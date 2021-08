Nehoda uzavřela dálnici D1 směrem do Brna, tvoří se kilometrové kolony

Všechny složky integrovaného záchranného systému vyrazily k nehodě na dálnici D1 na 102. kilometru směrem do Brna. Dálnice byla mezi 90. a 104. kilometrem uzavřena kvůli přistání vrtulníku. Ten transportoval jednoho těžce zraněného do nemocnice v Brně. Dalšího zraněného převezli záchranáři do jihlavské nemocnice.