Při srážce nákladní soupravy a osobního auta zemřel člověk, tah na Vysočině stojí

Autor:
  13:12aktualizováno  13:18
K vážné dopravní nehodě došlo krátce po poledni na hlavním tahu mezi Jihlavou a Znojmem. Poblíž Želetavy se srazilo osobní auto a nákladní souprava. Při srážce zemřela spolujezdkyně z osobního vozu, řidič je těžce zraněný. Silnice I/38 je uzavřena.

Vážná nehoda u Želetavy uzavřela hlavní tah mezi Jihlavou a Znojmem. (13. srpna 2025) | foto: Policie ČR

Havárie vozidel se stala v úseku mezi Želetavou a obcí Svojkovice.

„Krátce po poledni jsme přijali oznámení o střetu osobního vozidla s nákladní soupravou. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Nehoda má tragické následky. „Při nehodě utrpěli zranění řidič osobního vozidla a jeho spolujedoucí. Žena vážným zraněním podlehla,“ upřesnila mluvčí.

Místo nehody je neprůjezdné. Dá se ve směru na Znojmo objet po silnicích nižších tříd přes Starou Říši a Novou Říši. Ve směru na Jihlavu se podle Kroutilové jezdí přes Lesnou a Předín.

Podle serveru dopravních informací by uzavírka mohla trvat až tři hodiny.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tři šoféři přišli na D1 o řidičáky, rekordman prosvištěl rychlostí 214 km/h

Nezvykle uspěchaní byli o víkendu řidiči na dálnici D1. Aniž by měli speciálně zaměřenou akci, policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově na svém úseku řešili hned 39 případů překročení...

Po přestavbě se znovu otevře nejvýše položená dálniční odpočívka v Česku

Ještě koncem letních prázdnin dostanou řidiči cestující po D1 mezi Prahou a Brnem milý dárek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opětovně uvede do provozu modernizované a rozšířené odpočívadlo u...

Sezona hřibů na Vysočině začíná, daří se i liškám a holubinkám

Kdo jde nyní na Vysočině s košíkem do lesa, s prázdnou se rozhodně nevrací. Houbaři už berou svá loviště útokem a domů si nosí holubinky, lišky, kozáky či klouzky. Objevují se i hřiby – včetně...

Ve školním dvoře kdosi po obvodu nařezal mohutný javor, škoda může jít do statisíců

Neznámý pachatel pilou nařezal kmen stoletého javoru u vjezdu do areálu parku ve dvoře Střední školy stavební v Jihlavě u Štefánikova náměstí. Případem se zabývá magistrátní odbor životního...

Škola pořídí venkovní učebnu Archimedes, zaujal ji vzorový model

Ambiciózní plán má moravskobudějovická Základní škola (ZŠ) Havlíčkova. Chce rozšířit své vzdělávací možnosti o moderní venkovní učebnu Archimedes. Inspiraci si přivezli zástupci města a školy z...

Při srážce nákladní soupravy a osobního auta zemřel člověk, tah na Vysočině stojí

K vážné dopravní nehodě došlo krátce po poledni na hlavním tahu mezi Jihlavou a Znojmem. Poblíž Želetavy se srazilo osobní auto a nákladní souprava. Při srážce zemřela spolujezdkyně z osobního vozu,...

13. srpna 2025  13:12,  aktualizováno  13:18

Metr za osm tisíc. Makléře šokovalo, kam se vyšplhala cena parcel v Brodě

Vedení města žasne, odborníci jsou v šoku. Naprostá většina parcel v havlíčkobrodské lokalitě Na Nebi je pár dní po zahájení elektronické aukce rozprodána. Kvůli velkému zájmu se ceny vyšplhaly do...

13. srpna 2025  11:07

Po přestavbě se znovu otevře nejvýše položená dálniční odpočívka v Česku

Ještě koncem letních prázdnin dostanou řidiči cestující po D1 mezi Prahou a Brnem milý dárek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opětovně uvede do provozu modernizované a rozšířené odpočívadlo u...

13. srpna 2025  5:52

Na vafle do Vídně. Lidé jezdí i z daleka, říká majitelka stánku v malé vesničce

Premium

Již čtvrtou sezonu funguje ve Vídni, malé vesničce vzdálené zhruba pět kilometrů od Velkého Meziříčí, stánek Moniky Machátové. Její bezlepkové vafle a výběrová káva lákají nejen místní, ale i...

12. srpna 2025

Stanley Cup se po 19 letech vrací do Brodu. Po Vašíčkovi ho přiveze Vaněček

Není to jen tak ledajaký pohár. Stanley Cup je nejprestižnější klubovou hokejovou trofejí na světě. Každý kluk po ní touží, ovšem jen málokomu se podaří ji skutečně vybojovat. Havlíčkův Brod ji ale...

12. srpna 2025  11:43

Kde zatkli farmáře Hápa, vyrostl javor. Po čtvrt tisíciletí soutěží o Strom roku

Až na vrcholky Ještědu, Milešovky či Sněžky dohlédnou poutníci od Hápova javoru, nepřehlédnutelného stromu, rostoucího nad obcí Pustá Kamenice ve Žďárských vrších. Zhruba 250 let starý listnáč se teď...

12. srpna 2025  6:40

Bál jsem se vos ve světle auta, tak jsem se napil, balamutil opilý řidič hlídku

Řidiče pod vlivem alkoholu načapali v noci na neděli policisté v Jihlavě. Zdánlivě banální případ, kterých se ve statistikách objevuje den co den několik, však měl tentokrát krajně neobvyklé...

11. srpna 2025  15:10

Solární panely pole více ohřívají, zjišťují při experimentu zemědělci

Fotovoltaické panely na polích ovlivňují jeho mikroklima. Mezi nimi je tepleji, liší se i vlhkost. A to ovlivňuje mimo jiné výskyt hmyzu a volně rostoucích rostlin. Na pokusných polích u Okrouhlice...

11. srpna 2025  13:12

Tři šoféři přišli na D1 o řidičáky, rekordman prosvištěl rychlostí 214 km/h

Nezvykle uspěchaní byli o víkendu řidiči na dálnici D1. Aniž by měli speciálně zaměřenou akci, policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově na svém úseku řešili hned 39 případů překročení...

11. srpna 2025  11:46

Žďárský zámek chystá sérii unikátních koncertů. Vystoupí i sbor Boni Pueri

Slavné operní árie, Dvořákovy Slovanské tance, pocta Mozartovi. Ale třeba i kytarový repertoár a nezvyklé hudební nástroje. To je jen výběr z programu, který je pro letošní koncertní sezonu připraven...

11. srpna 2025  8:41

Hledal jsem angažmá, které bude dávat smysl, vysvětluje změnu Rachůnek

Loňským brněnským angažmá se zkušený hokejový útočník Tomáš Rachůnek svému rodnému Zlínu přiblížil, jenže letos se dohodl s jihlavskou Duklou, takže to bude mít domů zase o kousek dál.

10. srpna 2025  13:45

Zmírní se hluk a bude bezpečněji. Ve Stržanově mají nové úsekové měření

Nový bič na příliš rychlé řidiče číhá na dalším místě v okolí Žďáru nad Sázavou. Úsekové měření přibylo v jeho místní části Stržanov, na hlavním tahu na Pardubice. Tam je sice sedmdesátka, rovný úsek...

10. srpna 2025  10:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.