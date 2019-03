Škrtnutí letadla o auto je chyba pilota, měl letět výš, říká inspektor

Že by se někdy střetlo přistávací letadlo s „civilním“ osobním autem, policisté na Vysočině nepamatují. Zcela ojedinělé je to i v rámci České republiky. Přesto se to v neděli před polednem stalo u letiště v Třebíči.



Při přistávání zavadilo kolem o střešní nosič projíždějícího automobilu malé čtyřmístné letadlo. Událost se obešla bez zranění. Pilot s letadlem bezpečně dosedl na zem. Řidička zastavila a zavolala policii. Vyšetřovatelé škodu na autě odhadli na minimálně 50 tisíc korun, na letounu ještě bude upřesněna.

„Taková nehoda je takřka jednoznačně vina pilota. Ten je povinen brát jakoukoli komunikaci, ať už se jedná o silnici, cestu, koleje i třeba vodní tok, jako překážku vysokou deset metrů. Je to nařízení Úřadu pro civilní letectví,“ vysvětluje Josef Bejdák.

„Jestliže letěl níž, pochybil. Označil bych to za něco mezi nedbalostí a neznalostí,“ konstatoval inspektor, který je zároveň zástupcem ředitele ÚZPLN.

Mělo dát auto letadlu přednost? Nesmysl, nic takového neplatí

Případ však jeho ústav řešit nebude. Nehodou se bude zabývat Letecká amatérská asociace. A na její závěry čeká rovněž policie.

„V tuto chvíli jsme šetření případu odložili. Neprošetřujeme ho jako klasickou dopravní nehodu, tato událost má svá specifika,“ konstatovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Policisté na letišti byli už v neděli a své poznatky sepsali. Zjistili, že přistávající letadlo zavadilo podvozkem o střešní nosič Opelu Zafira. A že pilot ani řidička auta nebyli pod vlivem alkoholu.

Žena s autem jela z Třebíče po hlavní silnici 351 směrem na Dalešice. Hned za třebíčským letištěm ale odbočila vpravo na úzkou asfaltovou cestu do Stříteže. Pár metrů po odbočení došlo ke kontaktu s letadlem.

„Zaslechl jsem tvrzení, že řidička auta musela letadlo vidět a měla mu dát přednost. Nic takového ale neplatí, auto letadlu přednost nedává. Pilot měl prostě letět výš. Pokud by dodržoval předpisy, ke kolizi by nedošlo,“ podotkl Josef Bejdák.

Cesta u začátku přistávací dráhy dokáže cizí piloty překvapit

Cesta, po níž opel jel, je v nejbližším bodě od přistávací dráhy třebíčského letiště ve vzdálenosti padesáti metrů.

„Už jsem od pilotů slyšel, že je to nepříjemně blízko, že je tu cesta překvapila. Ne od místních, ti to znají, ale od těch, kteří k nám přiletěli poprvé,“ říká předseda Západomoravského aeroklubu v Třebíči František Bartl. Podle něj právě pilot, který měl v neděli problémy, místní nebyl.

Jak ovšem Bartl upozornil, nedělní incident byla ojedinělá událost, která se v Třebíči ještě nestala. „Počkáme si, zda vyšetřovatel navrhne učinit nějaká opatření. Zatím sami nic dělat nebudeme,“ vzkázal. I on sám za pravděpodobného viníka nehody označil pilota letadla.

Úřad pro civilní letectví podle Josefa Bejdáka nařízení označující komunikace za deset metrů vysokou překážku vydal zejména kvůli letounům, které tahají do vzduchu kluzáky.

Když se kluzák odpojí, za tažným letounem vlaje i desítky metrů dlouhé lano a stroj s ním míří na přistání. „Pokud to by někoho zasáhlo, byl by to velký malér,“ řekl.