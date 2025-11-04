Do vchodu Penny marketu naboural bagr, řidiče patrně postihly zdravotní potíže

Autor:
  10:16
Kuriózní nehoda se stala kolem sedmé hodiny ráno v Havlíčkově Brodě. Bagr narazil do prodejny Penny market, kde prorazil vestibul. Při nehodě se nakupujícím ani personálu obchodu nic nestalo. Na vině je zřejmě náhlá zdravotní indispozice řidiče. Ten skončil v nemocnici.
Fotogalerie2

Bagr v úterý ráno v Havlíčkově Brodě téměř zajel do obchodu Penny market. Na vině kuriózní nehody byly zřejmě zdravotní obtíže řidiče. | foto: Policie ČR

Prodejna v ulici U Cihláře měla otevřeno jen velmi krátce, doslova pár minut. V tu dobu v ní už nakupovali první zákazníci. Když v tom se do obchodu málem proboural bagr.

Bagr v úterý ráno v Havlíčkově Brodě téměř zajel do obchodu Penny market. Na vině kuriózní nehody byly zřejmě zdravotní obtíže řidiče.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Těžké žluté vozidlo jedoucí po severovýchodním obchvatu směrem od Masarykovy ulice vyjelo ze silnice, přejelo chodník a narazilo do vestibulu obchodu. Těsně se při tom vyhnulo zaparkovaným autům před prodejnou.

„Řidič jedoucí s bagrem měl zřejmě zdravotní obtíže,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Stroj poškodil vestibul, prorazil skleněnou výlohu, vyrazil a promáčkl hliníkové rámy. Náraz nikoho nezranil.

Záchranáři však na místě přece jen zasahovali. Přiletěli s vrtulníkem, který devětapadesátiletého řidiče transportoval do nemocnice v Brně.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

Nová aréna schytala první šrámy. Policie řeší počmárané záchody i napadení fanouška

Stačily čtyři dny, dva hokejové zápasy, a zbrusu nová Horácká aréna utrpěla první šrámy. Při úterním utkání 16. kola Maxa ligy mezi domácí Duklou Jihlava a Horáckou Slavií Třebíč, které hosté vyhráli...

Dva roky v jedné minutě. Jihlava ukázala, jak Horácká aréna nahradila starý zimák

Dvouletý proces od bourání Horáckého zimního stadionu až po dokončení stavby Horácké Arény v Jihlavě zachycuje minutové časosběrné video, které zveřejnilo město coby investor stavby multifunkční haly...

Další incident záhy po otevření jihlavské arény, fanoušci napadli člena ostrahy

Jen se v Jihlavě otevřela nová Horácká aréna, stala se dějištěm hned několika incidentů. Po poničených toaletách začali policisté vyšetřovat i napadení člena ostrahy. K tomu došlo v úterý při zápase...

POHLED: Netrefil jackpot. Nebude kapitán. Nepotěšil krajany. Udělal Nečas chybu?

Premium

Klidně mohl zkasírovat ještě o deset milionů dolarů víc. V jiném klubu NHL by mu na dres časem přišili céčko. V Bostonu by ho nadšeně přivítali kumpáni David Pastrňák s Pavlem Zachou. Hokejista...

Do vchodu Penny marketu naboural bagr, řidiče patrně postihly zdravotní potíže

Kuriózní nehoda se stala kolem sedmé hodiny ráno v Havlíčkově Brodě. Bagr narazil do prodejny Penny market, kde prorazil vestibul. Při nehodě se nakupujícím ani personálu obchodu nic nestalo. Na vině...

4. listopadu 2025  10:16

V rozšířených Dukovanech vznikne až 1 500 míst, může být problém je obsadit

Hlad po technických profesích bude v budoucnu na Třebíčsku ještě větší než dosud. Pracovní trh nejen v regionu významně ovlivní výstavba nových bloků jaderné elektrárny Dukovany za více než 400...

4. listopadu 2025  7:19

Tragická nehoda tří aut na Pelhřimovsku. Jeden člověk zemřel, další jsou zranění

Jeden člověk přišel o život a další tři lidé se zranili při odpolední dopravní nehodě na Vysočině. U Lukavce na Pelhřimovsku se srazila tři osobní auta. Komunikace je uzavřena, na místo vyrazily...

3. listopadu 2025  16:40,  aktualizováno  17:37

Kdysi je spojily brambory. Brod a Spišská Nová Ves jsou partnery už 30 let

Už před půl stoletím se začaly formovat vztahy mezi Havlíčkovým Brodem a slovenským městem Spišská Nová Ves. A spolupráce zpočátku založená na oblasti zemědělství a pěstování brambor přetrvala...

3. listopadu 2025  15:44

Dělník si vykloubil obě zápěstí a lokty, ruce mu zachránili unikátní operací

Velký úspěch si připsalo ortopedické oddělení novoměstské nemocnice. Pod vedením jeho primáře Jaroslava Pilného se tamním specialistům povedla unikátní operace, o níž byl dokonce publikován článek v...

3. listopadu 2025  11:51

Dukovany II. Přípravy na stavbu nových bloků pokračují geologickými průzkumy

Přípravy stavby jaderné elektrárny Dukovany 2 korejskou firmou KHNP jsou v běhu. V září a říjnu pokračovaly geologické průzkumy v areálu vedle současné dukovanské jaderné elektrárny. Stavba,...

3. listopadu 2025  7:57

Novoměstská nemocnice na Mezinárodní den mužů opět otevře improvizovanou holírnu

Na Mezinárodní den mužů, který připadá na 19. listopad, spustí v novoměstské nemocnici svůj provoz improvizovaná holírna. Už nyní by tedy měli zájemci na tento fakt myslet a nechat si narůst...

2. listopadu 2025  9:03

Všechna data najednou. Silničáři mají k dispozici nový informační systém

Silničářům začíná v sobotu zimní sezona. Podle zákona totiž musejí od 1. listopadu držet dispečerské služby. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV) do nové sezony vstupuje s velkou novinkou,...

1. listopadu 2025  14:57

Horácká aréna v Jihlavě je týden v provozu. Na domácí výhru Dukly se zatím čeká

Úvodní týden užívání má za sebou Horácká aréna, zbrusu nová multifunkční hala za 2,2 miliardy korun v Jihlavě. Co ukázaly první tři zápasy hokejové Maxa ligy, ve kterých domácí Dukla postupně hostila...

1. listopadu 2025  9:06

POHLED: Netrefil jackpot. Nebude kapitán. Nepotěšil krajany. Udělal Nečas chybu?

Premium

Klidně mohl zkasírovat ještě o deset milionů dolarů víc. V jiném klubu NHL by mu na dres časem přišili céčko. V Bostonu by ho nadšeně přivítali kumpáni David Pastrňák s Pavlem Zachou. Hokejista...

1. listopadu 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Na Havlíčkobrodsku se střetl motorkář s autem, svým zraněním podlehl na místě

Na Havlíčkobrodsku zemřel v pátek v podvečer po srážce s osobním autem motocyklista. Nehoda se stala v 17:30 mezi Chotěboří a Novou Vsí u Chotěboře.

31. října 2025  21:17

Jihlavští rozebrali béčko Sparty. Křehlíkovi stačilo na hattrick 16 minut

Jihlavští fotbalisté porazili doma v 15. kole druhé ligy béčko Sparty 4:0. Hattrickem v první půli v rozmezí 16 minut se o to postaral Miroslav Křehlík. Prostějov remizoval s Příbramí bez branek,...

31. října 2025  20:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.