Dálkový autobus se vyhýbal opravám na D1, uvázl na železničním přejezdu

Autobus na přejezdu za louckým nádražím uvázl před šestou hodinou v podvečer. Sklon silnice před kolejemi je totiž příliš velký a auta s delším převisem karoserie ho nepřejedou.

Náhodný svědek okamžitě na železniční stanici problém nahlásil a provoz na dráze musel být zastaven.



Že na přejezdu uvázl, chvíli poté oznámil policistům i sám řidič. Cestující vystoupili a odešli do bezpečného prostoru, takže se incident obešel bez zranění.

Provoz na trati z Jihlavy na Brno i na silničce v Lukách musel být na déle než hodinu zastaven. Autobus přijeli vyprostit hasiči z Jihlavy i jejich drážní kolegové z Havlíčkova Brodu.

Policisté, kteří událost vyšetřovali, se pak museli podivovat vysvětlení, jak se šofér dálkového spoje do tak odlehlého místa dostal.

„Řidič jel původně po dálnici ve směru z Prahy na Brno, cestou ale sjel, protože se chtěl vyhnout dopravním komplikacím na dálnici,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Pro objížďku si ale zvolil trasu, kterou neznal a kterou by asi nikdo jiný nevolil. Dostal se do Luk nad Jihlavou a protože tu jsou podjezdy pod železnicí na tak vysoký autobus příliš nízké, dostal se po uzoučké uličce až za nádraží. Tam ovšem rovněž neměl co dělat.

„Řidič nevěnoval dostatečnou pozornost dopravnímu značení. Vjel do míst, kam je dopravní značkou zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 tuny,“ upozornila policejní mluvčí.

Požití alkoholu u řidiče vyloučila dechová zkouška. Nevznikla ani žádná škoda na silnici či na přejezdu, jen drobná na samotném autobusu. Policisté řidiči na místě udělili pokutu.

Pozoruhodné je, že to rozhodně není poprvé, kdy autobus s neznalým řidičem v těchto místech způsobil problémy. Ty největší nastaly před pěti lety, v červnu roku 2015. Tehdy na stejném přejezdu rovněž uvázl autobus s cestujícími.

Řidič je nechal vystoupit, ale už nestihl oznámit železničářům, že stojí na přejezdu. Z bezprostřední blízkosti pak cestující sledovali a natáčeli si na mobilní telefony, jak brzdící osobní vlak do prázdného autobusu narazil a o pár metrů ho posunul.

Náraz vlaku do autobusu v Lukách nad Jihlavou v červnu 2015