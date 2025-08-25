Řidič po nehodě u Humpolce nechal auto na dálnici a utekl. Nenašel ho ani psovod

Autor:
  14:22
Nevšední vyústění měla dopravní nehoda, k níž došlo dnes ráno na dálnici D1 u Humpolce. Osobní automobil narazil do zadní části nákladního vozu a jeho řidič od nehody utekl. Ačkoliv po něm pátral i policejní pes, nalézt se ho nepodařilo. Policie proto hledá svědky nehody.
Fotogalerie3

Řidič po ranní nehodě na D1 u Humpolce nechal poškozený automobil na dálnici a utekl. Nenašel ho ani psovod. (25. srpna 2025) | foto: Policie ČR

Nehoda se udála deset minut po sedmé hodině ranní na kilometru 92,5 ve směru na Brno. Řidič BMW 330 D zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy a v pravém jízdním pruhu narazil do zadní části nákladního mercedesu. Odtud si to osobní vůz namířil do krajových svodidel, kde zůstal stát.

Řidič nákladního vozidla žádné zranění neutrpěl a provedená dechová zkouška u něho měla negativní výsledek. Jak je na tom z tohoto pohledu řidič vozidla osobního, se policistům zjistit nepodařilo. Šofér totiž z místa nehody utekl.

Řidič po ranní nehodě na D1 u Humpolce nechal poškozený automobil na dálnici a utekl. Nenašel ho ani psovod. (25. srpna 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Utekl a vozidlo nechal opuštěné na místě. Policisté po řidiči začali v okolí dálnice okamžitě pátrat, nasadili také policejního kynologa se služebním psem. Pátrání ale zatím k nalezení řidiče nevedlo,“ uvedla odpoledne policejní mluvčí Dana Čírtková.

Jak dodala, policisté znají provozovatele vozidla. „Ale informace k osobě, která auto v době dopravní nehody řídila, zatím nemají,“ doplnila mluvčí.

Řidič si na D1 vynucoval volný průjezd falešným majákem, policie hledá svědky

Proto se policisté obracejí s prosbou na řidiče, kteří projížděli v pondělí ráno krátce po sedmé hodině po dálnici D1 a dopravní nehodu viděli nebo ji mají případně natočenou palubní kamerou, aby kontaktovali linku 158, případně rovnou dálniční oddělení Velký Beranov.

„Stejně tak by nám výrazně pomohly kamerové záběry z ostatních vozidel, která po dálnici projížděla v opačném směru jízdy. Naše pátrání se zaměřuje na osobu, která vozidlo dnes ráno řídila, nehodu způsobila a od nehody z místa utekla,“ dodala Čírtková.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Humpolec zabavil sto zvířat v soukromém chovu, nekontrolovaně tam množili tygry

Přes sto zvířat žijících v nevyhovujících podmínkách ve zvěřinci v místní části Kletečná nechala zabavit radnice v Humpolci na Pelhřimovsku. Upozornil na to server iROZHLAS. Podle mluvčího města...

Motorkář se srazil s cyklisty a zemřel. Zraněné odvezli záchranáři do nemocnice

Při odpolední dopravní nehodě dvou kol a motocyklu na Havlíčkobrodsku zemřel řidič motorky, další dva lidé se zranili, informovala mluvčí policie Michaela Lébrová. Havárie se stala před 16:00 u České...

Řidič si na D1 vynucoval volný průjezd falešným majákem, policie hledá svědky

Dálniční policisté na Vysočině řeší od středečního poledne neobvyklý případ. Po D1 jel podle oznámení tří řidičů černý Range Rover, jehož šofér si modrým majákem vynucoval volný průjezd. Auto hlídka...

Větve padající na stezku jsou nebezpečné, upozornila žena. Modlete se, řekl jí úředník

Na jedné straně Jihlavy se kácejí zdravé stromy, jinde nechají úředníci jezdit cyklisty místy, kde občas padají na cestu suché větve. Magistrát na to upozornila žena, která u cyklostezky bydlí....

Po sporu se sousedy soud zastavil stavbu vysokoškolských kolejí v Jihlavě

Roky připravovaná stavba kolejí jihlavské Vysoké školy polytechnické se zastavila. Rozhodl o tom krajský soud v Hradci Králové. Po jeho verdiktu Stavební úřad v Jihlavě pozastavil stavební povolení....

