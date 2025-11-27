Při střetu s nákladním vozem zemřel na D1 řidič dodávky. Tvoří se kolona

  11:47aktualizováno  11:53
Řidič dodávky zemřel ve čtvrtek ráno na 153. kilometru dálnice D1 na Vysočině. Nehoda se stala před osmou hodinou ve směru na Brno, kde dodávka zezadu narazila do nákladního auta. Směr Brno byl kvůli havárii zcela uzavřený, nyní se jezdí jedním pruhem. I tak se tvoří dlouhá kolona.
Řidič dodávky narazil zezadu do kamionu. Svým zraněním na místě podlehl. | foto: Policie ČR

Nehoda se stala v pravém jízdním pruhu. „Řidič dodávky narazil do zadní části nákladní soupravy. Při nárazu utrpěl těžká zranění neslučitelná se životem a na místě zemřel,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. Řidič nákladního auta se nezranil.

Řidič dodávky narazil zezadu do kamionu. Svým zraněním na místě podlehl.

Podle zjištění policistů se čtyřiadvacetiletý řidič dodávky, cizí státní příslušník, dostatečně nevěnoval řízení. „V plné rychlosti narazil do pomalu jedoucí soupravy před ním,“ popsala Čírtková.

K nehodě vyrazili záchranáři, vyslali i vrtulník z Jihlavy. „Náš lékař pouze konstatoval smrt,“ potvrdil mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček.

Dálnice byla ve směru na Brno přes půl hodiny uzavřená. Zhruba od půl desáté se jezdí levým jízdním pruhem. Před místem nehody se však tvoří kolony. Ty dosahují až deseti kilometrů, táhnou se až k Velkému Meziříčí.

