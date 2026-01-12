Nehody na Vysočině uzavřely dálnici D1 v obou směrech, na místě jsou zranění

Autor:
  9:16
Vážná dopravní nehoda v pondělí ráno uzavřela dálnici D1 na Vysočině. Neprůjezdný je směr na Brno u exitu Lhotka na 153. kilometru ve směru na Brno. Srazilo se tu celkem šest aut, při srážce se zranili dva lidé. Záchranáři i policisté jsou na místě. Později musela být dálnice uzavřena i ve směru na Prahu.
Fotogalerie4

Nehoda na D1 poblíž exitu Lhotka, po níž musela být dálnice uzavřena. Při srážce šesti aut se zranili dva lidé. (12. ledna 2026) | foto: Policie ČR

Nehoda se stala po osmé hodině. „Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, dálnice je ve směru na Brno neprůjezdná,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Podle prvotních informací se zranili dva lidé. Na místo vyrazila pozemní posádka z Velké Bíteše. „K nehodě jsme vyslali i vrtulník z Jihlavy,“ uvedl mluvčí záchranářů na Vysočině Petr Janáček.

Nehoda na D1 poblíž exitu Lhotka, po níž musela být dálnice uzavřena. Při srážce šesti aut se zranili dva lidé. (12. ledna 2026)
Nehoda na D1 poblíž exitu Lhotka, po níž musela být dálnice uzavřena. Při srážce šesti aut se zranili dva lidé. (12. ledna 2026)
Nehoda na D1 poblíž exitu Lhotka, po níž musela být dálnice uzavřena. Při srážce šesti aut se zranili dva lidé. (12. ledna 2026)
Nehoda na D1 poblíž exitu Lhotka, po níž musela být dálnice uzavřena. Při srážce šesti aut se zranili dva lidé. (12. ledna 2026)
4 fotografie

Krátce před devátou hodinou musela být dálnice uzavřena i v opačném směru na Prahu. Ve stejném místě, taktéž na kilometru 153 se srazila další čtyři auta.

Doprava se místu nehody vyhýbá po souběžné silnici 602. Jezdí se po ní mezi exity 146 Velké Meziříčí východ a 153 Lhotka. Provoz na ní houstne. Před oběma exity se při pondělním hustém provozu tvoří dlouhé kolony. Řidiči musí počítat se zdržením v řádu desítek minut.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Originální novoroční přání. Zmrzlé PF na ledě rybníka slepil umělec sněhem a vodou

Dočasnost a pomíjivost je znakem landartu, v jehož duchu tvoří svá díla...

Originální novoroční přání vytvořil umělec Stanislav Koudelka v Žirovnici na Pelhřimovsku. Na zamrzlé hladině Hutního rybníka udělal z tyček ledu nápis PF 26 a roubenou chaloupku na „muřích“ nohách.

Březí klisna nepřežila silvestrovskou noc. Zabil ji stres z petard, tvrdí chovatelka

Rodina chová u Velkého Meziříčí na farmě koní několik. Jedna březí kobyla však...

O březí klisnu a její nenarozené hříbě přišli o silvestrovské noci chovatelé v Balinách u Velkého Meziříčí. Majitelka zvířete je přesvědčená, že klisna uhynula stresem z hluku při odpalování zábavní...

Nejznámější český vetešník. Na zámku vytvořil neobyčejné království starých věcí

Premium
Pavel Kuře přišel na zámek v Martinicích před osmnácti lety. Podařilo se mu jej...

Zámek v Martinicích je zvláštním světem. Je rájem hledačů vzpomínek. Nebo „klumprtů“ na chalupu. Stavení u Želivské přehrady na pomezí Vysočiny a středních Čech vlastní sběratel všeho možného Pavel...

Tam, kde trénovala Sáblíková. Ve Žďáře po letech udělali ledový ovál, lidé jsou nadšení

Ledový ovál ve Žďáře nad Sázavou vytvořili po dlouhých osmi letech. Denně ho...

Mrazivé počasí posledních dní umožnilo ve Žďáře nad Sázavou po mnoha letech opět připravit ledový ovál. Na této rychlobruslařské trati v minulosti trénovala i trojnásobná olympijská vítězka Martina...

V Havlíčkově Brodě vykolejila cisterna s naftou. Škoda přesáhla 30 milionů

Na železniční stanici Havlíčkův Brod probíhá snaha o vrácení vykolejené...

V Havlíčkově Brodě ve čtvrtek brzo ráno vykolejil cisternový vagon, což způsobilo škodu 32,5 milionu korun. Poškození na trati bylo vyčíslené na 30 milionů korun a na vlaku za 2,5 milionu, řekl...

Nehody na Vysočině uzavřely dálnici D1 v obou směrech, na místě jsou zranění

Nehoda na D1 poblíž exitu Lhotka, po níž musela být dálnice uzavřena. Při...

Vážná dopravní nehoda v pondělí ráno uzavřela dálnici D1 na Vysočině. Neprůjezdný je směr na Brno u exitu Lhotka na 153. kilometru ve směru na Brno. Srazilo se tu celkem šest aut, při srážce se...

