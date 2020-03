Tým mladých skokanů na lyžích z Nového Města cestou ze závodů havaroval

Cesta týmu skončila na předměstí Jilemnice na Semilsku. Krátce po druhé hodině odpoledne se jejich vůz čelně střetl se Škodou Superb.

Srážku nepřežila mladá maminka, zemřela na místě. Dalších sedm lidí bylo zraněno. Z toho bylo pět dětí a mladistvých.

„Podle prvotních šetření na místě události bylo zjištěno, že řidič vozidla VW Transporter vjel pravděpodobně do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucí Škodou Superb,“ oznámila už v neděli odpoledne policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Po ukončení vyšetřování se klub k záležitosti postaví čelem

Řidič dodávky, který vezl mladé sportovce, po nehodě nadýchal půl promile alkoholu. Podle deníku Blesk mělo jít o zkušeného mládežnického trenéra z Nového Města na Moravě. A úspěšného, jeho skokanskou výchovou prošel i bývalý juniorský mistr světa.

V případě prokázání viny a odsouzení může trenérovi hrozit až šestileté vězení. On sám se pro iDNES.cz k nehodě nikterak nevyjádřil. Mobilní telefon nezvedal.

„Co se stalo, je obrovská tragédie. Nejen pro nás, ale hlavně pro rodinu mladé ženy,“ komentoval předseda novoměstského sportovního klubu Jiří Hamza.

K nehodě se však nechtěl více příliš vyjadřovat. „Neznáme veškeré okolnosti,“ poznamenal. „Počkáme na závěry vyšetřování. Pak to budeme řešit a jako klub se k celé záležitosti postavíme čelem,“ konstatoval.

Že dodávka vjela do protisměru je pouze jednou z verzí

Že právě trenér novoměstských skokanů bude uznán jediným viníkem nehody, dosud jisté skutečně není. Policie srážku stále vyšetřuje. Případ si převzala kriminálka ze Semil.

„Vyhodnocujeme stopy a důkazy z místa nehody, postupně kontaktujeme a vyslýcháme svědky, pracuje se na znaleckých posudcích. Vyšetřovatel rovněž čeká na ucelené lékařské zprávy,“ přiblížil aktuální šetření mluvčí policie Libereckého kraje Vojtěch Robovský.

Jak upozornil, předběžný závěr, že dodávka na rovném úseku vjela do protisměru je pouze z jednou z verzí příčin nehody. „Pracuje se i na jiných verzích,“ podotkl. Podle informací iDNES.cz se navíc výsledek rozboru krve od výsledku dechové zkoušky liší.

Záchranáři se ženu pokoušeli resuscitovat desítky minut

Nehodu nepřežila spolujezdkyně z osobního vozu. „Několik desítek minut probíhala resuscitace, bohužel neúspěšná,“ uvedl mluvčí záchranářů Michael Georgiev. Muž a dítě, kteří cestovali stejným vozem, byli s lehčími zraněními vrtulníkem transportování do nemocnice v Hradci Králové.

V dodávce utrpěl lehké zranění řidič a lehké až středně těžké čtyři mladiství ve věku kolem 15 let. Jednoho z nich záchranáři vrtulníkem přepravili do pražského Motola, jednoho sanitou na traumacentrum do Hradce Králové a ostatní odvezli do nemocnice v Jilemnici.

Celkem u nehody zasahovalo pět pozemních posádek záchranářů a dva vrtulníky. Kvůli odklízení následků nehody a vyšetřování byla silnice první třídy číslo 14 u Jilemnice po celé nedělní odpoledne uzavřena.

Záběry z místa nehody: