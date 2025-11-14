D1 u Bíteše ochromila série nehod, řidiče zaskočila hustá mlha. Zranění i v autobuse

  11:07
Dálnici D1 na Vysočině v pátek dopoledne ochromila série nehod. Staly se mezi 155. a 160. kilometrem ve směru na Brno. Srazily se nejprve dva osobní vozy, poté kamion s autobusem, znovu osobní vozidla a poté další dva kamiony. Při nehodách se zranilo několik lidí. V místě byla hustá mlha.
Série nehod na D1 u Velké Bíteše začala po deváté hodině ráno srážkou dvou kamionů. Jeden řidič při ní byl zraněn. | foto: Policie ČR

Vše začalo před devátou hodinou. Na 160. kilometru se srazila dvě osobní auta. Nehoda se obešla bez zranění. Rychle se však začala tvořit kolona. A v husté mlze měla řada šoférů problém včas dobrzdit.

Jen o pár minut později se na 158. kilometru srazil autobus, v němž cestovalo 57 lidí, s nákladním vozem. K této srážce už museli i záchranáři. „Záchranáři ošetřili deset osob z autobusu. Po ošetření zůstaly na místě. Jedna osoba byla na vlastní žádost převezena do nemocnice v Třebíči,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Série nehod na D1 u Velké Bíteše začala po deváté hodině ráno srážkou dvou kamionů. Jeden řidič při ní byl zraněn.

Jak dodala, nákladní vozidlo nestihl řidič včas ubrzdit a zezadu do autobusu narazil. Nehoda se stala v husté mlze, která dopoledne okolí Velké Bíteše zahalila.

Cestující na místě čekali na náhradní autobus hasičů, který je dopravil na nejbližší odpočívadlo. Jeho příjezd, přestup cestujících a přeložení zavazadel zabralo více než hodinu. Po celou dobu byl provoz na dálnici omezen.

A v koloně došlo k dalším srážkám. Krátce po deváté mezi dvěma osobními vozidly a před půl desátou mezi dvěma kamiony na 155. kilometru. Tato nehoda už byla vážnější a znamenala zhruba na hodinu uzavření celé dálnice.

„Nehoda je se zraněním řidiče nákladního vozidla. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému,“ přiblížila Čírtková.

Před půl jedenáctou se podařilo provoz částečně obnovit. Policie však apeluje na řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti. Při inverzním počasí se mohou vytvářet mlhy. Řidiči by měli jet jen tak rychle, aby dokázali na měnící se podmínky reagovat.