12. ledna 2026  9:16

Jihlava se chystá na velké kácení, odstraní stovky suchých a nebezpečných stromů

Kácení a prořezávání stromů v Podzámecké zahradě v Kroměříži.

Město Jihlava se v letošním roce během období vegetačního klidu chystá na rozsáhlé kácení stromů a dřevin. Opatření se týká suchých, odumírajících nebo výrazně poškozených jedinců, kteří by mohli...

12. ledna 2026  8:34

Vedoucí Slavia doma neuspěla s hokejovým Zlínem, padla i druhá Jihlava

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Vedoucí Slavia v první hokejové lize po dramatické koncovce podlehla doma Zlínu 3:5. Na vlastním ledě překvapivě prohrála také druhá Jihlava, která utrpěla porážku 2:4 s poslední Porubou. Počtvrté za...

11. ledna 2026  21:28

Nejznámější český vetešník. Na zámku vytvořil neobyčejné království starých věcí

Premium
Pavel Kuře přišel na zámek v Martinicích před osmnácti lety. Podařilo se mu jej...

Zámek v Martinicích je zvláštním světem. Je rájem hledačů vzpomínek. Nebo „klumprtů“ na chalupu. Stavení u Želivské přehrady na pomezí Vysočiny a středních Čech vlastní sběratel všeho možného Pavel...

11. ledna 2026

Slavia po obratu zvítězila nad Táborem, roli favorita potvrdila i Jihlava

Jihlavský Richard Cachnín (vlevo) a David Sýkora z Kolína

Nováček první hokejové ligy Tábor potrápil lídra soutěže Slavii, Pražané však doma v Edenu dotáhli dvougólové manko a zvítězili 4:3. Rozhodl ve třetí třetině v přesilové hře Martin Šťovíček. Vedení...

10. ledna 2026  20:37

Napečeno od Janči. Z kanceláře zběhla do světa domácího pečiva, dortů a dezertů

Ač Jana Blahová vystudovala zemědělský obor, v němž pak i pracovala, nakonec...

Méně cukru = více chuti. Té skutečné, autentické, bez chemie a zbytečných přísad. Takové heslo razí Jana Blahová ze Žďáru nad Sázavou. Před časem opustila kancelářskou práci, která ji už...

10. ledna 2026  10:03

Změna klimatu láká v zimě na Vysočinu i špačky. Co ukáže letošní Ptačí hodinka?

U krmítek je možné často zahlédnout i dravce číhající na hodující ptactvo -...

Výskyt běžných druhů opeřenců, ale i skutečné rarity přináší Ptačí hodinka, tradiční lednové sčítání ptactva. Osmý ročník třídenní akce, za níž stojí Česká společnost ornitologická, začíná právě...

9. ledna 2026  15:11

Žďár chce ve volebním roce rekordně investovat, prostaví přes půl miliardy

Takto by měl po rekonstrukci podle vizualizace vypadat bývalý městský úřad v...

Do zimního stadionu, obnovy centra, ale i do parků či rybníka vloží letos nemalé peníze vedení Žďáru nad Sázavou. Město bude hospodařit s rekordním rozpočtem, jehož výdaje přesahují 1,2 miliardy...

9. ledna 2026  11:42

Deset let v nájmu stačilo. Pelhřimov staví vodárně ředitelství za 66 milionů

Administrativní budova stavební firmy VHST v pelhřimovské Skrýšovské ulici, ve...

Začala stavba nové provozní budovy Pelhřimovské vodárenské. Společnost, která vznikla před deseti lety a zajišťuje provoz vodovodů a kanalizací, dosud žádné své sídlo nemá. Prostory si musí...

9. ledna 2026  7:32

V Havlíčkově Brodě vykolejila cisterna s naftou. Škoda přesáhla 30 milionů

Na železniční stanici Havlíčkův Brod probíhá snaha o vrácení vykolejené...

V Havlíčkově Brodě ve čtvrtek brzo ráno vykolejil cisternový vagon, což způsobilo škodu 32,5 milionu korun. Poškození na trati bylo vyčíslené na 30 milionů korun a na vlaku za 2,5 milionu, řekl...

8. ledna 2026  7:36,  aktualizováno  18:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Demografický sešup. Rodí se málo dětí, dostávají jména jako Quinn či Sia

Prvním letošním novorozencem v Česku je jihočeský chlapeček Tomáš. Narodil se...

V loňském roce se opět zlomil jeden nepříjemný rekord v Kraji Vysočina. Znovu se narodilo nejméně dětí v historii. Podle údajů z pětice porodnic v kraji přišlo na svět jen 3 794 dětí. Čtvrtý rok po...

8. ledna 2026  14:41

Škola v Ledči nad Sázavou získala nové CNC centrum, má být lákadlem pro firmy

Gymnázium a SOŠ v Ledči nad Sázavou otevřelo v areálu v Poštovní ulici moderní...

Studenti a kantoři Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy v Ledči nad Sázavou mají k dispozici nové moderní pracoviště pro technické obory. Prostory umístěné v areálu v Poštovní ulici...

8. ledna 2026  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.