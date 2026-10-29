Přesně v 9.40 přijaly všechny složky integrovaného záchranného systému zprávu o nehodě autobusu a nákladního auta ve Stonařově na Jihlavsku.
„K nehodě došlo poté, co řidič autobusu při brzdění dostal smyk a dostal se do protisměru, kde se následně čelně střetl s protijedoucím nákladním vozidlem,“ popsala havárii mluvčí vysočinských policistů Dana Čírtková.
V době nehody v autobusu cestovalo celkem dvacet lidí, z toho polovina se při nárazu zranila. „Šest cestujících záchranáři ošetřili na místě, další čtyři byli převezeni do nemocnice,“ dodala Čírtková.
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Vesměs se ale jednalo pouze o drobná poranění. „Na místě zasahovaly dvě naše posádky, které následně čtyři osob transportovaly do jihlavské nemocnice s lehkým zraněním,“ potvrdil mluvčí vysočinských záchranářů Petr Janáček.
Další okolnosti nehody jsou podle policejní mluvčí předmětem šetření policistů z Dopravního inspektorátu Jihlava. Každpádně oba řidiči podstoupili na místě dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem.