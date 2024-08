Řidič při podjíždění na D1 způsobil nehodu, druhý vůz skončil v kotrmelcích

Oznámení o nehodě, která se stala na 108. kilometru D1 ve směru na Prahu, přijali policisté kolem osmnácté hodiny. Srazily se při ní dva osobní vozy.

„O obrovském štěstí může hovořit řidič vozidla, které po střetu doslova vyletělo z dálnice a několikrát se převrátilo přes střechu. Z nehody vyvázl jen s lehkým zraněním,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Nehodu zřejmě zavinil svou bezohlednou jízdou osmapadesátiletý řidič Volskwagenu Tiguan. Ten jel po dálnici v přídatném pruhu. Podjel jiný vůz a při přejíždění až do levého pruhu se srazil s vozidlem Toyota RAV4.

„Předjížděl způsobem, který není povolený, podjel vozidlo jedoucího v pravém jízdním pruhu. Aniž by použil znamení o změně směru jízdy, přejel nejprve do pravého jízdního pruhu a následně do levého, kde jel řidič s toyotou,“ popsal chování pravděpodobného viníka Jiří Šoukal, vedoucí dálničního oddělení Velký Beranov.

Obě vozidla se srazila. Nad toyotou poté řidič ztratil kontrolu, dostal smyk, přes všechny pruhy najel pravého příkopu. Tam se vozidlo několikrát přetočilo přes střechu a zůstalo stát na kolech u pravého okraje vozovky.

„Při nehodě utrpěl řidič zranění. Na místě byl ošetřen posádkou zdravotnické záchranné služby, která ho transportovala do nemocnice Jihlava k dalšímu vyšetření,“ doplnila Dana Čírtková.

Řidič volkswagenu navíc na místě nehody nezastavil a neposkytl pomoc. V jízdě pokračoval ještě několik kilometrů. „Tvrdil, že z důvodů hustého provozu zastavil až na dalším sjezdu z dálnice,“ řekla Čírtková.

Škodu policisté odhadli na téměř půl milionu korun. Nehodu zadokumentovali a po provedení šetření věc oznámili příslušnému správnímu orgánu k rozhodnutí.

Jiří Šoukal při tom upozornil na nebezpečí podjíždění na dálnici. „Řidič tím bezprostředně ohrožuje ostatní vozidla a dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu ve správním řízení až do výše 25 tisíc korun,“ konstatoval vedoucí beranovské dálniční policie.