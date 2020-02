Nehodu přežila z rodiny jen malá dívka, policie viní předjíždějícího řidiče

Nehoda se stala 2. srpna na silnici 38 mezi obcemi Horky a Drobovice. Rodina z Okříšek byla jen nevinnou obětí. Za hlavního viníka policisté označili řidiče Fordu Galaxy, který v těchto místech nebezpečně předjížděl kamion.



Při riskantním manévru o nákladní auto škrtl. Jeho šofér kvůli drobnému střetu strhl volant. Cisterna se převrátila naneštěstí přímo na projíždějící vozidlo rodiny z Okříšek a doslova ho sešrotovala.

„Zahájili jsme trestní stíhání řidiče Fordu Galaxy. Momentálně ještě dobíhají poslední úkony řízení, ihned po jejich skončení podáme návrh na obžalobu pro trestný čin usmrcení z nedbalosti,“ oznámila středočeská policejní mluvčí Martina Fejfarová.

V případě uznání viny soudem by řidiči vzhledem k následkům nehody teoreticky mohl hrozit trest až deseti let vězení. Případ by měl projednávat okresní soud v Kutné Hoře.

„Byla to mladá, šťastná rodina, vždycky s úsměvem na tvářích“

Rodina z Okříšek loni v létě mířila se dvěma dětmi na dovolenou. Z bydliště urazili jen něco přes osmdesát kilometrů. Dospělí i starší syn zemřeli v sešrotovaném voze na místě. Gábinka, které byly v době nehody čtyři roky, se ze zranění léčila skoro měsíc. Přežila jako zázrakem.

„Hasiči za pomoci vyprošťovacího nářadí vysvobodili z vraku těžce zraněné dítě, které předali záchranářům. Druhé dítě i oba rodiče utrpěli těžká zranění, kterým na místě podlehli,“ popisovala tehdy nehodu mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. Při srážce několika vozů se zranilo ještě pět dalších lidí.

Tragický odchod téměř celé rodiny obyvatele Okříšek šokoval. „Byla to mladá, šťastná rodina, vždycky s úsměvem na tvářích...,“ vzpomínal starosta městyse Zdeněk Ryšavý, který ji dobře znal.

Gábinka měla první prázdniny ve školce, chlapec měl nastoupit do první třídy. „Na konci června jsem Dominička spolu s ostatními dětmi pasoval na školáka, ale v září už ho v první třídě nepřivítám... už nikdy... Jen proto, že někdo strašně spěchal a myslel si, že ho pár vteřin zachrání,“ psal starosta pár dní po nehodě na svůj facebookový profil.

Sbírka je o dva měsíce prodloužena, už je v ní přes tři miliony

Městys se krátce po nehodě rozhodl vypsat na podporu Gábinky veřejnou sbírku (informace o ní jsou na webových stránkách městyse). Chtěl shromáždit peníze, které dívce pomohou do života. Původně měla sbírka trvat do konce letošního ledna. Nakonec ale byla ještě o dva měsíce prodloužena.

„Ozvali se nám zástupci několika spolků a svazů, že by rádi ještě přispěli. Ovšem chtějí víc času, aby mohli schválení finančního daru projednat ve svých orgánech,“ vysvětlil Ryšavý.

Za pět měsíců, po něž sbírka trvá, se městysy podařilo vybrat více než tři miliony a sto tisíc korun. Co přesně s penězi bude, zatím vedení Okříšek nerozhodlo.

„Výtěžek pravděpodobně rozdělíme na dvě části. Jednu poskytneme opatrovníkům holčičky, jakmile budou ustanoveni. Druhou nejspíš ponecháme na spořícím účtu do doby, než Gábinka dovrší dospělosti. Pak alespoň bude mít nějaký základ do života nebo na vzdělání,“ prozradil Zdeněk Ryšavý.

Podle jeho informací dosud opatrovník oficiálně ustanoven nebyl. Gábinka od návratu z nemocnice žije u rodiny svého strýce ve vsi u Okříšek, který má vlastní dceru v podobném věku. „Gábinka k nám v Okříškách chodí do školky. Na to, co prožila, je relativně v pohodě,“ podotkl starosta městyse.

Záběry z místa nehody: