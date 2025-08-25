Nehoda se udála deset minut po sedmé hodině ranní na kilometru 92,5 ve směru na Brno. Řidič BMW 330 D zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy a v pravém jízdním pruhu narazil do zadní části nákladního mercedesu. Odtud si to osobní vůz namířil do krajových svodidel, kde zůstal stát.
Řidič nákladního vozidla žádné zranění neutrpěl a provedená dechová zkouška u něho měla negativní výsledek. Jak je na tom z tohoto pohledu řidič vozidla osobního, se policistům zjistit nepodařilo. Šofér totiž z místa nehody utekl.
„Utekl a vozidlo nechal opuštěné na místě. Policisté po řidiči začali v okolí dálnice okamžitě pátrat, nasadili také policejního kynologa se služebním psem. Pátrání ale zatím k nalezení řidiče nevedlo,“ uvedla odpoledne policejní mluvčí Dana Čírtková.
Jak dodala, policisté znají provozovatele vozidla. „Ale informace k osobě, která auto v době dopravní nehody řídila, zatím nemají,“ doplnila mluvčí.
Proto se policisté obracejí s prosbou na řidiče, kteří projížděli v pondělí ráno krátce po sedmé hodině po dálnici D1 a dopravní nehodu viděli nebo ji mají případně natočenou palubní kamerou, aby kontaktovali linku 158, případně rovnou dálniční oddělení Velký Beranov.
„Stejně tak by nám výrazně pomohly kamerové záběry z ostatních vozidel, která po dálnici projížděla v opačném směru jízdy. Naše pátrání se zaměřuje na osobu, která vozidlo dnes ráno řídila, nehodu způsobila a od nehody z místa utekla,“ dodala Čírtková.