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Nová naučná stezka provede turisty po skvostech geniálního stavitele Santiniho

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  8:43
Doslova v ohnisku barokní gotiky se ocitnou poutníci, již si vyšlápnou po nové Santiniho stezce na Žďársku. Ta je provede po plejádě staveb s nezaměnitelným rukopisem geniálního architekta Santiniho. Vedle známých památek, jimž vévodí kostel na Zelené hoře, objeví i skvosty zůstávající v jeho stínu.

Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého ve Žďáře nad Sázavou je jedním z vrcholných děl Jana Blažeje Santiniho Aichla. K hojné návštěvnosti přispívá rovněž jeho zařazení v seznamu památek UNESCO. Nová stezka si však klade za cíl zlákat turisty i do dalších, neméně fascinujících staveb, pod nimiž je tento tvůrce podepsán.

„Lidé se mohou o letních prázdninách stát novodobými poutníky od památky k památce, a to právě díky Santiniho stezce. Chceme jim ukázat, že kultura a duchovní odkaz našich předků nejsou zavřené v dějepisných učebnicích, ale jsou v krajině kolem nás,“ přiblížil David Štěpánek, ředitel destinační společnosti Koruna Vysočiny.

V rámci projektu Santiniho stezka lze navštívit také Dolní hřbitov nacházející se poblíž areálu zámku. (7. června 2026)
Věže zvolského chrámu nejsou umístěné v průčelí, což je ojedinělé. (7. června 2026)
Součástí projektu Santiniho stezka je i bazilika minor ve Žďáře nad Sázavou. (7. června 2026)
Obyčtov se pyšní kostelem ve tvaru želvy, která symbolizuje stálost ve víře. (7. června 2026)
Interiérem kostela v Bobrové provedou zájemce studenti - místní farníci. (7. června 2026)
12 fotografií

Nový projekt láká na pěší túru - při pouti malebnou krajinou Žďárska turisté nasbírají přes 40 kilometrů. Současně ale spojuje prohlídky některých památek, vystavěných ve stylu takzvané barokní gotiky, jež je pro Santiniho typická.

Zájemci tak budou moci vedle populárních výletních cílů, mezi něž patří zmíněná Zelená hora či blízká bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše v areálu zámku, poznávat i interiéry unikátů, ukrytých v menších obcích.

Síť kostelů na spojnici Brna a Žďáru

Nově získá stabilní letní otevírací dobu i kostel svatého Václava ve Zvoli či kostel svatého Petra a Pavla v Bobrové. Tam se turistů ujmou průvodci z místních farností. S příchodem Santiniho do regionu, ale i řadou dalších zajímavostí seznámí zájemce třeba Ivo Svítil, kostelník chrámu ve Zvoli, jenž se „průvodcování“ věnuje už přes čtyři desetiletí.

Santiniho stezka

  • Památky na Santiniho stezce budou otevřené od 1. 7. do 31. 8., vstupenky bude možné koupit ve všech objektech.
  • V kostelech ve Zvoli a Bobrové půjde o základní vstupné 80 korun, snížené vyjde na 60 korun. Na Zelené hoře a v bazilice suma vychází z aktuálního ceníku. Lidé si mohou pořídit i výhodnou společnou vstupenku.
  • Uvedené cíle budou otevřeny denně: bazilika od 10 do 17 hodin, Zelená hora od 9 do 17 hodin a zbývající památky včetně Dolního hřbitova poblíž baziliky mezi 10. a 16. hodinou.
  • V projektu je zapojena i řada dalších staveb - třeba boží muka v podobě krystalu u Bobrové. V kostele v Obyčtově lze prohlídku sjednat přes kontakt na vývěsce.
  • Více informací zájemci najdou na www.santinivysocina.cz.

„Roku 1705 byl novým opatem žďárského klášterního panství zvolen Václav Vejmluva. Ten se hned následující rok seznámil u opata Snopka v Sedlci u Kutné Hory s tehdy začínajícím stavitelem Santinim. Pozval ho na své panství, aniž by tušil, že jejich spolupráce bude trvat sedmnáct let - až do Santiniho smrti,“ popsal Svítil.

Jelikož byl Vejmluva rodák z Brna a jeho novým působištěm se stal Žďár, vznikla síť kostelů na spojnici těchto měst. „A Zvole byla první vesnicí na klášterní půdě ve směru od Brna. Následovala Bobrová, Obyčtov a Zelená hora,“ upřesnil Svítil.

Ten během exkurze, nabité informacemi z historie, architektury i perličkami z dávného života farnosti, zmiňuje i některá „nej“, jimiž se původně gotický svatostánek, který Santini nechal razantně přestavět, pyšní.

„Drtivá většina kostelů má své věže v průčelí, jen u našeho a několika málo staveb v Itálii je tomu naopak. Můžeme se jen domnívat, že se tímto vzdává větší hold mrtvým, uloženým na hřbitově za kostelem nežli živým,“ míní Svítil.

I na vzdálenost pěti kilometrů do sebe zapadnou

Chrámem s půdorysem řeckého kříže, jemuž dominuje lucerna ve tvaru knížecí čapky coby symbol patrona chrámu, celá linie Santiniho staveb pouze začíná. Pokračuje k Bobrové a jejímu kostelu svatého Petra a Pavla. Obě stavby na sebe geniální stavitel doslova „navázal“.

Zatímco chrám ve Zvoli má průčelí vyklenuto konvexně, tedy směrem ven, bobrovský kostel naopak vklíněné dovnitř. „Kdybyste je na tu vzdálenost pěti kilometrů dali k sobě, tak do sebe krásně zapadnou,“ objasnil Svítil.

Na samém konci turistické sezony se po opravě znovu otevírá Santiniho perla

Kostel v Bobrové, který byl postaven v románském stylu, je také oproti církevním zvyklostem orientován na západ, k čemuž došlo opět při Santiniho barokní přestavbě. „Původní loď zachoval, ale proměnil ji v nové kněžiště. Na místě zbořeného starého presbytáře připojil rozměrný halový prostor nové lodi a tímto kostel zcela přeorientoval,“ vylíčila průvodkyně, studentka Andrea Schrollerová.

V památce, jejíž historie sahá až do poloviny 13. století, návštěvníky provedou právě místní mladí farníci. Podobné to bude i ve Zvoli, kde Ivo Svítilovi pomůže „mladá krev“.

Iniciály opata i půdorys ve tvaru želvy

Na stezce vedoucí po běžném turistickém a cykloturistickém značení bude možné obdivovat i další skvosty. Za dobrovolné vstupné čeká zájemce například návštěva žďárského Dolního hřbitova. Ten je považován za nejstarší doklad spolupráce Santiniho s opatem Vejmluvou.

Jen Zelená hora a Sedlec? Obdivovatelé chtějí v UNESCO celého Santiniho

V Ostrově nad Oslavou zase stojí bývalá zájezdní hospoda ve tvaru písmene „W“, představující iniciály opata Václava Vejmluvy.

Jen o pár kilometrů dál, v Obyčtově, se vypíná kostel Navštívení Panny Marie. I tento chrám nese typické znaky Santiniho oblíbené práce se symbolikou. Jeho půdorys totiž připomíná želvu, která symbolizuje stálost víry a ve znaku ji má rovněž obec.

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