Teprve sedmnáctiletý mladík ujížděl v noci na dnešek policistům na Žďársku. Nakonec dostal smyk a narazil do stromu. Při nehodě se dva lidé zranili, lehce poškozeno bylo i policejní auto. Mladík byl...

Již před staletími odpočívali na kopci na severozápadním okraji Velkého Meziříčí, v oblasti zvané Tři kříže, věřící při své pěší pouti do Netína. A zastavují se tam také dnes, kdy už pod skalnatým...

Ignorovat zákaz vjezdu se v sobotu brzy ráno rozhodl řidič peugeotu mezi obcemi Olšinky a Kámen na obchvatu města Habry na Havlíčkobrodsku. Automobilem vjel na stavbu, kde narazil do asfaltové...

Z odpadu Žďár vyrobí teplo. Místo cesty na skládku shoří odpad v novém zařízení

Zhruba 3500 tun komunálního odpadu vyprodukovali loni obyvatelé Žďáru nad Sázavou. Dnes putuje na skládku do Bratčic v Jihomoravském kraji a ke spálení do Brna. To se má změnit. Na okraji města, v...