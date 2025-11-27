Při střetu s nákladním vozem zemřel na D1 řidič dodávky. Tvoří se kolona

Nehoda se stala v pravém jízdním pruhu. „Řidič dodávky narazil do zadní části nákladní soupravy. Při nárazu utrpěl těžká zranění neslučitelná se životem a na místě zemřel,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. Řidič nákladního auta se nezranil.
Podle zjištění policistů se čtyřiadvacetiletý řidič dodávky, cizí státní příslušník, dostatečně nevěnoval řízení. „V plné rychlosti narazil do pomalu jedoucí soupravy před ním,“ popsala Čírtková.
K nehodě vyrazili záchranáři, vyslali i vrtulník z Jihlavy. „Náš lékař pouze konstatoval smrt,“ potvrdil mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček.
Dálnice byla ve směru na Brno přes půl hodiny uzavřená. Zhruba od půl desáté se jezdí levým jízdním pruhem. Před místem nehody se však tvoří kolony. Ty dosahují až deseti kilometrů, táhnou se až k Velkému Meziříčí.