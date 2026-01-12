Nehody na Vysočině uzavřely dálnici D1 v obou směrech, na místě jsou zranění

Nehoda se stala po osmé hodině. „Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, dálnice je ve směru na Brno neprůjezdná,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.
Podle prvotních informací se zranili dva lidé. Na místo vyrazila pozemní posádka z Velké Bíteše. „K nehodě jsme vyslali i vrtulník z Jihlavy,“ uvedl mluvčí záchranářů na Vysočině Petr Janáček.
Krátce před devátou hodinou musela být dálnice uzavřena i v opačném směru na Prahu. Ve stejném místě, taktéž na kilometru 153 se srazila další čtyři auta.
Doprava se místu nehody vyhýbá po souběžné silnici 602. Jezdí se po ní mezi exity 146 Velké Meziříčí východ a 153 Lhotka. Provoz na ní houstne. Před oběma exity se při pondělním hustém provozu tvoří dlouhé kolony. Řidiči musí počítat se zdržením v řádu desítek minut.