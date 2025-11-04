Prodejna v ulici U Cihláře měla otevřeno jen velmi krátce, doslova pár minut. V tu dobu v ní už nakupovali první zákazníci. Když v tom se do obchodu málem proboural bagr.
Těžké žluté vozidlo jedoucí po severovýchodním obchvatu směrem od Masarykovy ulice vyjelo ze silnice, přejelo chodník a narazilo do vestibulu obchodu. Těsně se při tom vyhnulo zaparkovaným autům před prodejnou.
„Řidič jedoucí s bagrem měl zřejmě zdravotní obtíže,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová.
Stroj poškodil vestibul, prorazil skleněnou výlohu, vyrazil a promáčkl hliníkové rámy. Náraz nikoho nezranil.
Záchranáři však na místě přece jen zasahovali. Přiletěli s vrtulníkem, který devětapadesátiletého řidiče transportoval do nemocnice v Brně.