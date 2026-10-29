K dopravní nehodě vyrazili policisté do Žďáru nad Sázavou v úterý ráno. Podle prvotních informací tam řidič osobního auta narazil do autobusu.
„Dvaasedmdesátiletý řidič projížděl po silnici I/37 po ulici náměstí Republiky ve směru jízdy od ulice Dolní směrem k ulici Horní. V mírné pravotočivé zatáčce nezvládl řízení,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
|
Z jednoho pacienta rázem tři. Auto nabouralo houkající sanitku, skončila na boku
Auto pak podle ní vyjelo vpravo, kdy přední částí narazilo do sloupu veřejného osvětlení, přejelo chodník a následně vrazilo do stojícího autobusu.
Zranění utrpěl pouze řidič osobního auta, kterého ošetřila posádka záchranné služby a poté ho odvezla do nemocnice v Novém Městě na Moravě.
„Policisté řidiči naměřili nejprve 1,89 promile alkoholu a později při opakovaném měření dokonce 1,97 promile. Proto muže vyzvali, aby se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve. To ovšem muž bezdůvodně odmítl,“ sdělila Čírtková.
Způsobil škodu za 120 tisíc korun, přišel o řidičák
Při nehodě vznikla škoda v celkové výši přesahující 120 tisíc korun. Řidiči osobího vozu policisté zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu.
|
Srážka auta s autobusem ve Žďáru. Zraněný řidič nadýchal skoro dvě promile
„Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Další okolnosti dopravní nehody šetří policisté z dopravního inspektorátu Žďár nad Sázavou,“ dodala policejní mluvčí.
Podle videa, které policisté zveřejnili, je vidět, že jen pár sekund před tím, než řidič se svým vozem trefil sloup, kolem prošla skupinka tří mladíků. Všichni vyvázli bez zranění.