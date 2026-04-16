Souprava cisteren skončila na sjezdu z D1 v lese. Porazila několik stromů

Autor:
  9:38
Dopravu na hlavním tahu z dálnice D1 směrem na Jihlavu dnes ráno ochromila vážná nehoda. Řidič nákladní soupravy s cisternami vyjel na 112. kilometru v oblasti Pávova ze silnice a skončil hluboko mezi stromy, některé dokonce porazil. Na místě aktuálně zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému.

Nákladní souprava s cisternami prorazila u Pávova svodidla a zastavila se až o vzrostlé stromy v lesním porostu. | foto: Policie ČR

Nehoda se stala krátce před půl devátou. „Přijali jsme oznámení o dopravní nehodě, ke které došlo na sjezdu z dálnice D1 u Jihlavy. Řidič s nákladní soupravou vyjel mimo komunikaci,“ potvrdila policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Nákladní vůz prorazil svodidla a zastavil se až o vzrostlé stromy v přilehlém lese. Několik jich dokonce porazil. „Řidič utrpěl zranění lehčího charakteru a byl sanitkou převezen do nemocnice v Jihlavě,“ uvedl mluvčí ZZS Kraje Vysočina Petr Janáček.

Přesné příčiny havárie jsou předmětem dalšího vyšetřování.

Kvůli vyprošťování těžké techniky z lesního porostu a dokumentaci nehody museli policisté sjezd z dálnice na 112. kilometru ve směru na Jihlavu zcela uzavřít. Řidiči musí využít okolní sjezdy, na místě se mohou tvořit kolony.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJECT MANAGER - ERP SYSTÉM (90 - 120.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Kraj Vysočina
nabízený plat: 90 000 - 120 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.