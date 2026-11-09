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Policejní auto srazilo na přechodu v Přibyslavi chlapce

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  8:24aktualizováno  8:30
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Policejní vůz srazil dnes ráno v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku chlapce. Nehoda se stala před 7. hodinou na přechodu pro chodce v Tyršově ulici. Nezletilý je zraněný, záchranáři jej převezli do havlíčkobrodské nemocnice. Další okolnosti střetu policisté prošetřují.

Nehoda se stala v 6:50. Chlapce srazil vůz v barvách Policie České republiky. „Osobní vozidlo řídil policista, který byl v tu dobu ve službě,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Chlapec se při střetu zranil. „K nehodě došlo v nízké rychlosti, jeho zranění proto nejsou vážná. S lehčím poraněním ho naše posádka převezla do nemocnice v Havlíčkově Brodě,“ uvedl mluvčí záchranářů na Vysočině Petr Janáček.

„Z prvotního šetření na místě vyplývá, že nehoda se stala na přechodu pro chodce. Policista zřejmě přehlédl nezletilého chodce, který přecházel pozemní komunikaci,“ popsala Čírtková.

Policejní vozidlo místem projíždělo při běžném výkonu služby a nemělo zapnuté výstražné zvukové ani světelné zařízení. „U policisty byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem,“ dodala mluvčí.

Přímo v ulici stojí jedna z budov mateřské školky, děti ulicí chodí také ze západního okraje města do školy na Bechyňově náměstí. V ulici je několik přechodů pro chodce. Věk dítěte policie neupřesnila.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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ilustrační snímek

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