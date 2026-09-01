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Řidič otáčel kamion a uvázl v příkopu, souprava zablokovala silnici

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  13:24

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Nešikovný řidič při otáčení zablokoval kamionem silnici a uvázl v příkopu. Vyprostit ho musela specializovaná firma. (31. srpna 2026) | foto: Policie ČR

Nešikovný šofér kamionu v pondělí večer zaměstnal policisty i pracovníky vyprošťovací firmy. Pokoušel se tahač s návěsem otočit na silnici druhé třídy. Nepovedlo se mu to, souprava uvázla napříč komunikací. Navíc rozryla trávník a tahač se při manévru poškodil. Řidič nevyvázl bez pokuty.

Událost byla policistům hlášena jako dopravní nehoda. Stala se na silnici druhé třídy číslo 348 mezi obcemi Měřín a Černá na Žďársku před sedmou hodinou večer.

Nešikovný řidič při otáčení zablokoval kamionem silnici a uvázl v příkopu. Vyprostit ho musela specializovaná firma. (31. srpna 2026)

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„Pětapadesátiletý řidič se s jízdní soupravou nechoval ohleduplně a ukázněně. Své chování nepřizpůsobil svým schopnostem. Při otáčení se s návěsem přejel příkop a najel na travnatou plochu, kterou rozryl,“ popsala počínání šoféra policejní mluvčí Dana Čírtková.

Souprava navíc uvázla napříč silnicí. Řidič se nedokázal ze situace sám bezpečně dostat, aniž by ještě více poničil tahač, návěs, náklad či okolní prostředí. Přes Nehodové centrum pojišťoven tak byl vyžádán výjezd odtahové služby, která by soupravu vyprostila.

„U řidiče policisté provedli dechovou zkoušku, která měla negativní výsledek. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob,“ dodala Čírtková. Škoda, která počínáním neopatrného šoféra vznikla, její kolegové odhadli na nejméně 21 tisíc korun. V příkazním řízení uložili řidiči pokutu.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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