Patnáctiletého cyklistu srazily na polní cestě dráty vysokého napětí, nebyly označené

Okolnostmi nevšední nehody se od pátečního večera zabývají policisté na Vysočině. Patnáctiletý chlapec při jízdě na kole po polní cestě narazil do drátů vysokého napětí. Ty nebyly pod proudem, ale...

25. srpna 2025  14:43

Řidič po nehodě u Humpolce nechal auto na dálnici a utekl. Nenašel ho ani psovod

Nevšední vyústění měla dopravní nehoda, k níž došlo dnes ráno na dálnici D1 u Humpolce. Osobní automobil narazil do zadní části nákladního vozu a jeho řidič od nehody utekl. Ačkoliv po něm pátral i...

25. srpna 2025  14:22

Veletrh čeká „Boj s větrnými mlýny“, křest knihy o Brodě i třaskavá beseda

Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě letos napíše svou již 35. kapitolu. Konat se bude ve dnech 10 a 11. října v Kulturním domě Ostrov, Krajské knihovně Vysočiny a část programu se odehraje i...

25. srpna 2025  12:06

Stavba mostu u Habrů přešla do další fáze, neukáznění řidiči však zůstávají

Práce na stavbě silničního mostu na silnici 38 u Habrů na Havlíčkobrodsku se dostávají do další fáze. Spodní část mostu je dokončená, dělníci se přesouvají k betonáži nosné konstrukce. Stavbu bude...

25. srpna 2025  8:44

Nejkrásnější s nejrovnější dráhou. Chotěbořské letiště zažívá kulaté výročí

Významné jubileum si letos připsal aeroklub v Chotěboři. Vznikl přesně před osmdesáti lety. Následně nadšenci vybudovali i letiště. To za svou historii prodělalo mnoho proměn, zažilo velkou tragédii...

24. srpna 2025  10:11

Elektrotechnika, robotika, 3D tisk. Technické kroužky zažívají renesanci

Keramika, hra na hudební nástroje či tancování jsou už mezi dětskými kroužky stálicemi, kde se lektoři nedostatku zájemců bát nemusejí. Každý rok se k nim však přidávají i další, zrovna populární...

23. srpna 2025  9:03

Podceňovaný může překvapit, říká o Jihlavě německá spisovatelka. Měsíc v ní žila

O Jihlavě a okolním regionu až donedávna nic nevěděla. Respektovaná německá spisovatelka Anke Stelling tam nyní strávila měsíc. „Cítím se tu dobře, nenudila jsem se,“ svěřila se těsně před svým...

22. srpna 2025  15:57

Po sporu se sousedy soud zastavil stavbu vysokoškolských kolejí v Jihlavě

Roky připravovaná stavba kolejí jihlavské Vysoké školy polytechnické se zastavila. Rozhodl o tom krajský soud v Hradci Králové. Po jeho verdiktu Stavební úřad v Jihlavě pozastavil stavební povolení....

22. srpna 2025  11:21

Větve padající na stezku jsou nebezpečné, upozornila žena. Modlete se, řekl jí úředník

Na jedné straně Jihlavy se kácejí zdravé stromy, jinde nechají úředníci jezdit cyklisty místy, kde občas padají na cestu suché větve. Magistrát na to upozornila žena, která u cyklostezky bydlí....

22. srpna 2025  6:45

Cestáři pracují na přeměně nebezpečného úseku, silnice se stěhuje do zářezu

Práce na přestavbě nebezpečné nepřehledné křižovatky na silnici I/34 u Květinova na Havlíčkobrodsku se naplno rozběhly. Provoz vede přes úsek kyvadlově po provizorní vozovce za řízení semaforem.

21. srpna 2025  16:06

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Řidič si na D1 vynucoval volný průjezd falešným majákem, policie hledá svědky

Dálniční policisté na Vysočině řeší od středečního poledne neobvyklý případ. Po D1 jel podle oznámení tří řidičů černý Range Rover, jehož šofér si modrým majákem vynucoval volný průjezd. Auto hlídka...

21. srpna 2025  12:09

Vesnický statek ochotníci promění v operní scénu. Na magické večery zve Rusalka

Pod širým nebem a v autentickém venkovském prostředí ožije o víkendu jedno z nejznámějších děl Antonína Dvořáka. Operu Rusalka nazkoušeli pro diváky ochotníci z Radostína u Vojnova Městce na Žďársku....

21. srpna 2025  6:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.