlavské nemocnice, kde skončil i převážený pacient. Druhý záchranář byl letecky transportován se středně těžkým zraněním do nemocnice v Brně,“ prozradil Janáček s tím, že u nehody zasahovali tři posádky záchranářů včetně vrtulníku.

Zhruba hodinu musel být hlavní silniční tah 38 z Jihlavy na Znojmo uzavřen. Po půl čtvrté byl umožněn alespoň kyvadlový provoz.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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