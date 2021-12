Oprava stezky u žďárského rybníka vázne. Bude do svátků, slibuje firma

Vycházková trasa atraktivními místy v okolí zámku a Zelené hory, oblíbená jak mezi místními, tak i turisty, je zčásti tvořena dřevěnými povalovými chodníky. Loni po deseti letech stezka dosloužila, když trouchnivějící dřevo v červnu „dorazil“ přívalový déšť a rozvodněný Stržský potok.

Radnice poté stezku uzavřela a na letošek naplánovala její revitalizaci. Práce měly podle smlouvy trvat od března do listopadu. Vedení města tvrdí, že dodavatele od poloviny léta upozorňovalo na jeho nedostatečné kapacity, pomalý postup nebo špatnou koordinaci na sebe navazujících prací.

„Dodavatel termín nesplnil, penále běží, po firmě požadujeme aktuální harmonogram, který musí zohlednit to, že některé práce v tomto počasí dělat nejdou,“ reagoval tento týden na dotaz MF DNES starosta Martin Mrkos. Smlouva o dílo zahrnuje pokutu ve výši 6 tisíc korun za každý den prodlení.

Dodavatel podle radnice ve čtvrtek 25. listopadu předložil aktualizovaný harmonogram stavebních prací, ve kterém deklaroval dokončení do 10. prosince.

„Nedělám si iluzi, že bychom přebrali stavbu s tím, že je hotová. Z kontrolního dne jasně vyplývá, že to není technologicky možné,“ avizoval dva dny před vypršením termínu starosta a pustil se do poměrně ostré kritiky: „Kroutím hlavou nad managementem té zakázky. Člověk nemusí být stavař, aby si dal selským rozumem dohromady, že si v létě, kdy čeká na dřevo, vybetonuje patky a nenechá to na listopad, kdy nasněží. Ale třeba je za tím nějaká hlubší filozofie, kterou jsem jen nepochopil.“

Zakázku získala firma Green Project s. r. o. se sídlem v Průhonicích. Vedení firmy by naopak přivítalo vstřícnější přístup města. Zástupce firmy už město informoval o prodloužení stavby o dalších 10 dní, hotovo má být do vánočních svátků.

„Aktualizovali jsme harmonogram prací do 20. prosince,“ řekl jednatel firmy Lukáš Novotný. „Vysočina je sice pod sněhem, ale to je překážka spíš pro naši práci a zdržuje nás to, než že by nešlo montovat dřevo nebo betonovat. To se při těchto teplotách do minus pěti stupňů dá, betonárky jedou,“ pověděl k aktuální situaci.

Jednatel: Neřekli jsme si ani o korunu navíc

Zdržení jednatel zdůvodnil dodávkami materiálu. „Na stezce je potřeba velké množství dřeva, na které jsme museli čekat,“ hájil se Novotný. „Myslím si, že skluz stavby o tři týdny není v této době ovlivněné karanténami a změnami protiepidemických opatření nikterak ojedinělý a ani značný, nehledě na to, že některé práce, které jsme nuceni provádět, nebyly součástí zadání dle projektové dokumentace,“ zmínil dále šéf průhonické firmy.

Podle něj by firma spíše uvítala pomoc radnice ve vztahu k termínům namísto medializace. „Neřekli jsme si městu ani o korunu navíc, a to i přesto, že dřevo a železo v letošním roce výrazně podražily. Na druhou stranu je pochopitelné, že je radnice pod tlakem veřejnosti, která by se do lokality chtěla vrátit,“ dodal Lukáš Novotný. Podle něj bude zakázka ztrátová.

Rekonstrukce naučné stezky zahrnuje nové dřevěné povalové chodníky (celkem přes 700 metrů), obnovu mlatových cest, nový třináctimetrový mostek a také například dvě vyhlídková mola.

Dřevěné chodníky jsou nyní z dubového a modřínového dřeva, což by mělo prodloužit životnost obnovené stezky.

Celý okruh kolem Konventského rybníka je přes dva a půl kilometru dlouhý, rekonstrukce se týká pouze zhruba poloviny jeho délky.

Celoročně využívaná stezka místy kopíruje přímo břeh rybníka nebo meandrující Stržský potok, prochází přírodní památkou Louky u Černého lesa, vyskytuje se zde i bobr.

Jednotlivá zastavení s informačními cedulemi se věnují ochraně přírody a také historii kláštera, zámku a poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Stavbaři původní stezku dokončili na podzim roku 2010, město ji pak slavnostně otevřelo v dubnu 2011.

„Celkové náklady na rekonstrukci stezky jsou 6,5 milionu korun,“ pravil mluvčí radnice Matěj Papáček.

Město získalo na tento projekt dotaci ve výši 4,8 milionu korun.