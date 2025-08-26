Na dálnici D1 havaroval autobus a nákladní auto, směr na Prahu stál

O nehodě informovala mluvčí policie Dana Čírtková. Oznámení o nehodě policie přijala před 10:45. V autobusu cestovalo 50 lidí.
„Zatím nemáme hlášeno zranění z autobusu, lehce zraněný je řidič nákladního vozidla,“ řekla Čírtková.
Dálnice byla v místě nehody asi hodinu uzavřená. Vytvořily se dlouhé kolony, hlavně před sjezdem Lhotka na kilometru 153, kudy se řidiči snažili místo objet. Zpět na D1 najížděli ve Velkém Meziříčí.
Zhruba po hodině, před tři čtvrtě na dvanáct, byl obnoven provoz levým jízdním pruhem.